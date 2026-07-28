¿Una nueva Dust Bowl en EE. UU.? La sequía extrema revive esta amenaza luego de casi 100 años

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Varias regiones de Estados Unidos atraviesan una etapa de sequía extrema que podría agravarse durante los próximos meses. Expertos advierten que, si las condiciones secas continúan durante el final del verano de 2026 y avanzan hacia la temporada de otoño e invierno, aumentaría el riesgo de una “mini tormenta” de polvo en algunas zonas del país.

La advertencia no significa que el país esté ante una repetición del histórico Dust Bowl de la década de 1930, un periodo en el que grandes tormentas de polvo afectaron las zonas agrícolas del centro del país.

Sin embargo, los especialistas consideran que la combinación de suelos secos, falta de lluvias y temperaturas elevadas podría generar problemas similares a menor escala.

Además del impacto ambiental, la preocupación está relacionada con la producción agrícola, la disponibilidad de agua y el posible aumento de costos para consumidores y productores.

Dust bowl coming in. 105 degrees pic.twitter.com/CT6tUqlTkw — Gary Shaw (@unhipuplander) July 27, 2026

Dust Bowl en EE. UU: ¿Qué estados están en riesgo por la sequía?

De acuerdo con los registros de AccuWeather, varias regiones del país atraviesan condiciones consideradas extremas o excepcionales, especialmente en el oeste y las Grandes Llanuras.

Los estados con zonas más afectadas incluyen:

Oregón

Idaho

Nevada

Wyoming

Utah

Colorado

Nuevo México

Nebraska

Oklahoma

Texas Panhandle

En estas áreas, la temporada seca todavía continúa, por lo que los expertos mantienen el seguimiento sobre la evolución del clima.

La falta prolongada de lluvia puede afectar los cultivos, reducir la disponibilidad de agua para la ganadería y aumentar la presión sobre reservas como ríos, embalses y acuíferos.

¿Por qué expertos hablan de una posible “mini tormenta” de polvo?

Joel Myers, fundador y presidente ejecutivo de AccuWeather, explicó que las condiciones actuales podrían aumentar la posibilidad de un escenario similar, aunque de menor magnitud, al Dust Bowl.

“Si la sequía a largo plazo es tan mala como podría ser, esto plantea la posibilidad real de una ‘mini Dust Bowl’”, señaló Myers.

El especialista advirtió que una sequía prolongada no representa únicamente un problema meteorológico, sino también económico. La reducción en el rendimiento de cultivos como la soya podría afectar la producción agrícola y generar presión sobre los precios de los alimentos.

¿Cómo podría influir El Niño en la sequía de EE. UU.?

Uno de los factores que podría modificar las condiciones climáticas en los próximos meses es El Niño, un fenómeno que altera los patrones de lluvia y temperatura en distintas regiones.

Según especialistas citados por Nexstar, El Niño suele favorecer temporadas más húmedas en el suroeste de Estados Unidos y condiciones más secas en parte del noroeste.

Dillon Amaya, profesor de la Universidad Estatal de Carolina del Norte, explicó que en estados como Texas, Oklahoma y Kansas el efecto de El Niño podría ser limitado debido al déficit de agua acumulado durante varios años.

¿La sequía podría aumentar el precio de los alimentos?

La agricultura es uno de los sectores que podría enfrentar mayores consecuencias si las condiciones secas continúan.

Una menor disponibilidad de agua puede reducir la producción de algunos cultivos y afectar la cadena de suministro. Esto podría traducirse en mayores costos para productores, empresas y consumidores.

Los especialistas explican que el impacto de una sequía prolongada puede extenderse más allá de las zonas rurales, especialmente cuando afecta productos agrícolas utilizados en la alimentación diaria.

¿Qué otros fenómenos climáticos mantienen alerta a distintas regiones de EE. UU.?

La sequía extrema ocurre en una temporada marcada por otros eventos climáticos que han afectado diferentes zonas del país.

En Nueva York, por ejemplo, las autoridades han emitido advertencias por episodios relacionados con el humo de incendios forestales y las altas temperaturas. La combinación de estos factores llevó a una alerta sanitaria en Nueva York por humo de incendios y calor extremo debido al impacto que pueden tener estas condiciones sobre la calidad del aire.

Al mismo tiempo, otras zonas han enfrentado sistemas de tormentas severas con fenómenos poco frecuentes. En Nueva York, los especialistas también han advertido sobre el riesgo asociado a tormentas severas con “bombas de aire” y tornados durante episodios de inestabilidad atmosférica.

¿Qué se espera para los próximos meses?

El Centro de Predicción Climática de Estados Unidos indicó que existe una alta probabilidad de que El Niño alcance una intensidad muy fuerte durante su punto máximo y pueda mantenerse hasta la primavera de 2027.

Aunque este fenómeno podría favorecer más lluvias en algunas regiones, los especialistas advierten que no necesariamente será suficiente para solucionar años de déficit hídrico acumulado.

Por ahora, las autoridades y expertos continúan monitoreando la evolución de la sequía y sus posibles efectos sobre las comunidades, la agricultura y la economía estadounidense.

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