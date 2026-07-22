¿Vives en Texas o Florida? Así puedes protegerte durante LA tormenta tropical Bertha
Las tormentas tropicales pueden provocar lluvias torrenciales, inundaciones, cortes de electricidad y vientos capaces de derribar árboles o dañar viviendas.
Ante la aproximación de sistemas como Bertha, las autoridades de Estados Unidos insisten en que la mejor forma de reducir riesgos es prepararse antes de que comiencen las primeras bandas de lluvia.
Este tipo de condiciones ya ha generado alertas en otros puntos del estado, como ocurrió con las tormentas severas que pusieron a Nueva York bajo vigilancia por posibles “bombas de aire” y tornados.
¿Cómo mantenerte informado si se va la luz durante una tormenta?
Uno de los principales problemas durante una tormenta tropical son los cortes de energía y la pérdida de señal telefónica.
Por ello, las autoridades recomiendan contar con un radio meteorológico la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, sigla en inglés), capaz de recibir alertas oficiales incluso cuando fallan las redes eléctricas y celulares.
Muchos modelos incluyen:
- Panel solar
- Manivela para recargar la batería
- Linterna
- Puerto USB para cargar teléfonos móviles
Además, conviene activar las alertas de emergencia en el teléfono y seguir únicamente la información publicada por el National Hurricane Center, el Servicio Meteorológico Nacional y las oficinas estatales de manejo de emergencias.
¿Qué documentos y datos del seguro deberías tener listos?
Antes de que llegue una tormenta, dedica unos minutos a organizar la documentación importante.
Los expertos recomiendan:
- Guardar en el teléfono el contacto de la aseguradora
- Tener a mano el número de póliza
- Escanear documentos importantes y enviarlos a tu correo electrónico
- Fotografiar la vivienda y los objetos de valor antes de la tormenta
Esta información puede facilitar el proceso para presentar reclamaciones si la propiedad resulta dañada.
¿Cómo proteger tu casa antes de una tormenta tropical en Estados Unidos?
Muchos daños durante una tormenta ocurren por objetos que salen despedidos con el viento.
Las autoridades recomiendan:
- Retirar ramas secas o árboles que puedan caer sobre la vivienda
- Guardar muebles de jardín, bicicletas, parrillas y macetas
- Sujetar trampolines, botes y otros objetos grandes
- Limpiar canaletas y desagües para facilitar el drenaje
- Verificar que puertas y ventanas cierren correctamente
Si cuentas con un generador eléctrico portátil, asegúrate de que funcione correctamente y dispón de suficiente combustible antes de la llegada del sistema.
También recuerda que los generadores nunca deben utilizarse dentro de la vivienda, garajes o espacios cerrados, debido al riesgo de intoxicación por monóxido de carbono.
¿Qué debe incluir un kit de emergencia en caso de una tormenta tropical?
Las agencias federales recomiendan contar con suministros suficientes para al menos tres días.
El kit debería incluir:
- Agua potable
- Alimentos no perecederos
- Medicamentos
- Botiquín de primeros auxilios
- Linternas
- Pilas adicionales
- Cargadores portátiles
- Artículos de higiene personal
- Dinero en efectivo
- Copias de documentos importantes
Si en casa hay bebés, adultos mayores o personas con enfermedades crónicas, también conviene preparar medicamentos adicionales y suministros específicos.
¿Qué hacer si las autoridades ordenan evacuar en caso de una tormenta tropical en Estados Unidos?
Las órdenes de evacuación suelen emitirse cuando existe riesgo de inundaciones, marejada ciclónica o vientos intensos.
Si recibes una orden oficial:
- Mantén lleno el tanque de combustible
- Define una ruta principal y otra alternativa
- Informa a familiares dónde estarás
- Lleva contigo documentos importantes
- Empaca agua, alimentos y medicamentos
Si tienes mascotas
Las autoridades recuerdan que también deben formar parte del plan de emergencia.
Prepara un kit con:
- Alimento
- Agua
- Correa
- Transportadora
- Placas de identificación
- Historial de vacunación
Muchos refugios tienen restricciones para animales, por lo que conviene identificar previamente hoteles o refugios pet friendly.
¿Dónde seguir información oficial sobre una tormenta tropical?
Durante una tormenta tropical es común que circulen rumores o pronósticos sin respaldo.
Para conocer la evolución del sistema consulta únicamente fuentes oficiales como:
- National Hurricane Center (NHC)
- National Weather Service (NWS)
- Texas Division of Emergency Management (TDEM)
- Florida Division of Emergency Management
- Oficinas locales de manejo de emergencias
Si las autoridades ordenan evacuar, hazlo cuanto antes y evita conducir por carreteras inundadas. Incluso una pequeña cantidad de agua puede arrastrar un vehículo.
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