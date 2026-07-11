Cómo evitar estafas migratorias en Estados Unidos: la trampa del “notario” falso

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Foto: AFP

Las estafas migratorias en Estados Unidos continúan siendo un problema recurrente que afecta principalmente a comunidades inmigrantes que buscan regularizar su estatus. Uno de los engaños más frecuentes es el del llamado “notario”, una figura que en muchos países de América Latina tiene funciones legales, pero que en Estados Unidos no está autorizada para ofrecer asesoría migratoria.

De acuerdo con la Federal Trade Commission(FTC), los estafadores suelen aprovechar la confusión del término “notario público” para presentarse como supuestos expertos en inmigración, aunque no son abogados ni representantes acreditados por el Departamento de Justicia.

La FTC ha advertido que estas prácticas pueden derivar en pérdida de dinero, solicitudes mal presentadas o incluso en procesos de deportación por errores en los formularios migratorios.

¿Qué es realmente un “notario” en Estados Unidos?

Uno de los principales problemas detrás de este tipo de fraude es la diferencia de significado del término.

En muchos países de América Latina, un notario es un profesional del derecho con capacidad para asesorar legalmente. Sin embargo, en Estados Unidos un notario público (notary public, en inglés) sólo está autorizado para certificar firmas y documentos, pero no puede brindar asesoría legal ni migratoria.

El Servicio de Inmigración y Ciudadanía de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) ha reiterado que únicamente abogados licenciados o representantes acreditados por el Departamento de Justicia pueden ofrecer asistencia legal en procesos migratorios.

¿Cómo operan las estafas de “notarios” falsos?

Las investigaciones de la Federal Trade Commission (FTC) y organizaciones como el American Bar Association (ABA) coinciden en que estos fraudes suelen seguir un patrón similar.

Generalmente, los estafadores se presentan en redes sociales, oficinas informales o incluso en comunidades locales ofreciendo ayuda “rápida” para obtener permisos de trabajo, residencia o asilo.

En muchos casos, prometen resultados garantizados o procesos acelerados, algo que no existe dentro del sistema migratorio estadounidense.

Señales de alerta más comunes

Las autoridades advierten que existen señales claras que pueden ayudar a identificar a un notario falso o a un consultor no autorizado:

Promete resultados garantizados en procesos migratorios

Solicita pagos en efectivo sin recibos o contratos formales

Se niega a mostrar licencia de abogado o acreditación oficial

Ofrece llenar formularios sin explicar el proceso legal

Afirma tener conexiones con USCIS o con autoridades migratorias

Utiliza el título de “notario” o “notario público” para ofrecer asesoría legal

Estas prácticas pueden resultar en solicitudes incorrectas, retrasos o denegaciones de casos migratorios.

Qué riesgos enfrentan las víctimas

Según la FTC y el American Bar Association (ABA), las personas que caen en estas estafas pueden enfrentar consecuencias graves, entre ellas:

Pérdida de altas sumas de dinero por servicios inexistentes o fraudulentos

Errores en solicitudes migratorias que afectan su estatus legal

Riesgo de deportación por información incorrecta presentada a USCIS

Pérdida de oportunidades de obtener residencia o permisos de trabajo

En algunos casos documentados por autoridades federales, los estafadores incluso han presentado solicitudes falsas sin conocimiento del solicitante, complicando aún más su situación migratoria.

¿Cómo protegerse de estafas migratorias?

Las autoridades recomiendan tomar precauciones antes de contratar cualquier tipo de ayuda legal migratoria.

USCIS y la FTC coinciden en que es importante verificar siempre las credenciales de la persona o entidad que ofrece asistencia.

Algunas recomendaciones básicas incluyen:

Confirmar que se trate de un abogado licenciado o representante acreditado por el Departamento de Justicia

Verificar licencias a través de colegios de abogados estatales

Evitar pagos en efectivo sin recibos oficiales

Desconfiar de promesas de resultados rápidos o garantizados

No firmar documentos que no se entiendan completamente

¿Dónde denunciar este tipo de fraude?

Si una persona cree haber sido víctima de una estafa migratoria, puede reportarlo directamente a la Federal Trade Commission (FTC) a través de su portal oficial de denuncias.

También es posible contactar a organizaciones legales sin fines de lucro o a USCIS para recibir orientación sobre cómo corregir o revisar una solicitud migratoria afectada.

Una problemática persistente

Tanto la FTC como el American Bar Association han señalado que el fraude migratorio asociado a “notarios” falsos es una de las estafas más comunes dentro de comunidades inmigrantes en Estados Unidos.

El desconocimiento del sistema legal, las barreras del idioma y la urgencia por regularizar el estatus migratorio son factores que los estafadores aprovechan para operar con mayor facilidad.

Las autoridades insisten en que la mejor forma de evitar este tipo de fraude es acudir únicamente a fuentes oficiales y desconfiar de cualquier persona que ofrezca soluciones rápidas o sin respaldo legal comprobable.

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