¿Indocumentado? Guía paso a paso para matricular a tus hijos en la escuela en Estados Unidos

| Departamento de Educación de los Estados Unidos

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Foto: AFP

Cada año, miles de familias en Estados Unidos tienen dudas sobre cómo inscribir a sus hijos en la escuela, especialmente cuando no cuentan con todos los documentos o atraviesan una situación migratoria compleja. El sistema escolar público, sin embargo, está obligado a aceptar a todos los menores sin importar su estatus migratorio o el de sus padres.

El derecho a la educación pública está protegido por la Constitución a través de interpretaciones legales como el caso Plyler v. Doe (1982), que impide a los estados negar el acceso a la escuela por condición migratoria. La siguiente guía explica cómo funciona el proceso en la práctica y qué deben hacer las familias para matricular a sus hijos en tres de los distritos más grandes del país.

Qué documentos piden las escuelas para inscribir a un estudiante en Estados Unidos

El proceso de inscripción en escuelas públicas es similar en la mayoría de los distritos del país, ya que se basa en requisitos administrativos básicos y no en el estatus migratorio.

Las escuelas suelen solicitar:

Prueba de edad del menor (acta de nacimiento o documento equivalente)

Comprobante de domicilio actualizado

Registro de vacunas obligatorias

Identificación del padre, madre o tutor

Formularios oficiales de inscripción del distrito escolar

En muchos distritos, la inscripción puede iniciarse aunque algunos documentos no estén completos, siempre que se entreguen posteriormente dentro del plazo establecido.

El objetivo del sistema es permitir que el estudiante comience clases lo antes posible mientras se completa el expediente.

Cómo inscribir a un niño en Nueva York (NYC Public Schools)

En Nueva York, la inscripción se gestiona a través del sistema de NYC Public Schools, uno de los distritos más grandes del país.

El proceso puede iniciarse en línea o en centros de inscripción distribuidos por la ciudad, y la escuela asignada depende de la dirección del domicilio familiar.

Portal oficial: https://www.schools.nyc.gov

Inscripción: los periodos principales de inscripción para el siguiente ciclo escolar suelen desarrollarse entre finales de otoño y principios de primavera .

Así queda distribuido:

. Así queda distribuido: Kindergarten: la solicitud abrió el 9 de diciembre de 2025, cierra el 23 de enero de 2026 y las ofertas se publicaron el 31 de marzo de 2026.

Secundaria (High School): la solicitud de high school, LaGuardia y el registro del SHSAT se abrieron el 7 de octubre de 2025

Escuela intermedia (Middle School): las ofertas de middle school se publicaron el 15 de abril de 2026

Las familias deben registrar la información básica del estudiante y presentar documentos de identidad y vacunas.

En algunos casos, el comprobante de domicilio no es necesario al momento inicial del registro y puede entregarse posteriormente, lo que permite avanzar con la inscripción sin demoras.

Cómo inscribir a un niño en Chicago (Chicago Public Schools)

En Chicago, el sistema está administrado por Chicago Public Schools, que permite inscripción tanto en línea como presencial.

La asignación de escuela depende de la zona donde vive la familia, y el proceso puede realizarse directamente en la escuela correspondiente o mediante su plataforma digital.

Portal oficial: https://www.cps.edu

Los calendarios de inscripción varían según el tipo de escuela. Por ejemplo, el preescolar sigue una vía aparte a través de Chicago Early Learning (chicagoearlylearning.org)

Para el ciclo escolar 2026-2027, el plazo de solicitud cerró el 14 de noviembre de 2025 y las ofertas se envían por correo electrónico durante la primavera

Las solicitudes para programas especiales y centros de alta demanda suelen concentrarse durante el otoño y el invierno previos al inicio del año escolar

La solicitud a programas se realiza en línea, aunque la inscripción inicial en una escuela de vecindario también puede hacerse de forma presencial

Las familias deben presentar los documentos básicos del menor y completar formularios escolares obligatorios.

El sistema permite matricular a estudiantes durante el ciclo escolar si existen espacios disponibles, sin necesidad de esperar una fecha única de inscripción.

Cómo inscribir a un niño en Los Ángeles (LAUSD)

En Los Ángeles, el proceso corresponde al Los Angeles Unified School District, uno de los distritos más grandes del país.

La inscripción se realiza principalmente en línea y la asignación de escuela depende de la dirección del hogar dentro del distrito.

