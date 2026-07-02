La Calle 26 de Chicago: la “segunda Magnificent Mile” donde la comunidad latina compra con descuento todo el año

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Es el segundo corredor comercial más rentable de Chicago. Foto: AFP

Dos millas de asfalto en el lado suroeste de Chicago albergan casi 500 negocios que solo en 2015 generaron, según cifras de la Cámara de Comercio de Little Village, más de 900 millones en ventas anuales. La Calle 26 —o La Villita, como la llaman quienes la conocen de toda la vida— es el segundo corredor comercial más rentable de Chicago, detrás únicamente de la Magnificent Mile.

Lo que explica ese volumen no es el lujo sino lo contrario: precios que no se encuentran fácilmente en otra parte, una oferta orientada en trabajadores mexicanos y latinos, y negocios que llevan décadas compitiendo entre sí para mantener los costos bajos.

En 2025, el tráfico de compradores en este corredor cayó visiblemente como consecuencia del clima de miedo generado por los operativos de ICE en el área, según reportes de medios locales. Sin embargo, la calle no cerró ni perdió su oferta, pero el golpe fue perceptible para los comerciantes. Con el paso de los meses, la actividad fue retomando su ritmo.

¿Qué se puede encontrar y por qué los precios son más bajos que en otras partes?

El trecho entre las avenidas Kedzie y Kostner está tomado por panaderías con pan artesanal a precios de barrio, carnicerías con cortes de origen mexicano, tiendas especializadas en vestidos de quinceañera y ropa vaquera, mercerías, joyerías de plata, distribuidoras de abarrotes importados y puestos callejeros que despachan tacos a ritmo constante.

La competencia entre negocios vecinos —muchos administrados por la misma familia durante décadas— mantiene los márgenes ajustados y los precios al alcance de quien viene a comprar en serio.

De acuerdo con Choose Chicago, la zona recibe cada fin de semana compradores que llegan no solo del vecindario inmediato sino de los suburbios y otros estados del Medio Oeste, atraídos por productos difíciles de conseguir fuera de comunidades mexicanas consolidadas. Unas 500,000 personas de origen mexicano viven a diez minutos en automóvil.

¿Qué no perderse en un recorrido por la Calle 26?

El primer punto de referencia es el arco de terracota sobre la calle que lee “Bienvenidos a Little Village”, señal de que el corredor comercial ya comenzó. Desde ahí, dos millas de recorrido en ambas aceras tienen paradas que vale la pena conocer:

Dulcelandia del Sol — una bodega entera dedicada a dulces mexicanos importados, ideal para surtirse de marcas que no llegan a los supermercados convencionales

— una bodega entera dedicada a dulces mexicanos importados, ideal para surtirse de marcas que no llegan a los supermercados convencionales Artesanías Elena — artesanías, figuras religiosas y decoración de origen mexicano

— artesanías, figuras religiosas y decoración de origen mexicano El Milagro Tortillería — tortillas hechas al momento, consideradas por muchos las mejores de Chicago

— tortillas hechas al momento, consideradas por muchos las mejores de Chicago La Catedral Café & Restaurant — chilaquiles y desayunos mexicanos que atraen tanto a residentes del barrio como a visitantes que cruzan la ciudad para comer ahí

— chilaquiles y desayunos mexicanos que atraen tanto a residentes del barrio como a visitantes que cruzan la ciudad para comer ahí La Chaparrita Taquería — dentro de una tienda de abarrotes, con fama de tener algunos de los mejores tacos de la ciudad

La Calle 26 no tiene temporada, opera todo el año, seis o siete días a la semana según el negocio. Para llegar en transporte público, la línea Pink del CTA tiene parada en Western/26th Street, a pocos minutos del inicio del corredor.

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