De 899 a 499 dólares: Walmart remata laptop gamer

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La oferta de Walmart es por tiempo limitado. Foto: AFP

Para quienes buscan renovar su equipo gamer o dar sus primeros pasos en ese mundo, Walmart lanzó una oferta que vale la pena revisar: la laptop BORN for SPEED LX15PRO que bajó de 899 a 499 dólares, un recorte de 400 dólares sobre su precio original.

Con un procesador AMD Ryzen 7 de ocho núcleos, 16GB de RAM y almacenamiento en SSD, el equipo promete un gran rendimiento sin pagar precio de gama alta.

Qué trae por dentro

El corazón del equipo es un AMD Ryzen 7 5700U con ocho núcleos, 16 hilos y velocidad de hasta 4.3GHz, acompañado de una GPU AMD Radeon RX Vega 8 para tareas gráficas. La pantalla Full HD de 15.6 pulgadas trabaja a 60Hz con relación de aspecto 16:9, y la bisagra ergonómica permite abrirla hasta 180 grados para mayor comodidad de uso.

En almacenamiento y memoria, la configuración base incluye 16GB de RAM DDR4 y un SSD M.2 NVMe de 512GB con interfaz PCIe 3.0, lo que se traduce en tiempos de carga rápidos tanto para aplicaciones como para juegos. Las ranuras internas permiten ampliar la RAM hasta 64GB si se necesita más capacidad a futuro.

El equipo permite ampliar la RAM hasta 64GB. Foto: Archivo

Puertos y conectividad: lo que trae disponible

Para quienes usan varios periféricos o monitores externos, el equipo ofrece un conjunto de conexiones bastante completo:

3 puertos USB 3.2 Gen 1

1 USB-C con soporte para carga, DisplayPort y transferencia de datos

1 HDMI 1.4

1 entrada de audio de 3.5mm

1 ranura para tarjeta TF

Wi-Fi 6 (802.11ax) y Bluetooth 5.2

El sistema operativo es Windows 11 Pro, y el equipo incluye micrófono digital integrado, altavoces estéreo y un interruptor físico de privacidad para la cámara de 1MP, un detalle poco común en esta categoría de precio.

Batería y peso: pensada para moverse

La batería de polímero de litio con capacidad de 54.72Wh está diseñada para sesiones prolongadas sin depender de un enchufe. El chasis pesa 1.65 kilogramos con dimensiones de 357.4 x 235.3 x 17.9mm, lo que la hace manejable para llevarla de un lugar a otro sin mayor esfuerzo.

Procesador: AMD Ryzen 7 5700U (8 núcleos / hasta 4.3GHz)

AMD Ryzen 7 5700U (8 núcleos / hasta 4.3GHz) RAM: 16GB DDR4 (ampliable hasta 64GB)

16GB DDR4 (ampliable hasta 64GB) Almacenamiento: 512GB SSD NVMe PCIe 3.0

512GB SSD NVMe PCIe 3.0 Pantalla: 15.6″ Full HD, 60Hz

15.6″ Full HD, 60Hz GPU: AMD Radeon RX Vega 8

AMD Radeon RX Vega 8 Batería: 54.72Wh

54.72Wh Sistema operativo: Windows 11 Pro

Windows 11 Pro Peso: 1.65 kg

El precio final del producto es de solo 499 dólares, un costo más que atractivo Walmart considerando las características y capacidades del equipo.

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