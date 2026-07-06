De inundaciones a terremotos: la canción que une el dolor de Venezuela

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Más de 3 mil venezolanos han muerto tras los terremotos. Foto: Raúl Arboleda / AFP

La canción “Recuerdos”, de la agrupación Adolescent’s Orquesta, se ha convertido en un “himno” de los venezolanos para afrontar el dolor que causan las tragedias naturales. La canción narra la historia de un padre que perdió a sus hijas en los deslaves que afectaron al estado Vargas, en 1999, y que dejaron cerca de 30 mil muertos.

Escrita por el músico Víctor Porfirio Baloa Díaz, el tema volvió a hacerse viral en redes sociales con imágenes de los terremotos registrados el 24 de junio en la región centro-norte de Venezuela.

Según cifras oficiales de las autoridades venezolanas, para este domingo 5 de julio el número de fallecidos ascendió a 3 mil 342 y se reportaron más de 16 mil heridos.

¿Por qué “Recuerdos” es un tema tan sensible para Venezuela?

Porfirio Baloa, director de agrupaciones venezolanas como Salserín y Adolescent’s Orquesta, confesó en el podcast “YouTube Desde Cero” que su inspiración llegó tras conocer el relato de un hombre que perdió a sus hijas en medio de la tragedia de Vargas.

Según cuenta, el padre afectado fue encontrado enterrado a la mitad de su cuerpo por la Guardia Nacional de Venezuela, sin embargo, imploró que lo mataran en lugar de ser rescatado, ya que tenía a sus hijas tomadas de la mano, sin vida.

“Todos los escombros, el desastre que estaba pasando y él quedó enterrado, entonces dijeron que habían conseguido a uno vivo. Llegó la Guardia Nacional y empezaron a desenterrarlo, pero él decía: ‘Mátenme, mátenme’”, relató el compositor.

Además, reveló que tiempo después consiguió a este hombre y le mostró la foto de sus hijas. “Lo veo algo trastornado, lo saludé, me mostró las fotos y me dijo: ‘Porfi, mira, aquí están las fotos de mis bebés, están conmigo’”, detalló.

Al llegar a su casa, triste por la conversación que tuvo con el padre de ambas víctimas, el compositor reveló: “Puse las manos en el piano llorando y escribí este tema”.

“Solo queda tu foto / solo queda el recuerdo de todo el tiempo que viví contigo / No soporto el dolor que estruja mi alma / resignarme a vivir sin estar contigo”, dice un extracto de “Recuerdos”.

La tragedia de Vargas ocurrió entre el 15 y 17 de diciembre de 1999, cuando intensas lluvias en el estado provocaron deslaves y movimientos en la tierra, que sepultaron comunidades enteras en la costa caribeña, especialmente en Vargas.

La canción ahora resuena por los terremotos de 7.1 y 7.5 grados de magnitud que sacudieron al estado La Guaira (anteriormente Vargas), desplomando edificios de hasta ocho pisos. La NASA reveló un impactante antes y después de los sismos.

Más de 10 días después de incesantes labores de rescate, testigos y familiares de las víctimas contaron que bajo los escombros ya se percibía el olor de los cuerpos en descomposición.

Sin embargo, miles de venezolanos mantienen la esperanza de hallar con vida a sus seres queridos y las autoridades mantienen un proceso de identificación basado en protocolos sanitarios y mecanismos de verificación.