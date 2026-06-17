La red de más de 1,400 clínicas federales en Estados Unidos que atiende a inmigrantes sin seguro médico

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Atienden a cualquier persona sin importar su situación migratoria. Foto: AFP

Para desconocimiento de muchos, existe una red de casi mil 400 clínicas en Estados Unidos que reciben fondos federales y que, por ley, no pueden negar atención a nadie por no tener seguro médico ni por su estatus migratorio. Son los llamados centros de salud comunitarios y suman más de 16 mil 200 puntos de atención en ciudades y zonas rurales de todo el país.

Según información oficial del Health Center Program (HCP), el programa bajo el que funcionan, ahí se puede conseguir desde una consulta general hasta atención dental o de salud mental, con costos que se ajustan según lo que la persona pueda pagar. Pero en el último año surgió una duda que preocupa a muchas familias inmigrantes: si todavía pueden usar este servicio sin poner en riesgo su situación migratoria.

¿Qué tipo de atención se puede recibir en estos centros y cuánto cuesta?

Estas clínicas funcionan bajo una regla simple: deben atender a cualquier persona que llegue, sin importar si tiene papeles o no, y sin pedir un seguro médico de por medio. El costo de cada visita se calcula según los ingresos del paciente, y en muchos casos puede ir desde cero hasta 40 dólares.

Entre los servicios más comunes que ofrecen están:

Consultas médicas generales y revisiones de rutina

Atención dental

Apoyo de salud mental

Control del embarazo y atención para niños

Vacunas

Seguimiento de enfermedades como diabetes o presión alta

Traducción o personal que habla español

Para encontrar la clínica más cercana, basta con entrar a findahealthcenter.hrsa.gov y escribir el código postal. La mayoría recibe pacientes sin cita previa para una primera valoración, y antes de cobrar explican cuánto costará la consulta según lo que la persona gane.

Asistencia legal gratuita y segura de inmigración está disponible para niños no-acompañados y/o niños que entraron a los Estados Unidos sin un padre o guardián.



📱 Llame al: 201-305-9217



🔗 Correo electrónico: uascreening@NJCIC.org pic.twitter.com/Q88iRTGnR9 — NJHumanServices (@NJDHS) June 14, 2026

¿Es seguro acudir a estos centros si no se tienen documentos migratorios?

Por ahora, estas clínicas siguen obligadas a atender a todos. Sin embargo, en julio de 2025 el gobierno federal intentó cambiar esa regla. El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos publicó una actualización que clasificó a este programa como un “beneficio público federal”, una categoría que normalmente excluye a inmigrantes sin estatus legal o con ciertos permisos temporales.

Si esa medida llegara a aplicarse tal cual, las clínicas tendrían que empezar a verificar el estatus migratorio antes de dar consulta, algo que hoy no ocurre. Junto con el programa de salud quedaron también Head Start y los servicios de planificación familiar de Title X, que muchas familias inmigrantes usan igual.

¿Qué puede pasar de aquí en adelante?

Veinte estados y el Distrito de Columbia, encabezados por Nueva York y Washington D.C., demandaron al gobierno por este cambio, y en septiembre de 2025 una corte federal ordenó frenarlo mientras se resuelve el caso en los tribunales. Esa orden cubre justo esas 20 entidades, así que ahí las clínicas siguen funcionando igual que siempre, sin pedir estatus migratorio.

En el resto del país la política técnicamente quedó vigente, aunque las propias autoridades reconocen que todavía no está claro cómo se haría la verificación de estatus migratorio en la práctica. El litigio sigue abierto y no hay fecha para una decisión final, así que conviene llamar antes a la clínica más cercana para confirmar qué documentos solicitan.

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