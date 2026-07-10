Illinois tiene una línea de asistencia legal gratuita para inmigrantes con procesos de deportación abiertos: cómo funciona y qué casos cubre

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La línea de ICIRR abre la puerta a distintos programas. Foto: Cuartoscuro

La Coalición de Illinois por los Derechos de Inmigrantes y Refugiados (ICIRR) opera una línea telefónica que conecta cada día a familias inmigrantes con asesoría legal gratuita. El número es 1-855-435-7693, también marcado como 1-855-HELP-MY-FAMILY, y atiende en español, inglés y otros 10 idiomas, entre ellos árabe, coreano y ucraniano.

La línea cuenta con tres opciones dentro del menú:

Reportar actividad de ICE

Pedir ayuda si un familiar enfrenta un proceso de deportación

Resolver dudas sobre beneficios y programas estatales

Lo que no todos saben es qué pasa exactamente después de marcar la opción de defensa contra la deportación.

¿Qué necesita alguien para calificar para la ayuda legal gratuita?

La línea de ICIRR funciona como puerta de entrada a distintos programas. Para procesos de deportación de personas detenidas, uno de los que reciben referencias directas de esta línea es la Alianza de Defensores de Inmigrantes del Medio Oeste (MIDA), formada en 2022 por el National Immigrant Justice Center, The Resurrection Project, The Immigration Project y la oficina de inmigración del Defensor Público de Cook County.

Un estudio del Instituto Vera de Justicia, publicado en abril de 2026, encontró que contar con un abogado de MIDA aumenta 22% las probabilidades de obtener un resultado que permite quedarse en el país, y 46% las probabilidades de salir bajo fianza.

Para acceder a este tipo de representación, la persona debe cumplir estos tres puntos:

¿Qué otras opciones hay si la línea de ICIRR no resuelve el caso?

El National Immigrant Justice Center (NIJC) atiende los casos de deportación de personas que no están detenidas por mensaje de texto al (312) 660-1328, a través de su Immigration Court Helpdesk. También ofrece orientación presencial los martes y miércoles, de 8:30 am a 3 pm, en el Pro Bono Room de la Corte de Inmigración de Chicago.

Si quien está detenido puede llamar directamente a la línea por cobrar (312) 583-9721. Para residentes de Indiana con un familiar detenido, el NIJC opera una línea aparte, (773) 672-6599, que solo atiende el segundo y cuarto martes de cada mes, de mediodía a 3 p. m., hora del este.

En Cook County también existe una vía adicional, la División de Inmigración del Defensor Público, que representa a personas no ciudadanas ante la Corte de Inmigración de Chicago. Responde llamadas los miércoles, de 9 a 11 am, al 312-603-0636.

Según la situación, conviene marcar a un número distinto:

Familiar detenido y residente de Illinois: 1-855-435-7693 (ICIRR)

Familiar detenido y residente de Indiana: (773) 672-6599, solo el segundo y cuarto martes del mes

La persona detenida puede llamar ella misma: (312) 583-9721, por cobrar

Proceso de deportación sin detención, en Illinois, Indiana o Wisconsin: mensaje de texto al (312) 660-1328

Illinois también destina dinero público a parte de la orientación legal para inmigrantes, aunque no directamente a la defensa de casos de deportación. El Programa de Apoyo Legal para Inmigrantes del IDHS, lanzado en septiembre de 2024, es coordinado por cinco agencias líderes en asociación con 42 organizaciones comunitarias y financia talleres de aplicación migratoria en distintas regiones del estado.

Guardar el número de ICIRR antes de necesitarlo puede ahorrar un tiempo valioso, porque en un proceso de deportación cada día cuenta.

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