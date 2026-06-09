LIHEAP 2026: la ayuda del gobierno para pagar la luz y el gas que muchos latinos no saben que existe — cómo aplicar antes de que se acaben los fondos

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Los inmigrantes sin documentos no califican. Foto: AFP

Cada año, miles de familias latinas en Estados Unidos pagan de más en sus facturas de electricidad y gas por factores como la temperatura o aumentos considerables en los servicios. Sin embargo, y para desconocimiento de muchos, existe un programa federal diseñado exactamente para ese problema. Se llama LIHEAP, siglas en inglés del Programa de Asistencia Energética para Hogares de Bajos Ingresos.

Los fondos se entregan por orden de llegada en cada estado, lo que significa que quien aplica primero tiene más posibilidades de recibirlos. Aunado a lo anterior, la administración Trump propuso eliminar el financiamiento federal del programa para el año fiscal 2027 y despidió a todo el personal federal encargado de administrarlo en abril de 2025, según reportó la Asociación Nacional de Directores de Asistencia Energética (NEADA), por lo que el futuro del programa es incierto.

Quiénes califican y quiénes no

LIHEAP está disponible para familias latinas que tengan estatus migratorio elegible, lo que incluye a ciudadanos estadounidenses, residentes permanentes legales con Green Card, refugiados, asilados y titulares de visas especiales de inmigrante. Los inmigrantes sin documentos, en la mayoría de los estados, no califican para este programa federal.

La elegibilidad también depende de los ingresos del hogar, y cada estado fija sus propios límites. El techo federal establecido para 2026 equivale al 150% del nivel federal de pobreza, lo que en términos prácticos significa:

Hogar de 1 persona: hasta $22,590 al año

Hogar de 2 personas: hasta $30,660 al año

Hogar de 3 personas: hasta $38,730 al año

Hogar de 4 personas: hasta $46,800 al año

Una vía rápida para saber si se califica es verificar si algún miembro del hogar ya recibe SNAP, TANF o SSI, ya que esos beneficios pueden abrir automáticamente la puerta a LIHEAP sin necesidad de cumplir un proceso de verificación de ingresos adicional, según el portal oficial USA.gov.

Para qué sirve y cuánto dinero puede recibir una familia

LIHEAP no es sólo para calefacción en invierno, aunque ese es su uso más conocido. De acuerdo con USA.gov, el programa cubre tres tipos de situaciones:

Facturas de calefacción y enfriamiento: ayuda a pagar el costo del gas, electricidad, petróleo u otros combustibles para mantener la temperatura del hogar en condiciones seguras durante el invierno y el verano

ayuda a pagar el costo del gas, electricidad, petróleo u otros combustibles para mantener la temperatura del hogar en condiciones seguras durante el invierno y el verano Crisis energéticas: si el servicio está a punto de ser cortado o ya fue interrumpido, el programa puede intervenir de emergencia para restablecerlo o evitar el corte

si el servicio está a punto de ser cortado o ya fue interrumpido, el programa puede intervenir de emergencia para restablecerlo o evitar el corte Mejoras de eficiencia energética: en algunos estados, LIHEAP también cubre pequeñas reparaciones o mejoras en el hogar que ayuden a reducir el consumo de energía a largo plazo

Los montos del beneficio no son estándar ni están garantizados de un año al siguiente. Según BenefitsUSA, varían cada año dependiendo del presupuesto federal aprobado por el Congreso, los costos de energía de ese ciclo y la demanda de hogares en cada estado. El promedio nacional ronda los $550, aunque el rango real va desde $118 en estados como Arkansas hasta más de mil 400 en Alaska. Nueva York, California y Texas se encuentran entre los estados con mayor presupuesto asignado y mayor número de hogares atendidos.

Cuándo abre el programa y cómo aplicar paso a paso

No existe una fecha nacional única de apertura. Cada estado administra su propio periodo de solicitud, aunque el patrón general, según el LIHEAP Clearinghouse, es el siguiente:

Octubre a enero: la mayoría de los estados del norte abren las solicitudes de asistencia para calefacción en este rango, siendo octubre y noviembre las fechas más comunes

la mayoría de los estados del norte abren las solicitudes de asistencia para calefacción en este rango, siendo octubre y noviembre las fechas más comunes Marzo a junio: los estados que ofrecen asistencia para enfriamiento abren en este periodo

los estados que ofrecen asistencia para enfriamiento abren en este periodo Todo el año: la asistencia por crisis energética suele estar disponible en cualquier momento mientras haya fondos

Las convocatorias pueden cerrarse antes de la fecha oficial si los fondos se agotan, por lo que aplicar al inicio del periodo es clave. Para conocer las fechas exactas del estado de residencia, la herramienta oficial del gobierno en liheapch.acf.hhs.gov permite localizar la agencia correspondiente con sólo ingresar el código postal.

El proceso para solicitar el beneficio sigue estos pasos, de acuerdo con USA.gov y BenefitsUSA:

Verificar elegibilidad con la herramienta oficial en liheapch.acf.hhs.gov

con la herramienta oficial en liheapch.acf.hhs.gov Localizar la oficina LIHEAP del estado , que puede ser estatal, del condado o una organización comunitaria autorizada

, que puede ser estatal, del condado o una organización comunitaria autorizada Reunir los documentos necesarios: identificación, prueba de ingresos de todos los miembros del hogar, números de seguro social de los miembros elegibles y la factura de energía más reciente

identificación, prueba de ingresos de todos los miembros del hogar, números de seguro social de los miembros elegibles y la factura de energía más reciente Presentar la solicitud en línea, en persona o por correo, según lo que permita el estado

en línea, en persona o por correo, según lo que permita el estado Esperar la resolución: los tiempos varían entre 30 y 60 días. Los casos de emergencia suelen resolverse antes

Los pagos no se entregan directamente a la familia, sino a la compañía de servicios públicos o al proveedor de combustible, y la familia recibe una notificación del monto aprobado. Si no se habla inglés, la ley federal obliga a las agencias estatales a ofrecer atención en otros idiomas.

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