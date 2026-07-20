Obligación de declarar compras hechas en México al entrar a EE. UU.

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Las compras realizadas en México deben declararse al ingresar a Estados Unidos, incluso si no generan el pago de impuestos. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) advierte que omitir información puede derivar en multas, confiscaciones o inspecciones adicionales.

Estas reglas aplican tanto a ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes como a visitantes con visa de turista u otros estatus migratorios; para CBP, lo importante es lo que se transporta, no el tipo de pasaporte.

Cada día, miles de viajeros cruzan la frontera terrestre o llegan por vía aérea con ropa, electrónicos, medicamentos, alimentos y otros artículos adquiridos durante su estancia en México. Aunque muchas compras pueden ingresarse sin pagar impuestos, la obligación de declararlas sigue vigente.

¿Qué compras debes declarar al entrar a Estados Unidos?

CBP establece que toda mercancía comprada o adquirida en el extranjero debe declararse, independientemente de su valor.

Esto incluye:

Ropa y calzado

Teléfonos celulares, computadoras y otros dispositivos electrónicos

Perfumes y cosméticos

Joyas y relojes

Artesanías y recuerdos

Medicamentos

Bebidas alcohólicas

Productos de tabaco

Alimentos

También deben declararse los artículos que otra persona te regaló durante el viaje o aquellos que transportas para un familiar o amigo.

En general, se considera uso personal cuando los artículos son variados y en cantidades razonables, por ejemplo, varios cambios de ropa, algunos recuerdos o uno o dos dispositivos electrónicos.

Si llevas muchas unidades iguales de un mismo producto, como varias cajas de la misma mercancía o varios pares del mismo modelo de calzado, CBP puede interpretarlo como mercancía destinada a reventa y aplicar reglas diferentes

¿Cómo es el proceso para declarar las compras en la aduana de Estados Unidos?

Al llegar a un puerto de entrada terrestre o a un aeropuerto internacional, un oficial de CBP preguntará si realizaste compras durante tu viaje.

Entre las preguntas más comunes se encuentran:

¿Qué compró durante su estancia?

¿Cuál fue el valor aproximado de las compras?

¿Transporta alimentos, bebidas o medicamentos?

¿Lleva artículos para vender o regalar?

La recomendación de CBP es responder con el valor real de los artículos y conservar los comprobantes de compra cuando sea posible. Si el oficial lo considera necesario, podrá revisar el equipaje para verificar que la mercancía coincida con la información proporcionada.

En ese momento también puede preguntar si llevas efectivo u otros instrumentos monetarios por más de 10 mil dólares, ya que esa cantidad también debe declararse al entrar o salir del país.

¿Cuánto puedes ingresar sin pagar impuestos?

La obligación de declarar no significa que debas pagar impuestos.

En la mayoría de los casos, los viajeros que permanecieron al menos 48 horas fuera de Estados Unidos pueden utilizar una franquicia personal de hasta 800 dólares para artículos destinados al uso personal.

Si el valor total supera esa cantidad, únicamente el excedente podría quedar sujeto al pago de aranceles, dependiendo del tipo de mercancía.

Las franquicias pueden variar en algunos cruces fronterizos o según el tiempo que el viajero permaneció fuera del país.

¿Qué productos tienen restricciones especiales en la aduana de Estados Unidos?

Algunos artículos están sujetos a controles adicionales, incluso si fueron adquiridos legalmente en México.

Entre ellos se encuentran:

Carne, frutas, verduras y otros productos agrícolas

Plantas, semillas y flores

Algunos medicamentos

Alcohol

Tabaco

Productos elaborados con especies protegidas

Si viajas con medicamentos, también conviene conocer qué documentos piden para entrar a Estados Unidos con medicamentos recetados, donde se explican los requisitos que pueden solicitar las autoridades.

¿Qué pasa si no declaras una compra en la aduana de Estados Unidos?

CBP advierte que ocultar mercancía o proporcionar información falsa puede generar consecuencias importantes.

Dependiendo del caso, las autoridades pueden:

Cobrar impuestos adicionales

Imponer multas económicas

Confiscar la mercancía

Realizar inspecciones más rigurosas en futuros ingresos al país

La normativa permite, en ciertos supuestos, aplicar una sanción equivalente al valor comercial de los bienes no declarados y ordena la pérdida de la mercancía a favor del gobierno.

Además, los viajeros que han tenido problemas por falta de declaración pueden quedar sujetos a revisiones más estrictas en viajes posteriores, lo que significa tiempos de espera más largos y controles adicionales.

¿Es obligatorio conservar los recibos?

No siempre, pero sí es recomendable.

Los recibos permiten demostrar el valor real de los artículos y facilitan el proceso de inspección.

Si el viajero no puede acreditar cuánto pagó por la mercancía, CBP puede realizar una estimación del valor comercial para calcular los impuestos correspondientes.

En caso de duda, las autoridades recomiendan declarar las compras, conservar la documentación disponible y responder con precisión a las preguntas del oficial durante el ingreso al país.

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