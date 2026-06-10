Crédito tributario por hijos (Child Tax Credit) 2026: cuánto te corresponde si tienes hijos y cómo reclamarlo en tu declaración de impuestos — incluso con ITIN

GENERANDO AUDIO...

El programa contempla un reembolso de hasta 1,700 dólares. Foto: AFP

Cada temporada de impuestos, miles de familias latinas tienen la posibilidad de acceder a un importante beneficio para aliviar la carga fiscal: el Crédito Tributario por Hijos, conocido en inglés como Child Tax Credit. Este programa puede representar hasta 2 mil 200 dólares por cada hijo calificado, con una porción reembolsable de hasta $1,700 que el gobierno devuelve directamente aunque los impuestos pagados sean menores que el crédito.

Sin embargo, y lo que muchas familias, con miembros inmigrantes, no saben es que el tipo de identificación fiscal que se tenga, como número de Seguro Social o ITIN, puede determinar a cuál versión del crédito se puede acceder.

Cómo funciona el crédito y cuánto puede recibir cada familia

El Crédito Tributario por Hijos tiene tres versiones distintas, según confirma el IRS, y cada una tiene requisitos y montos diferentes:

Child Tax Credit (CTC): hasta $2,200 por hijo calificado menor de 17 años. Es un crédito no reembolsable, lo que significa que reduce la cantidad de impuestos que se deben pagar, pero no genera un cheque si el crédito supera la deuda tributaria.

hasta $2,200 por hijo calificado menor de 17 años. Es un crédito no reembolsable, lo que significa que reduce la cantidad de impuestos que se deben pagar, pero no genera un cheque si el crédito supera la deuda tributaria. Additional Child Tax Credit (ACTC): es la parte reembolsable del CTC, de hasta $1,700 por hijo. Si el crédito es mayor que los impuestos que se deben, el IRS devuelve la diferencia. Para calificar, se necesita haber ganado al menos $2,500 durante el año.

es la parte reembolsable del CTC, de hasta $1,700 por hijo. Si el crédito es mayor que los impuestos que se deben, el IRS devuelve la diferencia. Para calificar, se necesita haber ganado al menos $2,500 durante el año. Credit for Other Dependents (ODC): hasta $500 por dependiente que no califique para el CTC. Este es el crédito al que pueden acceder familias donde el dependiente se identifica con ITIN en lugar de número de Seguro Social.

Para recibir el crédito completo, los ingresos del hogar no deben superar los 200 mil dólares anuales en declaraciones individuales ni los 400 mil dólares en declaraciones conjuntas. Por encima de esos límites, el monto del crédito se reduce gradualmente, de acuerdo con el IRS.

Sen. Anthony Williams (@SenTonyWilliams): Do right by Pennsylvania children — opt into the Federal Tax Credit Scholarship program



"That is exactly why Pennsylvania should opt into the new federal tax credit scholarship program before it takes effect in January 2027.



This should… — Brian Jodice (@afcpress) June 10, 2026

Qué pasa si tienes ITIN

Según el IRS, para reclamar el CTC y el ACTC, tanto el padre o madre como cada hijo calificado deben tener un número de Seguro Social válido para empleo, emitido antes de la fecha límite de la declaración. Un padre que sólo tiene ITIN no puede reclamar el Child Tax Credit principal ni su porción reembolsable.

Sin embargo, eso no significa que las familias con ITIN queden completamente excluidas. El Credit for Other Dependents (ODC) sí permite que el dependiente se identifique con ITIN, Seguro Social o número de adopción.

En hogares de estatus mixto donde uno de los cónyuges tiene Seguro Social y el otro tiene ITIN, basta con que al menos uno de los dos tenga SSN en una declaración conjunta para poder acceder al crédito, siempre que los hijos también tengan Seguro Social.

Qué requisitos debe cumplir el hijo para calificar

Más allá del número de identificación, el IRS establece condiciones específicas que cada hijo debe cumplir para ser considerado un “qualifying child” bajo las reglas del CTC:

Tener menos de 17 años al cierre del año fiscal

Ser hijo, hijastro, hijo adoptivo, hermano, hermanastro o descendiente de alguno de ellos (por ejemplo, nieto o sobrino)

Haber vivido con el contribuyente más de la mitad del año

No haber provisto más de la mitad de su propio sustento durante el año

Estar declarado como dependiente en la declaración

No haber presentado una declaración conjunta por cuenta propia

Ser ciudadano estadounidense, nacional o residente legal

Cómo reclamarlo en la declaración y cuándo llega el reembolso

El proceso para reclamar el crédito sigue estos pasos, según el IRS:

Llenar el Formulario 1040 (declaración individual de impuestos) e incluir a los hijos y dependientes en la sección correspondiente.

(declaración individual de impuestos) e incluir a los hijos y dependientes en la sección correspondiente. Adjuntar el Schedule 8812 (Créditos para Hijos Calificados y Otros Dependientes), que es el formulario específico donde se calcula el monto del crédito.

(Créditos para Hijos Calificados y Otros Dependientes), que es el formulario específico donde se calcula el monto del crédito. Verificar elegibilidad usando la herramienta Interactive Tax Assistant disponible en irs.gov, que permite confirmar si cada hijo califica antes de presentar la declaración.

usando la herramienta Interactive Tax Assistant disponible en irs.gov, que permite confirmar si cada hijo califica antes de presentar la declaración. Presentar la declaración antes del 15 de abril o solicitar una extensión si es necesario.

Es importante señalar que el IRS no puede emitir reembolsos que incluyan el ACTC antes de mediados de febrero, independientemente de cuándo se presente la declaración. Esto aplica al reembolso completo, no solo a la porción del crédito. Para saber la fecha exacta de depósito, la herramienta “Where’s My Refund” en irs.gov se actualiza diariamente a partir de esa fecha.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.