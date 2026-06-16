Estas son las mejores fechas para observar meteoros y planetas en Estados Unidos en 2026

GENERANDO AUDIO...

Foto: Anadolu / Vía AFP

Si alguna vez has levantado la vista en una noche despejada y has sentido que el universo parece mucho más grande de lo que imaginamos, 2026 será un año para repetir esa experiencia una y otra vez, especialmente con los meteoros en Estados Unidos.

La NASA anticipa un calendario cargado de fenómenos celestes visibles desde Estados Unidos, desde lluvias de meteoros capaces de pintar el cielo con más de cien destellos por hora, hasta una espectacular Superluna de Nochebuena

Entre los eventos más destacados, se podrán observar la lluvia de meteoros Perseidas, un eclipse lunar parcial profundo, la oposición de Saturno y la tradicional lluvia de meteoros Gemínidas. Para aficionados, familias y curiosos, los próximos meses prometen varios momentos difíciles de olvidar.

Hey Huntsville, did you see that meteor streak across the sky last night?! ☄️



This fireball traveled from Mississippi to Missouri, and we captured it using one of our #NASAMarshall meteor cameras in Huntsville, Ala., at 10:26 p.m. CDT.



🔗More on meteors: https://t.co/DfS5jajCrW pic.twitter.com/O1HkV0UUFr — NASA Marshall (@NASA_Marshall) June 15, 2026

¿Cuándo será la lluvia de meteoros Perseidas en Estados Unidos en 2026?

Para muchos astrónomos aficionados, este será el gran espectáculo del año.

La lluvia de meteoros Perseidas permanecerá activa entre el 17 de julio y el 24 de agosto, aunque alcanzará su máximo esplendor durante las noches del 12 y 13 de agosto.

Según la NASA y especialistas del Natural History Museum, podrían observarse más de 100 meteoros por hora en condiciones ideales.

Lo que vuelve especialmente atractiva la edición de 2026 es un detalle que suele marcar la diferencia: el pico coincidirá con la luna nueva.

Eso significa cielos más oscuros y mejores condiciones de observación.

Las Perseidas se producen cuando la Tierra atraviesa restos dejados por el cometa 109P/Swift-Tuttle, un gigantesco visitante espacial de aproximadamente 26 kilómetros de diámetro que completa una órbita alrededor del Sol cada 133 años.

¿Cómo ver la lluvia de meteoros Perseidas en Estados Unidos?

La recomendación parece simple, aunque cada año muchos la ignoran: alejarse de las luces.

Los expertos sugieren buscar zonas rurales, playas, montañas o cualquier lugar con poca contaminación lumínica. La científica planetaria Ashley King, del Natural History Museum, explica en un blog que los primeros minutos suelen ser frustrantes porque los ojos necesitan adaptarse a la oscuridad.

La paciencia, en este caso, es parte del espectáculo.

Algunas recomendaciones prácticas incluyen:

Buscar un lugar oscuro lejos de las ciudades.

Evitar mirar pantallas brillantes antes de observar.

Llevar una manta o silla reclinable.

Permanecer al menos 20 minutos observando el cielo.

¿Qué otros eventos astronómicos se verán en Estados Unidos durante 2026?

El calendario no termina con las Perseidas.

El 28 de agosto ocurrirá uno de los fenómenos más llamativos del año: un eclipse lunar parcial profundo. Hasta el 96% de la superficie lunar quedará cubierta por la sombra de la Tierra durante un evento que durará alrededor de cinco horas y media y será visible en todo el continente americano.

Después llegará uno de los mejores momentos para los amantes de los planetas.

El 4 de octubre, Saturno alcanzará su oposición al Sol. Dicho de manera sencilla, estará más brillante y visible que en cualquier otro momento del año. Quienes dispongan de telescopios podrán disfrutar de una vista privilegiada de sus famosos anillos.

¿Cuándo será la lluvia de meteoros Gemínidas y la Superluna de Nochebuena?

Diciembre cerrará el año con dos regalos para quienes disfrutan mirar hacia arriba.

Las Gemínidas alcanzarán su punto máximo entre las noches del 13 y 14 de diciembre. Sus característicos destellos verdosos suelen atravesar el cielo poco después de la medianoche.

Y cuando parezca que el calendario astronómico ya lo ha dado todo, llegará la sorpresa final.

El 24 de diciembre aparecerá una Superluna de Nochebuena. La Luna llena coincidirá con el momento en que nuestro satélite se encuentre más cerca de la Tierra dentro de su órbita. El resultado será una Luna notablemente más brillante y aparentemente más grande que una luna llena convencional.

No todos los años ofrecen tantas oportunidades para reconectar con el cielo. Quizá por eso resulta simbólico que la NASA celebre en 2026 el vigésimo aniversario de su observatorio moderno en Alabama, una instalación dedicada a estudiar impactos lunares, eclipses y meteoros.

Mientras los telescopios profesionales siguen vigilando el cosmos, millones de personas en Estados Unidos tendrán un asiento privilegiado desde patios, parques y carreteras rurales para contemplar algunos de los espectáculos más fascinantes del universo.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.