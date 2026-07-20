Cómo viajar a EE. UU. con Ozempic, Mounjaro o Wegovy sin problemas

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Medicamentos que pueden viajar a Estados Unidos. Imagen Leonardo.ai.

Viajar con medicamentos para bajar de peso genera dudas incluso entre quienes los usan desde hace años. Si tienes un vuelo hacia Estados Unidos y utilizas Ozempic, Mounjaro, Wegovy o Zepbound, la buena noticia es que sí puedes ingresar con ellos.

Lo importante es cumplir las reglas de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) y, si entras desde otro país, también con los requisitos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

Cada vez más viajeros dependen de estos tratamientos para controlar la diabetes tipo 2 o la obesidad. Por eso, conocer las normas antes de llegar al aeropuerto puede marcar la diferencia entre un trámite rápido y un dolor de cabeza innecesario.

¿Puedes entrar con Ozempic, Mounjaro o Wegovy a Estados Unidos?

Sí. Puedes entrar con Ozempic, Mounjaro, Wegovy o Zepbound a Estados Unidos siempre que sean para uso personal y viajes con la documentación adecuada.

La TSA permite transportar medicamentos inyectables en el equipaje de mano y los considera una necesidad médica. Eso significa que no están sujetos a la regla de los líquidos de 3.4 onzas (100 mililitros), según explica la propia agencia.

Además, la CBP recomienda declarar los medicamentos al ingresar al país y mantenerlos en su envase original para facilitar cualquier inspección.

En la práctica, los especialistas coinciden en que lo más sencillo es llevar un suministro razonable, generalmente para hasta 90 días de tratamiento, acompañado de la receta médica y, si es posible, una carta del médico, especialmente cuando el viaje es internacional.

¿Cómo llevar Ozempic, Wegovy o Mounjaro en un avión hacia Estados Unidos?

Aquí es donde muchas personas cometen el error más común.

Nunca coloques estas plumas inyectables en el equipaje documentado. La temperatura en la bodega del avión puede descender hasta niveles que congelen el medicamento o, por el contrario, exponerlo a calor excesivo. En ambos casos, el tratamiento puede perder efectividad.

Lo recomendable es:

Llevar las plumas en el equipaje de mano

Transportarlas en un estuche térmico con paquetes de gel refrigerante

con paquetes de gel refrigerante Declarar el medicamento al oficial de la TSA antes del control de seguridad

antes del control de seguridad Mantenerlo en su envase original con la etiqueta de la farmacia

La FDA señala que estos medicamentos deben conservarse refrigerados entre 2 °C y 8 °C antes de su primer uso. Después, dependiendo del producto, pueden permanecer varios días a temperatura ambiente sin perder estabilidad.

Por ejemplo:

Ozempic: hasta 56 días

hasta 56 días Wegovy: hasta 28 días

hasta 28 días Mounjaro y Zepbound: hasta 21 días

¿Qué documentos necesitas?

Aunque la TSA no exige presentar una receta en vuelos nacionales dentro de Estados Unidos, llevar documentación médica sigue siendo una decisión inteligente. Si surge una inspección adicional, todo el proceso será mucho más rápido.

Lo ideal es viajar con:

Receta médica vigente

Carta del médico , preferiblemente en inglés si vienes desde otro país

, preferiblemente en inglés si vienes desde otro país Medicamento en su empaque original

Lista de medicamentos si transportas más de uno

Según la CBP, declarar los medicamentos al ingresar al país reduce la posibilidad de retrasos durante la inspección aduanera.

¿Qué pasa si el medicamento pierde la cadena de frío?

Es un detalle que muchos pasan por alto.

Si una pluma de Ozempic, Wegovy o Mounjaro se congela o permanece demasiado tiempo expuesta a temperaturas inadecuadas, no debería utilizarse, aunque exteriormente parezca estar en buen estado.

Antes de aplicarla, revisa siempre que el líquido permanezca transparente e incoloro, sin partículas visibles. Si notas cambios, lo más prudente es desecharla y consultar con tu médico.

Viajar con estos medicamentos no es complicado. La clave está en entender que forman parte de un tratamiento médico y tratarlos como tal. Llevarlos correctamente empacados, conservar la cadena de frío y presentar la documentación necesaria suele ser suficiente para cruzar los controles aeroportuarios sin sobresaltos.

En un momento en que millones de personas dependen de estos fármacos, planificar el viaje con unos minutos de anticipación puede evitar la pérdida de un tratamiento que, para muchos pacientes, resulta esencial.

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