Cómo traer tus medicinas de México a EE.UU. legalmente

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CBP permite viajar con medicinas sí se presenta una receta válida. Foto: AFP

Un frasco de medicina sin receta puede arruinar un viaje a Estados Unidos desde México. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) aplica reglas distintas según quién cruza la frontera, y no es lo mismo para un ciudadano estadounidense que compró medicina en México que para un visitante extranjero o mexicano que trae su propio tratamiento desde el país vecino.

La mayoría de los viajeros asume que basta con guardar el recibo de la farmacia, y ese es precisamente el error que más medicamentos deja retenidos en la aduana. Cuál de las dos reglas aplica y qué documento sí funciona como respaldo depende del estatus migratorio de quien viaja.

¿Es legal para un ciudadano o residente de EE. UU. traer medicina comprada en México?

Según la CBP, en la mayoría de los casos es ilegal que un ciudadano estadounidense compre medicinas fuera del país y las importe para uso personal, incluso si se trata de la misma marca que se vende en Estados Unidos.

La razón es que esas versiones, aunque se fabriquen en el extranjero, no pasaron por la evaluación de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) para venderse en el país. Solo existen circunstancias limitadas en las que la FDA permite una importación de este tipo, y esos casos se revisan uno por uno, no de forma automática.

¿Qué documentos necesita un visitante extranjero que trae su propio medicamento?

Para un visitante que no es ciudadano ni residente, la regla cambia. La CBP permite viajar con el tratamiento propio siempre que se presente una receta válida o una nota del médico, escrita en inglés, y que el medicamento venga en su envase original con las instrucciones impresas.

Si el frasco perdió su etiqueta, la CBP acepta una copia de la receta o una carta del médico que explique la condición. Esa documentación puede completarse con más papeles, según lo que pida el oficial en el módulo.

La documentación que la CBP puede pedir a un visitante extranjero desde México incluye:

Copia de la visa y el pasaporte

Carta del médico que explique la condición y el tratamiento

Copia de la receta, redactada en inglés

Comprobante de que el medicamento es para uso personal durante la visita

El límite de cantidad también aplica: la FDA recomienda no traer más de un suministro para 90 días. Quien se queda más tiempo puede recibir medicamento adicional por correo o mensajería, siempre que pueda demostrar que es para uso propio.

🚨ATTENTION TRAVELERS! 🚨 Don't let your goodies get confiscated at the border! It's mandatory to declare all meats, fruits, veggies, plants, seeds, soil, animals, and animal products when entering the US. Stay informed and avoid any surprises ➡️ https://t.co/L7tFmtKF6n pic.twitter.com/OgKnbK1Ni5 — CBP (@CBP) August 8, 2025

¿Qué pasa con las sustancias controladas y los narcóticos?

Con los narcóticos y otras sustancias de alto potencial de abuso, como el Rohypnol, el GHB y el Fen-Phen, la CBP no deja espacio para interpretaciones. Estas sustancias no pueden ingresar a Estados Unidos bajo ninguna circunstancia y existen sanciones severas para quien lo intente, incluso si un médico extranjero las recetó.

Para medicamentos con potencial adictivo que sí tienen uso médico legítimo, como algunos jarabes para la tos, tranquilizantes o pastillas para dormir, la CBP pide un manejo distinto.

Quien viaja con este tipo de medicamentos debe:

Declarar todas las sustancias al oficial de la CBP

Llevarlas en su envase original

Cargar solo la cantidad que una persona con esa condición usaría normalmente

Llevar la receta o una carta del médico que confirme que el tratamiento está bajo supervisión médica

Hay una regla adicional para quienes son residentes de Estados Unidos y cruzan por un punto fronterizo terrestre con una sustancia controlada obtenida de forma válida, distinta de narcóticos como la marihuana, la cocaína, la heroína o el LSD.

Si no tienen receta de un médico registrado ante la Administración para el Control de Drogas (DEA), no pueden importar más de 50 dosis del medicamento. Con esa receta sí pueden traer más, siempre que cumplan el resto de los requisitos.

¿Qué revisa la TSA antes de abordar un vuelo?

La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) recomienda llegar con tiempo suficiente al aeropuerto y llevar los frascos claramente etiquetados, de preferencia en su empaque original.

Viajar con medicinas a Estados Unidos no está prohibido, pero sí exige revisar qué regla aplica antes de cruzar, porque no es la misma para todos.

Ante cualquier duda puntual, la FDA atiende consultas por correo en Imports@fda.hhs.gov o por teléfono al (301) 796-0356.

Es importante recordar como premisa fundamental que llegar con la documentación correcta, y no solo con el recibo de la farmacia, sigue siendo lo que evita perder el medicamento en la aduana.

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