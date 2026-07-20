Las respuestas que pueden costarte tu dinero en la aduana de Estados Unidos

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Responder mal una pregunta en la aduana de Estados Unidos puede costarte miles de dólares. Si un oficial de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) detecta inconsistencias sobre la cantidad de dinero que transportas o considera que ocultaste información, las autoridades pueden retener el efectivo e iniciar un proceso de confiscación, incluso cuando el dinero tenga un origen completamente legal.

Aunque la legislación estadounidense permite ingresar o salir del país con cualquier cantidad de dinero, lo que realmente puede generar problemas es una respuesta incompleta o incorrecta durante la inspección. Conocer qué esperar en la aduana puede marcar la diferencia entre continuar tu viaje o enfrentar un proceso de incautación.

It's not a crime to carry over $10K, we just want to know about it. CBP officers in Texas seized over $70K of unreported U.S. currency. A driver was referred for secondary inspection, during which officers and a K9 unit found the money concealed in the vehicle.



Read more:… pic.twitter.com/H88Xd1fPQR — CBP (@CBP) November 22, 2025

¿Qué pregunta de la aduana puede hacerte perder tu dinero?

Una de las primeras preguntas que suelen hacer los oficiales de la CBP es sencilla: “¿Cuánto dinero lleva consigo?”

Muchos viajeros responden una cifra inferior a la real para evitar revisiones adicionales. Sin embargo, si durante la inspección los agentes encuentran una cantidad mayor, pueden interpretar que existió una intención de ocultar información.

La normativa federal establece que quienes transportan más de 10 mil dólares en efectivo o instrumentos monetarios deben presentar el formulario FinCEN 105 antes de ingresar o salir de Estados Unidos.

No cumplir con esa obligación puede derivar en la confiscación del dinero, multas de hasta 500 mil dólares e incluso penas de prisión de hasta 10 años, dependiendo de las circunstancias del caso.

¿Qué dinero debes declarar al entrar o salir de Estados Unidos?

Uno de los errores más frecuentes consiste en pensar que únicamente deben declararse los billetes.

La obligación también incluye cheques de viajero, giros postales, cheques al portador, pagarés y otros instrumentos monetarios.

Por ese motivo, responder que solo llevas “unos cheques” cuando el valor total supera los 10 mil dólares también puede generar problemas durante el control aduanero.

En otras palabras, la aduana evalúa el valor total de los instrumentos monetarios, no únicamente el efectivo que llevas en el bolsillo.

¿Qué respuestas pueden hacer sospechar a la aduana de Estados Unidos?

Además del dinero, los oficiales suelen preguntar cuál es el motivo del viaje, dónde te hospedarás, cuánto tiempo permanecerás en Estados Unidos y quién financia el viaje.

Las respuestas contradictorias, imprecisas o que no coinciden con la documentación presentada pueden motivar una revisión más exhaustiva del equipaje y de los bienes transportados.

Los especialistas también recomiendan evitar respuestas como “no sé cuánto dinero llevo” o “mi familiar se encarga de eso”, especialmente cuando se transportan cantidades importantes de efectivo.

Si el viajero no comprende completamente las preguntas, lo más recomendable es solicitar un intérprete antes de responder o firmar cualquier documento.

¿Cómo responder las preguntas de la aduana para evitar multas o confiscaciones?

La mejor forma de evitar inconvenientes consiste en responder siempre con información completa, clara y coherente.

Entre las principales recomendaciones se encuentran:

Declarar el monto total cuando se superan los 10 mil dólares

Incluir todos los instrumentos monetarios, no solo el efectivo

Mantener respuestas coherentes con el motivo del viaje y la documentación presentada

Solicitar un intérprete si existe alguna duda sobre las preguntas realizadas por los oficiales

La recomendación de responder siempre con información veraz también aplica cuando los oficiales revisan otros artículos durante el ingreso al país. Por ejemplo, quienes viajan con tratamientos médicos suelen preguntarse qué documentos piden para entrar a Estados Unidos con medicamentos recetados, ya que la documentación también puede ser solicitada durante una inspección de la CBP.

De esta forma, no sólo importa cuánto dinero llevas, sino también cómo respondes cuando un oficial de la CBP te pregunta por él. Una declaración incorrecta o una respuesta incompleta puede convertir un viaje rutinario en un proceso de confiscación que puede prolongarse durante meses y obligarte a demostrar el origen legítimo de tus recursos.

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