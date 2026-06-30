Dónde escaparse durante el Mundial 2026 en Nueva York: Montauk, Sag Harbor y otras alternativas

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Foto: AFP

Nueva York será uno de los puntos más importantes del Mundial de la FIFA 2026 en Estados Unidos, con una alta concentración de partidos, eventos y visitantes internacionales.

La ciudad concentra gran parte del flujo turístico, pero el estado de Nueva York ofrece múltiples alternativas fuera del área metropolitana para quienes buscan evitar las multitudes.

Estas escapadas se encuentran a pocas horas de la ciudad y mantienen acceso relativamente sencillo desde los principales aeropuertos.

Montauk: el extremo costero del estado de Nueva York

Se ubica en el extremo oriental de Long Island y representa una de las escapadas más populares fuera de la ciudad de Nueva York. La revista Travel + Leisure la recomienda como uno de los mejores destinos para desconectarse de Manhattan gracias a sus playas, el histórico faro Montauk Point Lighthouse y su ambiente relajado, muy distinto al ritmo urbano de la ciudad. Su ubicación permite disfrutar de la costa atlántica sin salir del estado de Nueva York.

Cómo llegar: El acceso a Montauk se realiza principalmente desde Manhattan mediante el tren Long Island Rail Road (LIRR), con servicio hasta la estación de Montauk. También es posible llegar en automóvil por la Long Island Expressway (I-495), con un trayecto aproximado de entre 2.5 y 3.5 horas, dependiendo del tráfico.

Sag Harbor: historia y ambiente costero en Long Island

Sag Harbor mantiene un perfil histórico dentro de Long Island con un ambiente más tranquilo que otras zonas turísticas cercanas a la ciudad.

El destino conserva arquitectura del siglo XIX, un puerto activo y una oferta gastronómica enfocada en productos locales. Su ritmo lento contrasta con la intensidad de la ciudad de Nueva York durante eventos de gran escala.

Cómo llegar

Sag Harbor se alcanza en auto desde Manhattan a través de la Long Island Expressway y la Sunrise Highway, con un tiempo estimado de entre 2 y 3 horas.

También se puede llegar en autobús hasta zonas cercanas de East Hampton y completar el trayecto en transporte local.

Catskills: naturaleza a pocas horas de Manhattan

Catskills ofrece una alternativa natural con montañas, senderos y cabañas a pocas horas de la ciudad.

La región se ha convertido en un destino frecuente para escapadas de fin de semana, especialmente durante temporadas de alta demanda turística en Nueva York.

Cómo llegar:

Los Catskills son accesibles principalmente en auto desde Manhattan mediante la I-87 North o rutas hacia el noroeste del estado. El trayecto suele tomar entre 2 y 3 horas dependiendo del punto específico dentro de la región.

Hudson Valley: viñedos y pueblos cerca de Nueva York

Hudson Valley combina pueblos pequeños, viñedos, rutas gastronómicas y paisajes a orillas del río Hudson, al norte de la ciudad de Nueva York. La publicación Condé Nast Traveler destaca a la región como uno de los destinos preferidos para escapadas de fin de semana por su oferta de bodegas, naturaleza y patrimonio histórico, una alternativa para quienes buscan alejarse del movimiento urbano sin recorrer grandes distancias.

Cómo llegar: Cuenta con conexión ferroviaria desde Grand Central Terminal mediante Metro-North Railroad, además de acceso por carretera a través de la I-87 y la Route 9. Los tiempos de viaje oscilan entre una y dos horas y media, según la localidad elegida.

Por qué crecen las escapadas durante el Mundial 2026

El Mundial 2026 concentra varios partidos en el área metropolitana de Nueva York y Nueva Jersey, incluida la final del torneo. La revista NYC Tourism estimó la llegada de miles de aficionados a la región durante las semanas de competencia, una situación que incrementa la demanda de hoteles, transporte y espacios turísticos.

De esta forma, la mayor afluencia de visitantes durante el Mundial suele traducirse en el aumento del tráfico y traslados más largos dentro de la ciudad, especialmente en los días de partido.

Como resultado, algunos viajeros optan por hospedarse en otros puntos del estado de Nueva York que mantienen buenas conexiones ferroviarias y por carretera con Manhattan y el área metropolitana.

Localidades como Montauk, Sag Harbor, Hudson Valley y la región de Catskills ofrecen esa combinación de cercanía y descanso, con trayectos que permiten entrar y salir de la ciudad sin permanecer en las zonas con mayor concentración de visitantes.

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