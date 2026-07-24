Texas y Florida sufrirán temperaturas extremas superiores a los 100°F este fin de semana

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Las temperaturas alcanzarán los 3 dígitos en estados de Texas y Florida. Foto: AFP

El estado de Texas enfrenta un nuevo repunte de calor extremo que, según el Servicio Meteorológico Nacional (NWS) en Fort Worth, mantendrá los índices de calor por encima de los 105°F en buena parte del norte del estado durante todo el fin de semana.

La oficina informó que el aviso de calor vigente se extiende hasta la noche del viernes, y advirtió que las temperaturas de tres dígitos regresarán este fin de semana y se mantendrán al menos durante la primera mitad de la próxima semana.

En Florida, el calor tampoco da tregua, aunque de forma distinta según la zona del estado. Mientras el norte y el centro enfrentan las sensaciones térmicas más altas del fin de semana, el sur empieza a recibir antes las lluvias de una onda tropical que ayuda a bajar un poco la temperatura.

¿Qué tan alto llegará el calor en Texas?

Según reportó CBS Texas en su actualización del 24 de julio, la sensación térmica en el área de Dallas-Fort Worth podría alcanzar los 107°F este viernes, con temperaturas de tres dígitos previstas para todo el fin de semana.

El medio señaló que para el lunes la sensación térmica podría trepar hasta 109°F, mientras que las temperaturas reales rondarían los 105°F hacia la mitad de la semana siguiente.

Esta combinación de temperatura y humedad, que es precisamente lo que mide el índice de calor, puede resultar peligrosa para quienes pasan largos periodos al aire libre, especialmente durante las horas de mayor intensidad solar.

Today partly cloudy a little cooler. Temps down to near normal. Lingering shower SW. Hot and dry into next week. Temps increase next week. pic.twitter.com/LLfxiwTuXs — NWS Austin/San Antonio (@NWSSanAntonio) July 24, 2026

¿Qué está pasando con el calor en Florida este fin de semana?

El calor no golpeará por igual a todo el estado. En el norte, el NWS en Jacksonville proyectó este mismo viernes que la sensación térmica del sábado llegará hasta los 110°F, con una máxima real de 99°F y 60% de probabilidad de tormentas por la tarde. Para el domingo, la oficina prevé una máxima de 95°F con sensación de hasta 106°F.

En el centro del estado, el NWS en Melbourne, que cubre el área de Orlando, y el NWS en Tampa Bay coincidieron en pronósticos casi idénticos para el sábado: sensaciones térmicas de entre 106°F y 107°F, con máximas reales de 96°F a 97°F.

🥵 Dangerously hot & humid weather continues



🌡️ Heat indices may approach 110° this weekend



🤔Questions to ask BEFORE heading outdoors:

🥤Do you have enough water?

⛱️Is shade available?

🌡️Do you know the symptoms of heat illness?

📲Do you know who to call in an emergency? pic.twitter.com/Cru60KH2FR — NWS Jacksonville (@NWSJacksonville) July 24, 2026

Ambas oficinas esperan que las tormentas lleguen con más fuerza el domingo: Melbourne proyecta que la sensación térmica bajará hasta un máximo de 103°F ese día, mientras que Tampa Bay anticipó una máxima real similar, cercana a los 94°F, sin publicar una cifra específica de sensación térmica.

En el sur, el panorama cambia porque la humedad de una onda tropical llega antes que en el resto del estado. Según CBS Miami, Miami-Dade y Broward verán aumentar las lluvias desde el viernes, lo que mantendrá los índices de calor cerca de los 100°F sin alcanzar los extremos que sí se esperan en el norte y el centro de Florida.

Medidas a seguir ante las olas de calor

De acuerdo con especialistas, éstas son algunas medidas básicas para evitar golpes de calor durante este tipo de episodios:

Beber agua con frecuencia, incluso sin sentir sed

Evitar el ejercicio intenso durante las horas pico de calor

Usar ropa ligera y de colores claros

Buscar espacios con aire acondicionado durante el día

Revisar que niños y adultos mayores no queden solos en vehículos

Las personas que trabajan al aire libre, como jornaleros agrícolas y trabajadores de la construcción, enfrentan un riesgo mayor de sufrir agotamiento o golpes de calor durante estos episodios, un factor que cobra especial relevancia en comunidades migrantes que se concentran en este tipo de empleos. Por lo anterior, ante cualquier síntoma de malestar, se recomienda acudir a un centro de atención médica de inmediato.

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