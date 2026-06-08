¿Cuánto cuesta la depilación láser en los principales centros de belleza en Nueva York?

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Foto: AFP

En Nueva York, la depilación láser se ha convertido en una de las opciones más populares dentro del cuidado personal a largo plazo. Cada vez más personas la ven como una inversión frente a los métodos tradicionales, sobre todo por la duración de los resultados y la posibilidad de adaptar el tratamiento a distintos tipos de piel y necesidades.

A la hora de elegir un centro, no sólo influye el precio. También pesan factores como la tecnología del equipo, especialmente el uso de láser de diodo y de sistemas que combinan distintas longitudes de onda, lo que permite adaptarse a cada tipo de piel y mejorar la eficacia del tratamiento.

En una ciudad con una amplia oferta de clínicas estéticas, estas variables explican por qué los costos pueden cambiar de forma importante según la zona.

Manhattan concentra algunos de los tratamientos más costosos de la ciudad

Manhattan reúne una de las ofertas más amplias de depilación láser en Nueva York, especialmente en zonas como el Upper East Side, Midtown East y Chelsea, donde operan clínicas estéticas con equipos de uso médico.

En estos centros se utilizan principalmente tecnologías como el láser de diodo y el láser Nd, considerados por la Academia Americana de Dermatología (AAD) como los sistemas más utilizados para la reducción progresiva del vello. Estas tecnologías permiten adaptar la intensidad del tratamiento según el tipo de piel y el grosor del vello.

Las áreas pequeñas más comunes incluyen axilas, labio superior, mentón y línea del bikini, con sesiones que suelen durar entre 10 y 20 minutos. Por ejemplo, la depilación de axilas es una de las más solicitadas por su rapidez y por la respuesta efectiva del vello en esa zona, de acuerdo con información clínica citada por Mayo Clinic en su sitio web.

En establecimientos del este de Manhattan, las sesiones para estas áreas suelen ubicarse entre 60 y 90 dólares. Para zonas más amplias como piernas completas o espalda, los precios de depilación láser pueden oscilar entre 200 y 350 dólares por sesión. Algunos centros ofrecen paquetes de seis sesiones que superan los mil 800 cuando incluyen varias zonas del cuerpo.

Brooklyn ofrece alternativas con promociones y descuentos

En Brooklyn, la oferta de depilación láser ha crecido en barrios como Williamsburg, Park Slope, Bay Ridge y Sunset Park, donde operan centros que compiten con precios más bajos que los de Manhattan.

En estos establecimientos se utilizan tecnologías similares a las de otros distritos, especialmente láser de diodo y sistemas con enfriamiento integrado, una característica mencionada por la Cleveland Clinic como útil para reducir la incomodidad durante el procedimiento.

Las sesiones para áreas pequeñas suelen comenzar entre 50 y 70 dólares, especialmente en promociones para nuevos clientes. Los paquetes de varias sesiones pueden generar ahorros de entre 15% y 25% frente al pago individual, con costos que rondan los mil 250 dólares por seis sesiones cuando incluyen varias zonas.

De acuerdo con el Nouvelle Institute, la mayoría de las personas necesita entre seis y ocho sesiones para obtener una reducción significativa del vello, lo que explica la popularidad de los paquetes en lugar de las sesiones individuales.

Queens mantiene precios intermedios para tratamientos de larga duración

Queens se posiciona como una alternativa intermedia dentro del mercado de depilación láser en Nueva York. Barrios como Flushing, Forest Hills y Rego Park concentran centros que atienden tanto a residentes locales como a clientes de otros distritos.

Los paquetes de seis sesiones suelen ubicarse alrededor de mil 200 dólares, dependiendo del tipo de tecnología láser utilizada y las áreas incluidas. Las sesiones individuales para zonas pequeñas se mantienen entre 50 y 80 dólares.

Estos centros suelen ofrecer programas de fidelización y promociones periódicas, lo que los convierte en una opción frecuente para tratamientos de mantenimiento.

Según la revista especializada Dermascope, el promedio de sesiones necesarias para lograr resultados visibles de depilación láser está entre seis y ocho, lo que refuerza el uso de paquetes como opción más eficiente.

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