Visas de trabajo en EE.UU. para mexicanos en 2026: cuáles están disponibles, cuánto tardan y qué opciones tienes si quieres migrar legalmente

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Los tiempos de espera y los costos varían de forma considerable. Foto: AFP

Los mexicanos que buscan laborar formalmente en Estados Unidos tienen al menos seis categorías de visa de trabajo activas en 2026, una cifra que desmiente la idea de que la ruta legal está completamente cerrada. Ninguna es sencilla — los tiempos de espera y los costos varían de forma considerable —, y algunas opciones son tan poco conocidas que quedan fuera del radar de quienes más las necesitan.

Lo que muchos no saben es que la ruta más rápida no siempre es la más accesible. Y es que algunas de las visas más solicitadas, como la H-2A para trabajo agrícola y la H-2B para empleos no agrícolas, exigen que sea el empleador estadounidense quien inicie el proceso, no el trabajador.

¿Qué visas de trabajo están disponibles para mexicanos en 2026?

De acuerdo con el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), las opciones van desde permisos temporales hasta residencia permanente basada en empleo. Para fines prácticos, se dividen en dos grandes grupos: visas temporales de no inmigrante y visas de inmigrante que pueden derivar en residencia permanente.

Visas de trabajo en EE.UU. temporales

H-2A — Trabajo agrícola temporal

Para quién es: trabajadores de campo sin necesidad de título universitario.

trabajadores de campo sin necesidad de título universitario. Costo: 205 dólares en cuotas consulares, pagados por el solicitante.

205 dólares en cuotas consulares, pagados por el solicitante. Tiempo de trámite: entre 60 y 75 días desde que el empleador inicia el proceso.

entre 60 y 75 días desde que el empleador inicia el proceso. Requisitos básicos: pasaporte vigente, oferta laboral formal de un empleador agrícola estadounidense y ausencia de antecedentes de deportación o violaciones migratorias previas. El empleador tramita primero la certificación laboral ante el Departamento de Trabajo.

H-2B — Trabajo no agrícola temporal

Para quién es: trabajadores en sectores como hospitalidad, construcción, jardinería o procesamiento de alimentos.

trabajadores en sectores como hospitalidad, construcción, jardinería o procesamiento de alimentos. Costo: 205 dólares en cuotas consulares para el trabajador.

205 dólares en cuotas consulares para el trabajador. Tiempo de trámite: los tiempos varían según el centro de servicio

los tiempos varían según el centro de servicio Requisitos básicos: contrato escrito del empleador, formulario DS-160 completado en línea y aprobación previa de USCIS. En 2026, el gobierno amplió el cupo en casi 65,000 visas adicionales, aunque el límite para la segunda mitad del año fiscal ya se alcanzó en marzo.

July 2026 Visa Bulletin



The U.S. Department of State (DOS) has released the July 2026 Visa Bulletin. There is forward movement in select employment-based categories, while certain employment-based categories retrogress. All cutoff dates listed below refer to the final action… pic.twitter.com/XiCcCAEhqU — Murthy Law Firm (@murthylawfirm) June 16, 2026

H-1B — Trabajo en ocupaciones especializadas

Para quién es: la visa H-1B está destinada para profesionistas con título universitario en áreas como tecnología, ingeniería, salud o finanzas.

la visa H-1B está destinada para profesionistas con título universitario en áreas como tecnología, ingeniería, salud o finanzas. Costo: 215 dólares de registro más 780 dólares por la petición I-129, cuotas que generalmente paga el empleador. Una corte federal anuló el 8 de junio de 2026 un cobro adicional de 100,000 dólares que se había propuesto para ciertos solicitantes.

215 dólares de registro más 780 dólares por la petición I-129, cuotas que generalmente paga el empleador. Una corte federal anuló el 8 de junio de 2026 un cobro adicional de 100,000 dólares que se había propuesto para ciertos solicitantes. Tiempo de trámite: entre 8 y 10 meses bajo procesamiento regular; 15 días hábiles con el servicio de procesamiento acelerado o premium processing, que implica un pago adicional.

entre 8 y 10 meses bajo procesamiento regular; 15 días hábiles con el servicio de procesamiento acelerado o premium processing, que implica un pago adicional. Requisitos básicos: título universitario o equivalente, oferta de empleo de empresa estadounidense registrada y patrocinio activo del empleador ante USCIS.

