La nueva ley de Illinois que podría bajarles la colegiatura a miles de estudiantes inmigrantes

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La medida se aplicará a partir de verano de 2027. Foto: AFP

El gobernador de Illinois, JB Pritzker, firmó el 26 de junio pasado una ley que cambia las reglas para pagar colegiatura de residente en las universidades y colegios comunitarios públicos del estado, beneficiando, entre otros grupos, a jóvenes inmigrantes.

La medida, conocida como HB5093, elimina un obstáculo que hasta ahora dejaba fuera a estudiantes que se graduaron de una preparatoria de Illinois pero después se mudaron a otro estado antes de inscribirse a la universidad.

El texto oficial de la ley, publicado por la Asamblea General de Illinois, establece que quienes cumplan los requisitos de residencia y asistencia escolar ya no perderán el derecho a la colegiatura de residente aunque hayan vivido fuera de Illinois antes de entrar a la universidad. Pese a lo anterior, la medida no se aplicará de inmediato: la parte que realmente decide quién califica arranca hasta dentro de más de un año.

¿Quiénes podrán calificar para la colegiatura de residente?

Para calificar, el estudiante debe cumplir una serie de condiciones que ya existían en la ley de Illinois, sólo que ahora se mantienen incluso si la persona se mudó de estado. De acuerdo con el texto de la ley, estos son los requisitos:

Haber asistido a una preparatoria pública o privada de Illinois

Haberse graduado de esa preparatoria, o su equivalente, dentro del estado

Haber asistido a escuela en Illinois durante al menos 3 años antes de graduarse

Si la persona no es ciudadana ni residente permanente, firmar una declaración jurada en la que se compromete a tramitar la residencia permanente en cuanto sea elegible para hacerlo

La ley deja fuera a quienes tienen una visa que, por definición legal, no permite tener intención de quedarse a vivir en EE. UU. de forma permanente.

Un ejemplo típico de este tipo de visa, aunque la ley no lo menciona por nombre, es la visa de estudiante F-1. En la práctica, esa exclusión deja la puerta abierta sobre todo a estudiantes indocumentados, que no cargan con ese tipo de restricción migratoria.

¿Cuánto pagarían los estudiantes en Illinois?

Para dimensionar la diferencia, la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign, el campus más grande del sistema, ya publica su tarifa garantizada para quienes entren entre el verano de 2026 y la primavera de 2027. Un estudiante considerado residente paga 13 mil 252 dólares al año solo de colegiatura base, mientras que uno de fuera del estado paga 35 mil 928, según el comparador oficial de costos de la universidad. La diferencia entre pagar como residente o como no residente supera los 22 mil dólares al año, sólo en colegiatura.

Si se suman las cuotas obligatorias, el costo total sube todavía más: entre 18 mil 46 y 23 mil 426 dólares al año para residentes, contra un rango de 38 mil 398 a 46 mil 498 dólares para quienes no lo son, de acuerdo con cifras oficiales de admisiones de la universidad. La universidad todavía no publica las tarifas exactas para el ciclo 2027-2028, que es cuando arranca el cambio de la ley, por lo que las cifras pueden variar.

¿Cuándo empieza a aplicar el cambio?

Aunque Pritzker firmó la ley en junio, la nueva definición de quién cuenta como residente de Illinois para efectos de colegiatura no aplicará este año. Para las universidades públicas, el cambio arranca hasta el ciclo escolar 2027-2028. Para los colegios comunitarios, la nueva regla entra en vigor el 1 de julio de 2027; hasta esa fecha sigue corriendo la versión anterior de la ley, que sí exige no haber salido de Illinois antes de inscribirse.

La ley se aprobó por líneas partidistas, con 71 votos a favor y 37 en contra en la Cámara de Representantes, según el registro de votación de la Asamblea General. El senador republicano Jason Plummer, de Edwardsville, cuestionó la medida durante el debate: dijo que Illinois “ya pierde más del 50%” de sus estudiantes hacia universidades de otros estados y que la ley “solo va a incrementar ese número,” según reportó WAND-TV.

La representante demócrata Barbara Hernandez, de Aurora, respondió que la ley busca dar acceso equitativo a la educación superior, porque hoy no existe una vía federal disponible para que muchos jóvenes indocumentados, incluidos beneficiarios de DACA, arreglen su estatus migratorio.

Esta no es la primera vez que las reglas de colegiatura de Illinois para estudiantes indocumentados terminan en los tribunales. En septiembre de 2025, el Departamento de Justicia demandó al estado por normas similares, alegando que dar colegiatura de residente a inmigrantes sin estatus legal, sin ofrecer lo mismo a ciudadanos de otros estados, viola la ley federal. Con HB5093 ya firmada, falta ver si el gobierno federal decide sumar un nuevo capítulo a esa disputa.

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