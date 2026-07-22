Mexicano con visa de turista murió arrollado en Florida cuando huía de ICE: lo que se sabe

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Agentes federales de inmigración. Foto: Joan Sebastian Guerrero / AFP

Un turista mexicano murió el pasado 14 de julio, luego de ser atropellado por un camión en la ciudad de San Agustín, Florida. Juan Jairo Coronilla Durán, de 28 años, presuntamente huía de los agentes de ICE, justo antes del trágico incidente.

La organización sin fines de lucro “Colectivo Árbol”, un grupo defensor con sede en Orlando, detalló que el hombre y padre de dos hijos residía en San Luis de La Paz, una ciudad de Guanajuato. Al parecer, estaba de vacaciones en Estados Unidos.

Qué se sabe sobre la muerte de Juan Jairo Coronilla Durán

Isaret Jeffers, representante de “Colectivo Árbol”, dijo que la esposa del mexicano, de nombre Yezzica Alamilla, les comentó que Juan Jairo Coronilla Durán tenía tres semanas en Estados Unidos con una visa de turista y que llevaba dos días en Florida.

“Tenía previsto regresar el sábado pasado. Ya había comprado un billete de avión”, apuntó Jeffers, citado por el Miami Herald.

El mismo medio también indicó que, según la Patrulla de Carreteras de Florida, el turista mexicano estaba huyendo de un operativo con agentes de ICE cuando ocurrió el atropello.

Hasta el momento, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no ha confirmado ni desmentido si Juan Jairo Coronilla Durán efectivamente portaba una visa de turista.

Según datos del diario mexicano El Financiero, a las 7:00 de la mañana del 14 de julio el hombre viajaba en una camioneta con otras cuatro personas en San Agustín.

Mientras estaban parados en una estación de servicio, fueron abordados por agentes de ICE, lo que provocó una persecución a pie. Presuntamente, Coronilla Durán cruzó corriendo una carretera muy transitada y fue atropellado por un camión.

Isaret Jeffers, de “Colectivo Árbol”, asegura que el mexicano no estaba trabajando en Estados Unidos. También piensa que el mexicano “tuvo mucho miedo y por eso corrió”.

Varias organizaciones en EE. UU. han denunciado que los agentes del ICE se disfrazan de obreros y repartidores para realizar detenciones.

El cuerpo del mexicano será repatriado a Guanajuato

La esposa de Juan Jairo Coronilla Durán solicitó ayuda a la organización defensora para obtener un boleto de avión y alojamiento de tres días para cumplir con los trámites para repatriar el cuerpo de su pareja.

Susana Guerra Vallejo, subsecretaria de atención a migrantes y asuntos de movilidad de Guanajuato, confirmó a la agencia de noticias AP que el cuerpo del migrante será trasladado desde Orlando hasta su natal San Luis de La Paz.

Los hechos ocurren en medio del revuelo mediático por un doble operativo fallido de ICE. La agencia mató a tiros al mexicano Lorenzo Salgado Araujo, en Texas, y al colombiano Johan Sebastián Durán Guerrero, en Maine.

Para el primer caso, el DHS publicó en su cuenta de X que sus agentes buscaban arrestar a otra persona y que Salgado Araujo “embistió un vehículo de las fuerzas del orden de ICE, desobedeció múltiples órdenes verbales y convirtió su vehículo en un arma en un intento de atropellar a un oficial”, por lo que el agente disparó en defensa propia, según el comunicado oficial.

Asimismo, Johan Sebastián Durán Guerrero, un colombiano de 25 años, murió el 13 de julio en Biddeford, Maine. Un oficial de ICE disparó contra el auto que conducía.

El hombre intentó huir de la escena y, “temiendo por la seguridad pública”, un oficial disparó su arma, según el comunicado que el propio DHS publicó en su cuenta de X.

México ya ha presentado 20 denuncias en EE. UU. por la muerte de 17 connacionales bajo custodia de ICE. Están registradas desde mayo de 2025, en operativos o bajo custodia de los agentes de inmigración.

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