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Ana Orozco y Jorge Abello, actores de Betty la Fea. Foto: Guillermo LEGARIA / AFP

Hace más de 25 años fue el estreno de ‘Yo soy Betty, la Fea’, pero su impacto en la comunidad latina sigue vigente. A los fans de la telenovela colombiana les encantan las icónicas frases que emplearon los personajes, mencionándolas entre familiares y amigos.

La producción original, lanzada en octubre de 1999, ganó el título oficial de Guinness World Records como la más exitosa en la historia de la televisión hispana.

Además, contó con un elenco que se adaptó perfectamente al guión y a las necisdades de cada personaje. En 2025 filtraron imágenes sobre cómo luce ahora cada uno de los actores.

Las 10 frases de ‘Yo soy Betty, la Fea’ que todavía usan millones de latinos

1. “La pobreza me está respirado en la nuca”

La mayoría de estas frases saltaron a la fama por el personaje de ‘Patricia Fernández’, interpretado por la actriz Lorna Cepeda. El comentario de la pobreza siempre estaba dirigido a su amiga y jefa ‘Marcela Valencia’, cuando la perseguían las deudas de la tarjeta de crédito y del arriendo de su departamento.

Este comentario es usado por los latinos cuando atraviesan por un momento económico complicado. Sin embargo, no suele ser literal.

2. “Hice seis semestres de finanzas en la San Marino”

En múltiples ocasiones, lo cual resulta gracioso, Patricia también recalca a sus compañeros que hizo seis semestres de finanzas en la Universidad San Marino. Era una forma de presumir sus conocimientos cuando en realidad era incompetente.

Patricia hacía su trabajo a medias, abusaba del teléfono para las llamadas, solo quería destacar por su imagen y vivía pendiente de los chismes que ocurrían en la empresa. Los latinos usan la icónica frase para validar sus estudios, especialmente cuando no se sienten calificados.

3. “Tan divino”

Es una expresión coloquial que en ‘Yo soy Betty, la Fea’ se emplea constantemente cuando una persona hace un favor, un cumplido, piropo o se muestra considerado. Sin embargo, es una frase que suelen utilizar las mujeres en Colombia. Difícilmente se le escucha a los hombres.

4. “Perdóname, pero discúlpame”

Es una célebre frase del personaje ‘Freddy Stewart’, quien laboraba como secretario o mensajero de ‘Ecomoda’. Generalmente, lucía como un hombre de principios intachables, respetuoso y carismático, pero cuando se sentía ofendido utilizaba la expresión para manifestar su posición.

5. “De nuevo la vida me dice que el amor no es para mí”

Quizás la frase más dramática de toda la telenovela. Es empleada por Betty cuando se entera de que ‘Don Armando’, su jefe, la había estado engañando al intentar enamorarla para sacar provecho de sus contribuciones a la empresa. La protagonista escribe en su diario: “De nuevo la vida me dice que el amor no es para mí”.

Aunque en el contexto de la escena no es utilizada con humor, ya que se refiere explícitamente al despecho o desamor, los latinos tienden a bromear con dicha reflexión para lucir dramáticos.

6. “Necesito un té de valeriana, Inesita”

Otro de los personajes más emblemáticos de la telenovela colombiana fue ‘Hugo Lombardi’, al que dio vida el actor Julián Arango. El diseñador de ‘Ecomoda’ decía en varias ocasiones: “Inesita, dónde está mi valeriana”, luego de afrontar una situación difícil.

7. “Flu, flu, voló”

Esta frase resultó más icónica que la anterior, ya que Hugo Lombardi la aplicaba cuando ordenaba que una modelo o compañero de trabajo se retirara inmediatamente. Los latinos suelen usar la expresión con el mismo objetivo o para pedirle a alguien molesto que se vaya.

8. “Y Llegaron los meseros”

Otra célebre expresión de la ‘peliteñida’ Patricia Fernández que, curiosamente, la suelta una vez en toda la historia. Ocurre justo en el momento en que Betty revela en una junta que la empresa ‘Ecomoda’ estaba embargada por dudosos movimientos y maniobras de su jefe.

A partir de ese momento, los latinos se egancharon con la frase para presentarse en una fiesta o para bromear cuando la atención en un restaurante no es eficiente.

En dicha escena también aparece el actor Kepa Amuchastegui, quien falleció en 2025 e interpretaba a ‘Roberto Mendoza’, papá de Don Armando y principal dueño de ‘Ecomoda’.

9. “El diablo es puerco”

Cómo olvidar la advertencia de ‘Don Hermes Pinzón Galarza’, padre de Betty: “El diablo es puerco”. Esta expresión sigue siendo utilizada por padres, madres y abuelos latinos para cuidar a sus hijos de malas decisiones o tentaciones.

10. “Ay Marce”

Se escucha más de 20 veces en toda la telenovela y es otra expresión de Patricia Fernández cuando sus peticiones a Marcela Valencia no eran complacidas. Aunque era su jefa y amiga, esta le reclamaba por su incompetencia. Los latinos dicen “ay Marce” para quejarse de algo que no les sale bien o para pedir un favor.

La telenovela ‘Yo soy Betty, la Fea’, que continuó en 2025 con una inédita nueva temporada, fue doblada en 25 idiomas, contó con más de 25 adaptaciones a nivel mundial y fue emitida en más de 189 países. Por la conexión que tuvo la trama con los televidentes, logró convertir algunos de sus diálogos en una cultura popular.