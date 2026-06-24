Categoría de huracanes en Estados Unidos: así cambia el peligro real entre un huracán 1 y un huracán 5

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Te explicamo qué significan las categorías de los huracanes. Foto: Envato

Escuchar que un huracán es categoría 1 o categoría 5 puede parecer a simple vista apenas una diferencia numérica. Pero la realidad es mucho más inquietante. Para millones de familias que viven en las costas de Estados Unidos, especialmente en Florida, Texas, Luisiana y las Carolinas, la categoría de huracanes puede marcar la diferencia entre algunos días sin electricidad o meses enteros de devastación.

Durante cada temporada ciclónica, las alertas del Centro Nacional de Huracanes (NHC) de la NOAA llenan los noticieros y las redes sociales. Sin embargo, no siempre queda claro qué significa realmente cada nivel de la escala ni por qué las autoridades insisten tanto en las evacuaciones. La respuesta está en la intensidad de los vientos, pero también en los daños que pueden provocar cuando una tormenta toca tierra.

¿Qué son las categorías de huracanes y cómo se determinan?

La clasificación utilizada en Estados Unidos es la Escala de Vientos de Huracanes Saffir-Simpson, un sistema que clasifica estos fenómenos en cinco niveles según la velocidad máxima sostenida de sus vientos.

Algo que suele sorprender es que esta escala no mide directamente otros peligros igual de mortales, como las inundaciones repentinas, la marejada ciclónica o los tornados asociados al sistema.

Según la NOAA, todos los huracanes representan una amenaza para la vida humana. Sin importar su categoría, cualquier ciclón tropical puede generar daños severos y obligar a evacuar comunidades enteras.

¿Cómo se forman los huracanes antes de alcanzar una categoría?

De acuerdo con especialistas citados por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), los huracanes funcionan como enormes motores naturales alimentados por el calor del océano.

Su origen está en aguas tropicales donde la temperatura superficial supera los 26 grados Celsius. El aire cálido y húmedo asciende, los vientos comienzan a girar y poco a poco la tormenta desarrolla una estructura organizada.

Conforme gana fuerza, aparece el famoso “ojo” del huracán, rodeado por una pared de nubes donde se concentran los vientos más violentos.

Es justamente esa velocidad del viento la que determina la categoría de huracán que recibirá.

¿Qué diferencia existe entre una categoría 1 y una categoría 5?

La diferencia es enorme.

Un huracán categoría 1 presenta vientos de entre 119 y 153 kilómetros por hora. Aunque es el nivel más bajo dentro de la escala, puede provocar daños en techos, caída de ramas, afectaciones a líneas eléctricas y apagones que se prolonguen durante varios días.

Los problemas son serios, pero generalmente las estructuras bien construidas logran resistir.

La historia cambia radicalmente cuando se habla de un huracán categoría 5.

En este nivel, los vientos superan los 252 kilómetros por hora. Según la NOAA y la FEMA, un alto porcentaje de viviendas puede sufrir destrucción parcial o total.Los techos colapsan, algunas paredes ceden y comunidades enteras pueden quedar aisladas durante semanas o incluso meses.

FEMA advierte que un huracán de categoría 4 puede causar hasta cien veces más daños que uno de categoría 1. Cuando se alcanza la categoría 5, el potencial destructivo entra en otra dimensión.

¿Cuáles son las categorías de huracanes y sus daños?

Categoría 1

Vientos de 119 a 153 km/h

Daños menores a moderados

Cortes de energía de varios días

Categoría 2

Vientos de 154 a 177 km/h

Daños importantes en techos y revestimientos

Apagones de días o semanas

Categoría 3

Vientos de 178 a 208 km/h

Considerado huracán mayor

Daños devastadores y servicios básicos interrumpidos

Categoría 4

Vientos de 209 a 251 km/h

Daños catastróficos

Áreas enteras pueden quedar inhabitables

Categoría 5

Más de 252 km/h

Destrucción generalizada

Recuperación que puede tardar meses

¿Por qué no debes fijarte sólo en la categoría del huracán?

Aquí está uno de los errores más frecuentes.

Muchas personas creen que una tormenta de categoría baja no representa un riesgo serio. Sin embargo, el Centro Nacional de Huracanes insiste en que la clasificación mide únicamente el viento.

Las inundaciones, la marejada ciclónica y los tornados pueden convertir incluso un huracán de menor intensidad en una emergencia mortal. De hecho, algunos de los desastres más costosos en Estados Unidos han estado relacionados con el agua y no necesariamente con los vientos más extremos.

Por eso, cuando las autoridades emiten una orden de evacuación, la categoría es apenas una parte de la historia. El verdadero peligro suele estar en todo lo que acompaña a la tormenta. Y cuando el océano, el viento y la lluvia se combinan, ningún número por sí solo cuenta la dimensión completa del riesgo.

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