La plataforma oficial de inscripción del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD) es apply.lausd.net, mientras que choices.lausd.net se utiliza para programas especiales

Para el ciclo escolar 2026-2027, la ventana de solicitud a tiempo es del 1 de octubre al 14 de noviembre de 2025

Durante el invierno y la primavera se desarrollan las siguientes etapas: las solicitudes tardías comienzan el 2 de febrero de 2026; los resultados de las solicitudes a tiempo se envían en marzo de 2026; y el proceso de selección tardía inicia en abril de 2026

La asignación por defecto es la escuela de vecindario según la zona residencial, y los estudiantes nuevos pueden inscribirse en cualquier momento

Las familias que buscan escuelas magnet (o escuelas especializadas), así como programas de doble idioma u otras opciones especiales deben aplicar a través del proceso “Choices”, cuya ventana principal también se abre en otoño (del 1 de octubre al 14 de noviembre para el ciclo 2026-2027)

Los resultados de los programas “Choices” se envían en primavera y existe un periodo de solicitudes tardías que comienza en febrero

En general, los principales procesos para el siguiente ciclo escolar suelen concentrarse entre finales de invierno y primavera, aunque algunas escuelas magnet o programas especiales pueden manejar calendarios independientes

Las familias deben completar el registro con información básica del estudiante y documentos escolares esenciales.

La ubicación del domicilio es el factor principal para determinar la escuela asignada dentro del sistema público de Los Ángeles.

Qué hacer si no tienes todos los documentos al momento de inscribir

En los tres distritos, la falta de documentos completos no impide iniciar el proceso de matrícula.

Las escuelas permiten avanzar con la inscripción mientras se completan los requisitos básicos.

Se puede iniciar el registro con documentación parcial

El comprobante de domicilio puede entregarse después en varios casos

El estudiante puede comenzar clases mientras se finaliza el expediente

El acceso a la educación es prioritario, por lo que los distritos no deben bloquear la inscripción por trámites pendientes

Derechos de los estudiantes indocumentados

El proceso de inscripción escolar en Estados Unidos está diseñado para facilitar el acceso de todos los niños al sistema educativo público, independientemente de su estatus migratorio, por lo que tampoco se afecta por las recientes medidas que advierten que nacer en el país ya no garantiza la ciudadanía automática.

Las escuelas públicas tampoco pueden compartir información migratoria con autoridades de inmigración sin orden judicial. La protección de datos escolares de estudiantes es una garantía que busca garantizar un entorno educativo seguro.

Además, los estudiantes tienen derecho a participar en actividades escolares, recibir apoyo académico y acceder a servicios básicos dentro de la institución.

Qué pasa si la escuela se niega a inscribir

En caso de rechazo, los padres o tutores pueden acudir al distrito escolar o presentar una queja formal.

Organismos federales como el Departamento de Educación pueden intervenir si se detecta discriminación. denuncia por discriminación escolar es una herramienta disponible para proteger el derecho a la educación.

¿Las escuelas deben proporcionar intérpretes gratuitos para reuniones escolares?

Cuando una familia necesita comunicarse con docentes o personal escolar, la escuela está obligada a ofrecer intérpretes sin costo en Estados Unidos.

Esto incluye reuniones de padres y maestros, conversaciones sobre rendimiento académico, educación especial y cualquier proceso relacionado con el estudiante.

Las escuelas no pueden sustituir este servicio con estudiantes, hermanos menores o familiares sin capacitación formal en interpretación.

La Oficina del Superintendente de Instrucción Pública del estado de Washington (Office of Superintendent of Public Instruction, OSPI) señala que los intérpretes deben estar capacitados para manejar terminología educativa y mantener la confidencialidad en todo momento.

Esto se debe a que la información escolar puede incluir datos sensibles sobre el rendimiento, la conducta o las necesidades del estudiante.

Un derecho que no depende del estatus migratorio

La educación pública en Estados Unidos está diseñada para ser inclusiva y accesible para todos los menores. El acceso a una educación sin discriminación es un principio básico que garantiza que ningún niño sea excluido del sistema escolar por su origen o situación migratoria.

El sistema educativo público opera bajo normas federales que protegen el derecho de los estudiantes a asistir a la escuela sin importar el estatus migratorio de sus padres o tutores. Esto significa que las escuelas no pueden negar la inscripción ni condicionar el acceso a la educación obligatoria. El derecho universal a la educación básica es una de las bases legales más importantes del sistema escolar estadounidense.

En la práctica, esto permite que los niños continúen su formación en un entorno seguro y estructurado, incluso cuando sus familias enfrentan procesos migratorios complejos. La protección escolar para estudiantes migrantes refuerza la idea de que la educación no debe depender de factores externos como el estatus legal.

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