El cambio físico de RoRo Bueno que impacta en redes sociales antes de “La Velada del Año”

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Ibai Llanos, organizador de “La Velada del Año”. Foto: Jose Breton / AFP

La influencer Roro Bueno, famosa por los videos de recetas de comida para su novio Pablo, ha sorprendido a todos sus seguidores en redes sociales con un impactante cambio físico.

La española peleará contra Samy Rivers en “La Velada del Año VI”, que se celebra el 25 de julio en el estadio La Cartuja, en Sevilla. El espectáculo arrancará a la 1:00 pm ET, con transmisión gratuita en streaming en los canales oficiales de Ibai Llanos, organizador del evento.

RoRo no solo espera ganar el combate femenino de boxeo amateur, sino cobrar una revancha personal por la lesión en el tobillo que sufrió en la edición anterior.

Ibai Llanos compartió un video donde compara su físico con el de la influencer. En el pie de foto se lee “el cambio físico de RoRo”, mientras ambos posan mostrando sus músculos.

Desde los comentarios, algunos usuarios escribieron: “Roro entrenó para enfrentar al mismísimo Zeus”, “Se fue a china para convertirse en Power Ranger” y “mis respetos para ambos, se nota el compromiso que han tenido con el ejercicio y la buena alimentación durante ya varios años”.

RoRo Bueno, que alguna vez fue señalada de supuestamente promover la tendencia del “tradwife”, se ha planteado llegar más preparada, tanto física como mentalmente. Su objetivo es claro: ganar en el viral ring de boxeo entre creadores de contenido.

Por su parte, la streamer mexicana Samy Rivers, de 27 años, también comparte sus entrenamientos en redes sociales y demuestra que será una rival muy complicada para la española de 24.

El pasado mes de marzo, Ibai Llanos dio a conocer los combates y participantes confirmados para la “Velada del Año VI”. Una de las peleas más atractivas será Edu Aguirre vs Gastón Edul: periodistas deportivos de España y Argentina.

¿Cómo han sido los entrenamientos de RoRo Bueno?

Los brazos, espalda y hombros de RoRo muestran el esfuerzo que ha tenido en los últimos meses por volverse más fuerte de cara al combate. La tiktoker viajó hasta China para un entrenamiento de kung fu de la mano de los monjes Shaolin.

En una entrevista concedida a la revista ¡HOLA!, contó que entrenar boxeo y hacer ejercicios en el gimnasio no era suficiente para afrontar el evento. “Yo soy una persona muy curiosa y me apetecía vivir una experiencia que también me cambiara mentalmente, no solo físicamente”, expresó.

Además, añadió que los monjes Shaolin representan disciplina, resistencia y control mental. “Pensé que podía ser una forma muy interesante de prepararme”, dijo. Durante su estadía en China, RoRo detalló que se levantaba muy temprano, antes de las 5:30 de la mañana, para entrenar prácticamente todo el día.

El debut de RoRo en “La Velada del Año V” (edición 2025) se vio frustrado por una lesión que sufrió en el cuadrilátero, en pleno combate.

Durante un intercambio de golpes con su rival, la streamer española Abby, RoRo perdió el equilibrio en un movimiento y se torció el tobillo. El dolor limitó el enfrentamiento, el cual acabó perdiendo por decisión técnica.

Ahora, con una preparación mucho más intensa y un evidente cambio físico, RoRo busca una victoria que le consolide en uno de los escenarios deportivos más prestigiosos para los creadores de contenido.