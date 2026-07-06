Donuts croissant de Costco: nuevo producto viral en la sección de panadería

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Tienen un precio de entre se vende entre 9.99 y 10.89 dólares.

Un nuevo producto de panadería esta conquistando los pasillos de Costco este verano. Se trata de los mini donuts croissant de la marca CT Bakery, que combinan la textura hojaldrada del croissant con la forma clásica del donut.

El hallazgo se volvió viral después de que la cuenta de Instagram @costcobuys mostrara el paquete en junio pasado, y desde entonces compradores de varios estados han compartido en redes sociales su propia cacería del producto. Todavía no está claro en cuántas tiendas más estará disponible en las próximas semanas.

Precio y presentación de los Donuts croissants de Costco

Cada paquete de 20 piezas, con 10 donuts bañados en glaseado clásico y 10 cubiertos de azúcar con canela, se vende entre 9.99 y 10.89 dólares según la ubicación.

A diferencia de otros productos de la panadería Kirkland Signature, estos mini cronuts no los hornea Costco: los produce CT Bakery, una compañía canadiense que también surte a cadenas como Kroger y Fairway Market.

¿Qué opinan los clientes que ya los probaron?

Las reacciones en redes sociales van de la euforia al rechazo. “Bought them today [in] Plain City, Ohio. They are awesome”, escribió un comprador citado por Parade, mientras otro los calificó de “horribles” en la misma publicación de Instagram.

La creadora de contenido The Grocery Lady, de su parte, les dio 3.5 de 5 en su prueba de sabor de junio: destacó el aroma y las capas hojaldradas, pero señaló que el interior necesita más sabor para pasar de bueno a sobresaliente. Según Parade, el producto ya está disponible en 144 tiendas de Costco, principalmente en la costa este y el Medio Oeste.

¿En qué se diferencian estos donuts de un cronut tradicional?

El cronut original lo inventó el chef pastelero Dominique Ansel en Nueva York en 2013, a partir de una masa de croissant laminada que se fríe como un donut y se rellena o se glasea.

La versión de CT Bakery, en cambio, utiliza harina de trigo enriquecida y manteca vegetal para lograr una textura similar sin replicar exactamente el proceso original, de acuerdo con The Takeout. No es la primera vez que la sección de panadería de Costco sorprende con lanzamientos de este tipo; entre los más recientes se cuentan:

Las madeleines Kirkland Signature, presentadas apenas unas semanas antes

Los beignets rellenos de chocolate con avellana y de caramelo, elaborados fuera de tienda

Los Old Fashioned Lemon Donut Bites y Apple Fritter Donut Bites de la marca Gen Bake

Los Churro Donut Bites, otro de los productos externos que vende la cadena

Hasta el momento, no se sabe con exactitud el tiempo que estará disponible dicho postre, sin embargo, se espera que la cadena continue lanzando todo tipo de productos y alimentos novedosos como tacos, productos congelados, entre otros.

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