Visas de inmigrante — para quienes buscan residencia permanente

EB-1 — Trabajadores con habilidades extraordinarias

Para quién es: investigadores, académicos destacados, ejecutivos de empresas multinacionales o personas con reconocimiento internacional en su campo.

investigadores, académicos destacados, ejecutivos de empresas multinacionales o personas con reconocimiento internacional en su campo. Costo: 715 dólares por la petición I-140 más 345 dólares de visa inmigrante.

715 dólares por la petición I-140 más 345 dólares de visa inmigrante. Tiempo de trámite: sin lista de espera activa para mexicanos; el boletín de visas de junio de 2026 del Departamento de Estado la ubica en categoría current.

sin lista de espera activa para mexicanos; el boletín de visas de junio de 2026 del Departamento de Estado la ubica en categoría current. Requisitos básicos: evidencia documentada de logros extraordinarios: premios, publicaciones, reconocimientos de la industria o contratos de alto nivel. En algunos casos no requiere patrocinio de empleador.

EB-2 — Profesionales con grado avanzado

Para quién es: personas con maestría, doctorado o habilidades excepcionales en ciencias, artes o negocios.

personas con maestría, doctorado o habilidades excepcionales en ciencias, artes o negocios. Costo: 715 dólares por el I-140 más 345 dólares de visa inmigrante.

715 dólares por el I-140 más 345 dólares de visa inmigrante. Tiempo de trámite: también en categoría current para mexicanos en junio de 2026, lo que significa acceso inmediato al proceso.

también en categoría current para mexicanos en junio de 2026, lo que significa acceso inmediato al proceso. Requisitos básicos: título de posgrado o demostración de habilidad excepcional, más oferta laboral. Existe una modalidad llamada National Interest Waiver que permite aplicar sin patrocinio de empleador si se demuestra que el trabajo beneficia al país.

EB-3 — Trabajadores calificados y profesionales

Para quién es: trabajadores con al menos dos años de experiencia en un oficio, profesionistas con licenciatura o trabajadores no calificados en rubros con escasez de mano de obra.

trabajadores con al menos dos años de experiencia en un oficio, profesionistas con licenciatura o trabajadores no calificados en rubros con escasez de mano de obra. Costo: 715 dólares por el I-140 más 345 dólares de visa inmigrante.

715 dólares por el I-140 más 345 dólares de visa inmigrante. Tiempo de trámite: casi dos años de espera. El boletín de visas de junio de 2026 fija la fecha de acción final en el 1 de junio de 2024, lo que implica que solo quienes iniciaron trámite antes de esa fecha pueden avanzar hoy.

casi dos años de espera. El boletín de visas de junio de 2026 fija la fecha de acción final en el 1 de junio de 2024, lo que implica que solo quienes iniciaron trámite antes de esa fecha pueden avanzar hoy. Requisitos básicos: oferta laboral permanente y de tiempo completo, proceso de certificación laboral conocido como PERM ante el Departamento de Trabajo, y patrocinio del empleador.

¿Qué opción conviene según el perfil del trabajador?

Para quienes trabajan en el campo y tienen contacto con algún empleador agrícola en EE. UU., la H-2A sigue siendo la ruta más directa y con más tradición entre trabajadores mexicanos. Quienes tienen formación técnica o universitaria y logran que una empresa los patrocine pueden apuntar a la H-1B o directamente a una EB-3.

La clave, en todos los casos, es que el empleador estadounidense debe ser quien inicie la mayoría de estos trámites. No existe visa de trabajo en EE. UU. que un trabajador pueda gestionar por cuenta propia sin respaldo laboral previo, salvo en categorías especiales como la EB-1 o la modalidad National Interest Waiver de la EB-2, reservadas para perfiles con trayectorias muy específicas.

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