¿Cómo aplicar para trabajar en Target Estados Unidos? Requisitos, puestos y beneficios en 2026

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Cómo buscar trabajo en Target Estados Unidos. Foto creada con Leonardo.ai.

Encontrar un empleo estable en Estados Unidos no siempre es sencillo. Sin embargo, Target sigue siendo una de las cadenas minoristas que más oportunidades ofrece a quienes buscan incorporarse al mercado laboral. Si te preguntas cómo aplicar para trabajar en Target Estados Unidos, te lo vamos a explicar.

¿Cómo aplicar para trabajar en Target Estados Unidos paso a paso?

La buena noticia es que el proceso es completamente digital y bastante intuitivo. Según explica Target en su portal de carreras, la empresa publica sus vacantes por ubicación para que cada candidato encuentre oportunidades cerca de su domicilio.

Antes de comenzar, conviene reservar alrededor de 30 minutos para completar la solicitud. También deberás contar con una dirección de correo electrónico válida, ya que por esa vía recibirás las actualizaciones sobre tu proceso de selección.

El procedimiento consiste en:

Buscar vacantes disponibles según tu ciudad.

Completar la solicitud en línea.

Responder un cuestionario de personalidad.

Esperar el contacto del equipo de reclutamiento.

Asistir a una entrevista si eres seleccionado.

Aprobar la verificación de antecedentes antes de la contratación.

La empresa también ofrece un programa de turnos flexibles y de corta duración, pensado para quienes desean trabajar solo cuando su disponibilidad lo permite.

¿Cuáles son los requisitos?

No basta con querer el empleo. Existen requisitos básicos que todos los candidatos deben cumplir.

De acuerdo con la información publicada por Target y distintos portales especializados en empleo como Creditos en USA, debes:

Tener al menos 16 años para trabajar en tiendas.

para trabajar en tiendas. Tener 18 años si buscas un puesto en centros de distribución.

si buscas un puesto en centros de distribución. Contar con autorización legal para trabajar en Estados Unidos .

. Presentar un Número de Seguro Social .

. Tener una dirección permanente.

Mostrar una identificación oficial o licencia de conducir vigente cuando sea requerida.

Aunque muchas personas creen que es indispensable tener experiencia previa, la realidad es distinta. Una parte importante de las vacantes corresponde a puestos de primer ingreso, por lo que la actitud, la disposición para atender clientes y el trabajo en equipo suelen pesar más que el currículum.

¿Qué puestos de trabajo se pueden encontrar?

Con cerca de 2 mil tiendas y más de 300 mil empleados, Target mantiene contrataciones frecuentes durante todo el año, especialmente antes de la temporada navideña.

Entre los puestos más comunes se encuentran:

Cajero.

Asociado de ventas.

Atención al cliente.

Asociado de inventario.

Encargado de carritos.

Trabajador del área de alimentos.

Asociado de electrónicos.

También existen vacantes de tiempo completo, medio tiempo y temporales, estas últimas con posibilidades reales de convertirse en empleos permanentes si el desempeño es satisfactorio.

¿Qué beneficios ofrecen?

Uno de los aspectos que ha fortalecido la reputación de la compañía es su paquete de prestaciones para los empleados que cumplen los requisitos de elegibilidad.

Entre los beneficios destacan:

Seguro médico, dental y de visión.

Plan de ahorro para el retiro 401(k).

Descuentos para empleados.

Tiempo libre pagado.

Programas de desarrollo profesional.

Asistencia educativa y reembolso de matrícula.

Cobertura de recetas médicas y otros programas de bienestar.

Uno de los mayores atractivos de Target no es únicamente el salario. La empresa ha construido una ruta de crecimiento interno que permite comenzar en un puesto operativo y aspirar, con el tiempo, a posiciones de mayor responsabilidad. Para muchos inmigrantes y jóvenes que buscan abrirse camino en Estados Unidos, esa posibilidad termina siendo tan valiosa como el primer cheque de pago.

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