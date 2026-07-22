¿Vives en Texas o Florida? Así puedes protegerte durante LA tormenta tropical Bertha

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Foto generada con Gemini

Las tormentas tropicales pueden provocar lluvias torrenciales, inundaciones, cortes de electricidad y vientos capaces de derribar árboles o dañar viviendas.

Ante la aproximación de sistemas como Bertha, las autoridades de Estados Unidos insisten en que la mejor forma de reducir riesgos es prepararse antes de que comiencen las primeras bandas de lluvia.

Este tipo de condiciones ya ha generado alertas en otros puntos del estado, como ocurrió con las tormentas severas que pusieron a Nueva York bajo vigilancia por posibles “bombas de aire” y tornados.

¿Cómo mantenerte informado si se va la luz durante una tormenta?

Uno de los principales problemas durante una tormenta tropical son los cortes de energía y la pérdida de señal telefónica.

Por ello, las autoridades recomiendan contar con un radio meteorológico la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, sigla en inglés), capaz de recibir alertas oficiales incluso cuando fallan las redes eléctricas y celulares.

Muchos modelos incluyen:

Panel solar

Manivela para recargar la batería

Linterna

Puerto USB para cargar teléfonos móviles

Además, conviene activar las alertas de emergencia en el teléfono y seguir únicamente la información publicada por el National Hurricane Center, el Servicio Meteorológico Nacional y las oficinas estatales de manejo de emergencias.

¿Qué documentos y datos del seguro deberías tener listos?

Antes de que llegue una tormenta, dedica unos minutos a organizar la documentación importante.

Los expertos recomiendan:

Guardar en el teléfono el contacto de la aseguradora

Tener a mano el número de póliza

Escanear documentos importantes y enviarlos a tu correo electrónico

Fotografiar la vivienda y los objetos de valor antes de la tormenta

Esta información puede facilitar el proceso para presentar reclamaciones si la propiedad resulta dañada.

¿Cómo proteger tu casa antes de una tormenta tropical en Estados Unidos?

Muchos daños durante una tormenta ocurren por objetos que salen despedidos con el viento.

Las autoridades recomiendan:

Retirar ramas secas o árboles que puedan caer sobre la vivienda

Guardar muebles de jardín, bicicletas, parrillas y macetas

Sujetar trampolines, botes y otros objetos grandes

Limpiar canaletas y desagües para facilitar el drenaje

Verificar que puertas y ventanas cierren correctamente

Si cuentas con un generador eléctrico portátil, asegúrate de que funcione correctamente y dispón de suficiente combustible antes de la llegada del sistema.

También recuerda que los generadores nunca deben utilizarse dentro de la vivienda, garajes o espacios cerrados, debido al riesgo de intoxicación por monóxido de carbono.

¿Qué debe incluir un kit de emergencia en caso de una tormenta tropical?

Las agencias federales recomiendan contar con suministros suficientes para al menos tres días.

El kit debería incluir:

Agua potable

Alimentos no perecederos

Medicamentos

Botiquín de primeros auxilios

Linternas

Pilas adicionales

Cargadores portátiles

Artículos de higiene personal

Dinero en efectivo

Copias de documentos importantes

Si en casa hay bebés, adultos mayores o personas con enfermedades crónicas, también conviene preparar medicamentos adicionales y suministros específicos.

¿Qué hacer si las autoridades ordenan evacuar en caso de una tormenta tropical en Estados Unidos?

Las órdenes de evacuación suelen emitirse cuando existe riesgo de inundaciones, marejada ciclónica o vientos intensos.

Si recibes una orden oficial:

Mantén lleno el tanque de combustible

Define una ruta principal y otra alternativa

Informa a familiares dónde estarás

Lleva contigo documentos importantes

Empaca agua, alimentos y medicamentos

Si tienes mascotas

Las autoridades recuerdan que también deben formar parte del plan de emergencia.

Prepara un kit con:

Alimento

Agua

Correa

Transportadora

Placas de identificación

Historial de vacunación

Muchos refugios tienen restricciones para animales, por lo que conviene identificar previamente hoteles o refugios pet friendly.

¿Dónde seguir información oficial sobre una tormenta tropical?

Durante una tormenta tropical es común que circulen rumores o pronósticos sin respaldo.

Para conocer la evolución del sistema consulta únicamente fuentes oficiales como:

National Hurricane Center (NHC)

National Weather Service (NWS)

Texas Division of Emergency Management (TDEM)

Florida Division of Emergency Management

Oficinas locales de manejo de emergencias

Si las autoridades ordenan evacuar, hazlo cuanto antes y evita conducir por carreteras inundadas. Incluso una pequeña cantidad de agua puede arrastrar un vehículo.

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