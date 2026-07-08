Chicago vibra con Windy City Smokeout 2026: conciertos, barbacoa y la mayor fiesta country del verano

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Festival de música country en Chicago. Foto creada con Leonardo.ai.

El verano en Chicago tiene muchos eventos imperdibles, pero pocos consiguen reunir tanta gente como Windy City Smokeout. Del 8 al 12 de julio, el estacionamiento del United Center volverá a convertirse en el punto de encuentro para miles de amantes de la música country, la barbacoa y la cerveza artesanal.

En su edición 2026 hay una novedad importante: por primera vez tendrá cinco días de actividades, arrancando el miércoles con un concierto nocturno especial.

Dos veces reconocido por la Academia de Música Country (ACM) como “Festival del Año”, este evento se ha consolidado como una de las grandes citas del verano estadounidense y una experiencia que va mucho más allá de los conciertos.

¿Qué ofrece el festival de música country y barbacoa en Chicago?

La edición 2026 apuesta por una combinación que difícilmente falla: grandes artistas country, algunos de los mejores maestros parrilleros de Estados Unidos y un ambiente completamente al aire libre.

De acuerdo con la información del United Center, el miércoles 8 de julio debutará una jornada exclusiva encabezada por Treaty Oak Revival, acompañados por Braxton Keith y Sterling Elza. La idea es ofrecer una experiencia más íntima antes de que el festival alcance su máxima capacidad durante el resto del fin de semana.

Después llegará el desfile de figuras que muchos esperaban:

Jueves: Hootie & the Blowfish y Scotty McCreery.

Hootie & the Blowfish y Scotty McCreery. Viernes: Lainey Wilson, Hudson Westbrook y Vincent Mason.

Lainey Wilson, Hudson Westbrook y Vincent Mason. Sábado: Jordan Davis, Tyler Hubbard y Russell Dickerson.

Jordan Davis, Tyler Hubbard y Russell Dickerson. Domingo: Blake Shelton, Warren Zeiders y George Birge.

El cartel, diseñado por el promotor Ed Warm, también incluye artistas emergentes que representan el relevo generacional del country.

¿Qué opciones de comida habrá?

Hablar de Windy City Smokeout sin mencionar la comida sería quedarse con la mitad de la historia.

Según Choose Chicago y Secret Chicago, más de 20 equipos de maestros parrilleros servirán costillas, brisket, cerdo ahumado, salchichas y otros clásicos preparados con recetas provenientes de Texas, Missouri, Tennessee, Arkansas, Arizona, Virginia y, por supuesto, Chicago.

Entre los participantes destacan:

Green Street Smoked Meats

Lexington Betty’s Smokehouse

Chef Art Smith’s Reunion

Soul & Smoke

Terry Black’s BBQ

Pappy’s Smokehouse

Panther City BBQ

Little Miss BBQ

La oferta se completa con cerveza artesanal, bebidas especiales, tiendas temporales y espacios pensados para tomarse fotografías durante el evento.

¿Cómo llegar al festival?

Uno de los consejos más útiles para quienes asistirán es evitar conducir si es posible.

El United Center estará conectado mediante varias opciones de la CTA, que ofrecerá acceso desde las líneas Verde, Rosa y Azul, además de las rutas de autobús 9, 20, 50 y 126. Al finalizar los conciertos funcionará el servicio especial 19 United Center Express, que facilita el regreso hacia Union Station, el centro de Chicago y Michigan Avenue.

Quienes prefieran llegar en automóvil podrán hacerlo desde las autopistas I-90, I-55 e I-290, aunque los organizadores recomiendan salir con suficiente anticipación debido al elevado flujo de visitantes esperado durante esos cinco días.

Entradas para Windy City Smokeout 2026

Las pulseras ya están disponibles y existen varias modalidades para distintos presupuestos:

Entrada general , con acceso a conciertos y zona gastronómica.

, con acceso a conciertos y zona gastronómica. Pase del miércoles , válido para el nuevo concierto inaugural.

, válido para el nuevo concierto inaugural. Experiencia VIP , con áreas exclusivas, acceso rápido y zonas con sombra.

, con áreas exclusivas, acceso rápido y zonas con sombra. Experiencia Platinum, que incluye hospitalidad premium, alimentos y bebidas, estacionamiento reservado y acceso preferencial frente al escenario.

Los organizadores también recuerdan que los niños menores de 10 años entran gratis cuando van acompañados por un adulto con boleto.

Más que un festival, Windy City Smokeout se ha convertido en una tradición del verano de Chicago. Y viendo el cartel de este año, cuesta imaginar un mejor lugar para quienes disfrutan del country, una buena barbacoa y ese ambiente festivo que solo una ciudad como Chicago sabe construir en pleno julio.

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