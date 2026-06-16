Eventos gratuitos en NY: cómo funciona la app de Mamdani

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Alcalde Mamdani en el desfile del Día de Puerto Rico. Foto: Gordon Donovan / AFP

El alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohan Mamdani, activó una plataforma digital para encontrar programas y eventos gratuitos en los cinco distritos.

La iniciativa está especialmente dirigida a niños y jóvenes para que se mantengan ocupados durante las vacaciones de verano, que se extenderán casi tres meses.

El sitio web, disponible a través de NYC.gov/Summer, funciona como una guía interactiva para hallar actividades que estén cercanas al hogar y que también se adapten a distintos intereses y edades.

¿Cómo funciona la plataforma “Summer in NYC” que lanzó el alcalde Mamdani?

El sitio web está disponible en múltiples idiomas, incluyendo español. Una vez que el usuario ingrese puede traducirlo desde el botón ubicado en la esquina superior derecha de la pantalla. Una vez hecho, lo primero es hacer clic en “comience” y seguidamente indicar la edad.

La plataforma comenzará a hacer preguntas específicas sobre posibles intereses. Por ejemplo: “¿Te gustan los deportes?”, y al elegir una respuesta afirmativa desplegará una lista de disciplinas que se pueden seleccionar.

También consulta sobre otros gustos, como videojuegos, ciencia, naturaleza, libros, películas, música, arte. Y un punto fundamental: te pedirá ingresar el código postal, el cual entrega un mapa interactivo que permite localizar eventos cercanos al hogar.

Si quieres volver a empezar y reorganizar la búsqueda, puedes modificar las respuestas iniciales para que el sistema filtre otro tipo de programas.

Una vez que encuentres la actividad perfecta para ti, “Summer in NYC” te redireccionará al sitio web que organiza el programa y así podrás obtener información detallada de fechas y requisitos. Aunque la mayoría son gratuitos, algunos también pueden ser a bajo costo.

“Summer in NYC” busca alejar a los jóvenes de la violencia

“Con el verano a la vuelta de la esquina, estamos utilizando todas las herramientas disponibles para mantener a los jóvenes neoyorquinos seguros, escuchados en lugar de sermoneados y rodeados de una comunidad”, declaró en un comunicado Mamdani, el primer alcalde musulmán en la historia de Nueva York.

Pese a sus diferencias políticas con el presidente Donald Trump, ambos se reunieron en la Casa Blanca tras las elecciones y acordaron trabajar por una Nueva York “fuerte y segura”.

Por su parte, la vicealcaldesa Renita Francois explicó: “Escucharemos a los jóvenes durante todo el verano, dándoles prioridad en las decisiones que tomemos sobre cómo apoyarlos y fomentar su desarrollo”.

Además del entretenimiento, otra estrategia de “Summer in NYC” es mantener a los niños y jóvenes alejados de la violencia. En este sentido, el programa también contempla actividades comunitarias, mediación de conflictos, mentorías, espacios recreativos y oportunidades laborales para los barrios más afectados.

Con esta nueva plataforma, la ciudad de Nueva York planifica el verano de los jóvenes sin complicaciones. La idea fundamental es que tengan acceso a experiencias que favorezcan su desarrollo personal, social y educativo.