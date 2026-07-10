Seguro médico en Estados Unidos para inmigrantes: cómo defenderse de estafas y qué empresas son confiables

GENERANDO AUDIO...

Foto: AFP

El seguro médico en Estados Unidos se convirtió en una prioridad para miles de familias inmigrantes que buscan protección frente a los altos costos de la atención sanitaria. Sin embargo, el crecimiento de la demanda también ha dado paso a esquemas fraudulentos que prometen coberturas inexistentes, descuentos irreales o supuestos planes aprobados por el gobierno.

La información oficial del gobierno federal señala que los consumidores deben verificar siempre que el plan de salud esté autorizado y que la empresa opere legalmente en el estado donde ofrece sus servicios.

Tanto el portal de HealthCare.gov como la Comisión Federal de Comercio (FTC, en inglés) han publicado advertencias sobre ofertas engañosas relacionadas con seguros médicos.

¿Cómo identificar una posible estafa de seguro médico?

La FTC explica que muchas estafas comparten patrones similares. En algunos casos, los consumidores reciben llamadas, mensajes de texto o anuncios en redes sociales que ofrecen cobertura inmediata a precios extremadamente bajos.

Entre las principales señales de alerta se encuentran:

Solicitudes de pago inmediato para “asegurar” una promoción.

Promesas de cobertura total sin revisar antecedentes médicos.

Empresas que evitan proporcionar documentos oficiales del plan.

Agentes que presionan para contratar el servicio durante la primera llamada.

Ofertas que aseguran estar respaldadas por el gobierno sin presentar pruebas.

Precios demasiado bajos para el mercado

La agencia federal recomienda desconfiar de cualquier propuesta que parezca demasiado buena para ser cierta y verificar siempre la licencia del proveedor antes de entregar información personal o financiera.

Dónde verificar si una compañía de seguros es legítima

El gobierno estadounidense dispone de herramientas para confirmar si una aseguradora está autorizada para operar.

Los consumidores pueden consultar los mercados oficiales de seguros médicos y revisar las opciones disponibles en su estado, según HealthCare.gov. Además, los departamentos estatales de seguros mantienen registros públicos de las compañías autorizadas para vender pólizas.

Antes de contratar un plan, los especialistas recomiendan:

Revisar el sitio web oficial de la empresa.

Confirmar que la aseguradora figure en los registros estatales.

Solicitar información escrita sobre beneficios y exclusiones.

Verificar números de licencia y datos de contacto.

Comparar varias opciones antes de tomar una decisión.

FTC sues to stop sprawling enterprise operating unlawful subscription schemes: https://t.co/diCEncDsSa /1 — FTC (@FTC) June 17, 2026

Empresas de seguros médicos reconocidas en Estados Unidos

Existen numerosas compañías autorizadas que operan dentro del sistema regulado de salud estadounidense. Entre las más conocidas se encuentran:

UnitedHealthcare

Blue Cross Blue Shield

Kaiser Permanente

Aetna

Cigna Healthcare

La inclusión de una empresa en esta lista no implica que todos sus planes sean adecuados para cualquier persona. La elección depende del estado de residencia, el presupuesto, la red médica disponible y las necesidades de cobertura de cada familia.

¿Qué opciones tienen los inmigrantes recién llegados con el seguro médico?

El acceso a un seguro médico puede variar según el estatus migratorio, el estado donde reside la persona y el programa al que pueda aplicar.

Algunos migrantes con presencia legal pueden acceder al Mercado de Seguros Médicos y comparar planes durante los períodos de inscripción establecidos, de acuerdo con HealthCare.gov. Otros grupos pueden calificar para programas estatales específicos o recibir atención en centros de salud comunitarios financiados por el gobierno federal.

Por este motivo, resulta fundamental consultar fuentes oficiales antes de contratar servicios ofrecidos por terceros.

¿Qué hacer si sospechas que fuiste víctima de un fraude?

Las autoridades federales recomiendan actuar con rapidez cuando existe la sospecha de una estafa relacionada con seguros médicos.

Las acciones sugeridas incluyen:

Contactar inmediatamente a la entidad financiera utilizada para el pago y cancelarlo.

Reportar el caso ante la Comisión Federal de Comercio (FTC) .

. Conservar correos electrónicos, contratos y comprobantes.

Presentar una denuncia ante el departamento estatal de seguros correspondiente.

Verificar si la información personal fue utilizada de manera indebida.

La FTC señala que las denuncias ayudan a identificar patrones de fraude y permiten a las autoridades tomar medidas contra empresas o individuos que operan de forma ilegal.

Contratar un seguro médico para migrantes en Estados Unidos requiere algo más que comparar precios. Revisar la autorización de la compañía, consultar fuentes oficiales y leer cuidadosamente las condiciones de la póliza puede marcar la diferencia entre obtener una cobertura válida o caer en una oferta fraudulenta.

En un sistema de salud donde los costos médicos pueden alcanzar miles de dólares por una sola emergencia, confirmar la legitimidad del proveedor es una de las decisiones financieras más importantes para cualquier familia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.