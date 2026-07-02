Examen de licencia de conducir en Miami: documentos que piden en el DMV según tu estatus migratorio

GENERANDO AUDIO...

El examen de manejo en Florida debe presentarse exclusivamente en inglés. Foto: AFP

El Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados de Florida (FLHSMV) exige un paquete de documentos distinto para cada solicitante de licencia de conducir en Miami, y la diferencia depende por completo del estatus migratorio de la persona.

La agencia exige además que el nombre registrado ante el Seguro Social coincida exactamente con el que aparecerá en la licencia.

Aunado a todo lo anterior, desde el 6 de febrero de 2026 rige otro requisito que tomó por sorpresa a buena parte de la comunidad hispana, pues el examen de manejo en Florida debe presentarse exclusivamente en inglés, sin intérprete y sin versiones traducidas, según confirmó el propio FLHSMV. La medida alcanza tanto la prueba teórica como la práctica y la oral.

¿Qué documentos pide el DMV en Miami a quienes tienen visa o permiso de trabajo?

Quienes no son ciudadanos ni residentes permanentes deben presentar, como identificación primaria, uno de dos documentos. El primero es una tarjeta de autorización de empleo vigente emitida por el Departamento de Seguridad Nacional, ya sea en el formato I-688B o el I-766.

El segundo es el Formulario I-94 que compruebe una clasificación migratoria no vencida, acompañado del pasaporte con el sello de entrada correspondiente, según detalla el FLHSMV en su página oficial de requisitos.

Cada categoría migratoria trae, además, su propio anexo obligatorio:

Visa F-1 o M-1: Formulario I-20

Designación J-1 o J-2: Formulario DS-2019

Trabajadores agrícolas H-2A, no agrícolas H-2B, o visa de inversionista E-2: pasaporte extranjero vigente junto con el Formulario I-94 o I-94A, solo para trámites de licencia comercial

Canadienses y mexicanos clasificados como no inmigrantes: no califican para permiso de aprendizaje ni licencia comercial, sin importar su categoría específica

Tiene 85 años, pero terminó detenido por conducir a más de 110 mph 😮 🚗



El insólito caso ocurrido en Florida ha dado mucho de qué hablar 👀 pic.twitter.com/2FoR2oEIDC — De Cero a 100 (@deceroa100mx) July 2, 2026

¿Qué papeles piden a quienes tienen asilo, refugio o parole humanitario?

Los solicitantes de asilo, los refugiados y quienes ingresaron bajo parole humanitario enfrentan un capítulo aparte dentro del mismo trámite. El FLHSMV acepta el documento de viaje para refugiados I-571, la carta de parole I-512 o la orden de un juez de inmigración que otorgue el asilo o la cancelación de deportación, y en los tres casos el pasaporte vigente es obligatorio para acompañar el papel principal.

De acuerdo con la agencia estatal, todo documento migratorio presentado debe tener una vigencia mayor a 60 días contados desde su fecha de emisión.

Hay una excepción puntual que suele generar confusión entre quienes no tienen visa de trabajo: no están obligados a tramitar la carta de rechazo del Seguro Social. Ese documento que certifica que la persona nunca recibió un número de Seguro Social, el FLHSMV la exime de ese paso adicional.

Cada categoría migratoria exige un formulario diferente. Foto: FLHSMV

¿Cuánto tarda el trámite y qué documentos pide el DMV a todos los solicitantes?

Mientras el FLHSMV verifica identidad y estatus legal, el solicitante que tramita su primera licencia recibe un permiso temporal de papel válido por 60 días, sin fotografía, además de un comprobante de recibo.

Quienes solicitan una identificación en lugar de una licencia reciben solo el recibo. Si todo se confirma, la licencia definitiva llega por correo al domicilio registrado, y su vigencia queda limitada al periodo que marque el documento de USCIS, sin superar 1 año. Cuando el estatus no puede verificarse, la agencia envía una carta de negación por correo.

Todos los solicitantes, sin importar su estatus, deben comprobar además su número de Seguro Social y su domicilio en Florida. Para el primer punto sirve la tarjeta original, un formulario W-2, un talón de pago o un formulario 1099, siempre que no estén escritos a mano. Para el domicilio, la licencia o identificación vigente no cuenta como prueba de dirección. Se piden dos documentos distintos, y entre las opciones más comunes están estas:

Escritura, hipoteca o contrato de renta de la vivienda

Recibo de servicios como agua, luz, gas, celular o cable, con fecha de los últimos 60 días

Estado de cuenta bancario, de tarjeta de crédito o de inversión reciente

Correspondencia de una agencia de gobierno federal, estatal, del condado o de la ciudad

Carta de un refugio para personas sin hogar que confirme que ahí recibe correspondencia

¿Qué otros cambios recientes afectan el trámite de licencia en Florida?

El requisito documental no es el único cambio en el radar de quienes tramitan su licencia este año. El gobernador Ron DeSantis promulgó el 1 de abril de 2026 la Ley HB 991, que a partir del 1 de julio de 2027 obligará a que las licencias de conducir y las identificaciones muestren el estatus legal de ciudadanía del titular, de acuerdo con la FLHSMV. La norma también crea un sistema de verificación cruzada entre el registro de votantes y la base de datos de la agencia.

Quien ya reunió su expediente y quiere evitar sorpresas el día de la cita conviene revisar dos veces la vigencia de cada documento, porque el FLHSMV no acepta papeles por vencer ni copias que no coincidan con el nombre registrado ante el Seguro Social. El requisito de presencia legal aplica a todos los solicitantes sin excepción, y quienes tienen Estatus de Protección Temporal sí califican para tramitar su licencia. En Miami-Dade, la oficina del Tax Collector ha organizado jornadas específicas para beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS) de Haití con este propósito, según confirmó el comunicado oficial del condado.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.