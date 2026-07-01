¿Qué pasa si miento en mi proceso de ciudadanía? Las consecuencias pueden durar toda la vida

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“Qué pasa si miento en mi proceso de ciudadanía” es frecuente. Foto Leonardo.ai.

Conseguir la ciudadanía estadounidense representa el sueño de millones de inmigrantes. Es el paso que muchos esperan durante años después de obtener la residencia permanente. Sin embargo, una mentira durante el proceso de naturalización puede convertir ese objetivo en el inicio de un problema migratorio mucho más grave.

La advertencia no proviene de un rumor ni de una historia aislada: la propia Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS) establece que proporcionar información falsa o presentar documentos fraudulentos puede derivar en la negación de la solicitud, la pérdida de la residencia permanente e incluso un proceso de deportación.

La pregunta “qué pasa si miento en mi proceso de ciudadanía” aparece con frecuencia entre quienes preparan el formulario N-400. La respuesta, coinciden abogados de inmigración y las propias autoridades estadounidenses, es sencilla: el riesgo puede acompañarte durante toda la vida, incluso si la mentira se descubre años después de haber obtenido la ciudadanía.

¿Qué considera USCIS una mentira durante el proceso de ciudadanía?

Muchas personas creen que solo los grandes fraudes llaman la atención de las autoridades. La realidad es distinta.

Según el Manual de Políticas de USCIS, una declaración falsa puede consistir en ocultar información importante, responder deliberadamente con datos incorrectos o presentar documentos alterados para obtener un beneficio migratorio. La ley también contempla como fraude hacerse pasar por ciudadano estadounidense para acceder a cualquier derecho o ventaja prevista por la legislación federal o estatal.

El abogado de inmigración Ezequiel Hernández, citado por Univision, explica que el problema no se limita a mentir durante la entrevista de naturalización.

Todo lo que el solicitante escribe en el formulario N-400, las pruebas que entrega y las declaraciones que realiza quedan registradas de forma permanente. Si posteriormente USCIS encuentra información que contradiga esos datos, el caso puede cambiar radicalmente.

Entre las situaciones que con más frecuencia generan problemas aparecen:

Ocultar matrimonios o divorcios anteriores

No informar sobre hijos

Mentir acerca de entradas o salidas de Estados Unidos

Negar antecedentes penales o arrestos

Omitir procesos migratorios anteriores

Presentar documentos falsificados o alterados

Declarar falsamente ser ciudadano estadounidense

Lo más delicado es que algunas de estas inconsistencias pueden descubrirse muchos años después mediante el intercambio de información entre agencias gubernamentales.

¿Qué pasa si USCIS descubre una mentira en el proceso de ciudadanía?

Aquí es donde muchos creen que el problema termina con una simple negativa. En realidad, ese puede ser apenas el comienzo.

Si USCIS determina que una persona obtuvo o intentó obtener un beneficio migratorio mediante fraude o declaraciones falsas, las consecuencias pueden escalar rápidamente.

Entre las principales se encuentran:

Negación de la solicitud de ciudadanía

Inicio de un procedimiento para revocar la residencia permanente (green card)

Apertura de un proceso de deportación ante un juez de inmigración

Investigación por fraude migratorio

En determinados casos, acusaciones penales

La propia USCIS actualizó en 2020 su política sobre las falsas declaraciones de ciudadanía estadounidense para alinearla con la decisión conocida como Matter of Zhang, emitida por la Junta de Apelaciones de Inmigración. Ese precedente dejó un mensaje contundente: el gobierno no siempre necesita demostrar que la persona mintió de manera intencional para que existan consecuencias migratorias.

Esa interpretación amplió el alcance de la ley y fortaleció la capacidad de las autoridades para actuar cuando una persona se presenta falsamente como ciudadana estadounidense con el propósito de obtener un beneficio.

¿Cuáles son las mentiras más comunes en un proceso de ciudadanía?

No todas las personas que enfrentan problemas con USCIS inventan una identidad o presentan documentos falsificados. De hecho, muchos casos comienzan con algo que el solicitante considera “un detalle sin importancia”.

Especialistas en derecho migratorio advierten que las declaraciones falsas más frecuentes incluyen:

Mentir para obtener una visa de turista, ocultando familiares o el verdadero motivo del viaje

una visa de turista, ocultando familiares o el verdadero motivo del viaje Utilizar el acta de nacimiento, pasaporte o licencia de conducir de otra persona para ingresar a Estados Unidos o conseguir empleo

para ingresar a Estados Unidos o conseguir empleo Contraer un matrimonio únicamente para obtener beneficios migratorios

Omitir antecedentes penales, arrestos o procesos judiciales

Esconder entradas irregulares al país o solicitudes migratorias anteriores

La abogada María Mendoza, de The Mendoza Law Firm, explica que muchas personas fueron mal asesoradas o tomaron decisiones desesperadas hace años sin imaginar que esas acciones reaparecerían cuando solicitaran la ciudadanía. El problema es que, si USCIS concluye que existió fraude en un hecho considerado “material”, las consecuencias pueden acompañar al inmigrante durante toda su vida.

Algunas conductas, como hacerse pasar por ciudadano estadounidense, son especialmente delicadas porque la legislación migratoria contempla sanciones muy severas y, en determinados casos, ni siquiera existe un perdón migratorio disponible.

¿Qué pasa si presento documentos falsos durante un trámite migratorio?

Mentir no siempre implica decir algo falso. También puede consistir en presentar un documento alterado o falsificado.

Actas de nacimiento modificadas, certificados de matrimonio falsos, pasaportes alterados o identificaciones que pertenecen a otra persona pueden derivar no solo en consecuencias migratorias, sino también en cargos penales.

De acuerdo con especialistas en derecho penal, la falsificación de documentos es considerada un delito grave tanto en diversas legislaciones estatales como en la jurisdicción federal cuando involucra documentos oficiales o beneficios del gobierno. Dependiendo del caso, las sanciones pueden incluir multas elevadas y penas de prisión.

Por eso, los abogados consultados coinciden en un consejo que parece sencillo, pero puede evitar años de problemas: nunca entregar un documento cuya autenticidad no pueda demostrarse.

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