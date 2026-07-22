Formulario G-325R en 2026: qué es y cómo puede ayudarte durante un control migratorio con el ICE

GENERANDO AUDIO...

Foto generada con Gemini

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) incorporó el formulario G-325R como parte del proceso de registro de extranjeros exigido por el Gobierno federal.

Aunque este documento no protege automáticamente contra una detención, sí puede funcionar como evidencia de que una persona inició o completó el registro requerido durante un control del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

La medida forma parte de una regla publicada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en el Registro Federal, donde se establecen los documentos que pueden acreditar que un extranjero cumplió con la obligación de registrarse ante las autoridades migratorias.

¿Qué es el formulario G-325R de USCIS?

El Formulario G-325R (Biographic Information – Registration) es un formulario electrónico que recopila información biográfica de determinados extranjeros que deben registrarse ante el gobierno de Estados Unidos.

El documento se completa exclusivamente a través de una cuenta personal en myUSCIS y constituye uno de los primeros pasos del proceso de registro establecido por el DHS.

Después de enviar el formulario, USCIS puede programar una cita para la toma de datos biométricos, que generalmente incluye:

Huellas dactilares.

Fotografía.

Firma.

Verificación de identidad.

Una vez iniciado el procedimiento, el sistema genera un comprobante que puede utilizarse como evidencia del registro mientras el proceso continúa.

¿Por qué el formulario puede ser importante durante un control del ICE?

El Departamento de Seguridad Nacional incluyó el comprobante del Formulario G-325R dentro de la lista de documentos que pueden servir como prueba de registro de un extranjero.

Esto significa que, durante un encuentro con autoridades migratorias, una persona podría acreditar que inició el procedimiento exigido por la normativa vigente.

Sin embargo, el comprobante no otorga un estatus migratorio legal ni impide automáticamente una detención si existen otras razones legales para que ICE actúe.

Especialistas en inmigración recomiendan no interpretar este documento como un permiso para permanecer en Estados Unidos, sino únicamente como evidencia del cumplimiento de una obligación administrativa cuando corresponde.

¿Quién debe completar el formulario G-325R?

El formulario está dirigido a determinadas personas que deben cumplir con el proceso de registro previsto por la legislación migratoria estadounidense.

No todos los extranjeros están obligados a presentarlo.

En términos generales, la obligación puede aplicar a personas que permanecen en Estados Unidos y que no fueron registradas previamente mediante otros procesos migratorios.

Debido a que cada caso puede ser diferente, USCIS recomienda revisar los criterios de elegibilidad antes de completar el formulario.

¿Cómo obtener el comprobante del G-325R?

Para iniciar el trámite es necesario:

Crear una cuenta individual en myUSCIS. Completar el Formulario G-325R con la información biográfica solicitada. Enviar electrónicamente la solicitud. Esperar las instrucciones de USCIS para la cita biométrica, cuando corresponda.

Tras el envío, el sistema genera una confirmación electrónica que puede conservarse como evidencia del registro.

¿El G-325R evita una deportación?

No. El formulario no concede beneficios migratorios, tampoco regulariza la permanencia de una persona ni sustituye otros procesos ante USCIS.

Su función principal es acreditar que el extranjero cumplió —o inició— el procedimiento de registro establecido por el Departamento de Seguridad Nacional.

Por ese motivo, abogados especializados recomiendan que quienes enfrenten procedimientos migratorios o tengan dudas sobre su situación consulten con un profesional antes de presentar el formulario.

¿Qué otros documentos conviene llevar durante un encuentro con ICE?

Además del comprobante del G-325R, las personas pueden conservar otros documentos relacionados con su situación migratoria cuando corresponda, como:

Recibos de solicitudes presentadas ante USCIS.

Documentos de autorización de empleo.

Avisos oficiales de comparecencia ante tribunales migratorios.

Comprobantes de procesos migratorios pendientes.

Llevar estos documentos no garantiza que una persona no sea detenida, pero puede facilitar la verificación de información durante una revisión por parte de las autoridades.

¿Dónde consultar información oficial sobre el G-325R?

USCIS mantiene disponible toda la información relacionada con el formulario y el proceso de registro a través de su plataforma myUSCIS, donde también pueden encontrarse las instrucciones para crear una cuenta, completar el trámite y consultar el estado del proceso.

Asimismo, el Departamento de Seguridad Nacional publicó en el Registro Federal la regla final que identifica el comprobante del G-325R como una de las evidencias válidas de registro para los casos en que la normativa exige cumplir con este procedimiento.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.