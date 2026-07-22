Tormenta Tropical Bertha llega esta noche a Florida y a Texas: qué debes tener en cuenta para protegerte

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Bertha llegó con vientos de 60 millas por hora. Foto: Cuartoscuro

La tormenta tropical Bertha tocó tierra esta madrugada en el sureste de Luisiana, entre Florida y Texas. El sistema llegó con vientos de 60 millas por hora (97 km/h) y una marejada de hasta 3 pies; según reportó NPR, los daños conocidos hasta el momento son limitados.

Florida no recibió un golpe directo: el Panhandle y la zona de Pensacola sólo sintieron oleaje fuerte, lluvia y banderas rojas en las playas mientras el sistema pasaba mar adentro el martes.

Cerca de las 7:00 a.m., el Centro Nacional de Huracanes (NHC) extendió la vigilancia de tormenta tropical hasta Sargent, Texas, lo que incluye la bahía de Houston-Galveston. El propio organismo ya lo había anticipado desde la madrugada, cuando pidió a los residentes del oeste de Luisiana y la costa alta de Texas “monitorear el avance del sistema” porque podrían necesitarse más avisos ese mismo día.

¿Qué tan fuerte llegó Bertha y qué zonas ya sintieron su paso?

Según el boletín intermedio 12A del NHC, de las 7:00 a.m., Bertha se ubicaba cerca de los 29.5 grados de latitud norte y 88.5 de longitud oeste, con vientos máximos sostenidos de 50 millas por hora y desplazamiento hacia el oeste a 5 millas por hora, el mismo ritmo que traía desde la madrugada.

El aviso de tormenta tropical vigente cubre desde el límite de los condados Okaloosa y Walton, en Florida, hasta Morgan City, Luisiana, además del área metropolitana de Nueva Orleans. La vigilancia, un nivel por debajo del aviso, ya no se detiene en Cameron, Luisiana: con la actualización de las 7:00 a.m., el NHC la extendió hasta Sargent, Texas, e incluyó a la bahía de Houston-Galveston.

Un día antes, cuando Bertha todavía estaba más lejos de la costa, las playas de Pensacola lucían prácticamente vacías salvo por turistas que se acercaron a fotografiar el oleaje. “Para los locales, esto es sólo una tormenta más”, dijo Candice Henderson, gerente del restaurante Crab Trap en Perdido Key, según reportó la agencia AP. Ese mismo martes, Misisipi, Luisiana y Florida ya habían abierto puntos de entrega de costales de arena para sus residentes.

Latest National Hurricane Center advisory and forecast track. #LAwx pic.twitter.com/zZgqNBRh8F — Rob Perillo (@robperillo) July 22, 2026

¿Qué se espera para Texas y qué medidas ya tomaron las autoridades?

Según el pronóstico de posición del propio NHC, Bertha debilitada tocaría tierra sobre Texas hacia la madrugada del jueves, para entonces ya degradada a sistema post-tropical y a punto de disiparse. Las primeras bandas de lluvia podrían llegar a Houston esta misma noche, aunque el centro del sistema no se espera ahí hasta el jueves.

Mientras tanto, el aviso vigente cubre entre 1 y 4 pulgadas de lluvia, con acumulados aislados de hasta 6 pulgadas, en la franja que va de Florida occidental al sur de Texas, con riesgo de inundación repentina sobre todo en zonas urbanas. La marejada, en cambio, se concentra en Luisiana: de 2 a 4 pies entre la desembocadura del Misisipi y el límite con Alabama, y de 1 a 3 pies en el resto de la costa afectada, incluidas Florida y Alabama.

En el condado de Harrison, Mississippi, el vocero del gobierno local, Jeff Clark, confirmó a la agencia AP que hasta el martes se mantenían abiertos 6 puntos de entrega de costales sin que fuera necesario abrir albergues ahí.

La razón de esa cautela no es menor: varias comunidades de esa zona todavía no terminan de recuperarse de las inundaciones que dejó la tormenta tropical Arthur en junio, la primera del Atlántico esta temporada, que destruyó y dañó viviendas en la región. Quienes resultaron afectados por Arthur pueden seguir solicitando ayuda federal para vivienda y reparaciones esenciales, un trámite que también aplicaría si Bertha termina causando daños similares.

¿Qué tomar en cuenta durante esta temporada?

Antes de que el sistema termine de cruzar la región, conviene tener en cuenta lo siguiente.

Evitar el mar donde ondee doble bandera roja, la señal de que las autoridades cerraron el agua por corrientes de resaca peligrosas.

Tener a la mano la póliza de seguro de casa y confirmar de antemano el monto del deducible.

Preparar una maleta con documentos importantes por si las autoridades ordenan una evacuación.

Consultar las alertas vigentes del NHC antes de salir a la carretera, ya que pueden cambiar cada pocas horas.

¿Por qué esta temporada de huracanes genera cautela pese al pronóstico de menos ciclones?

El Centro Nacional de Huracanes y la Universidad Estatal de Colorado anticipan una temporada por debajo del promedio en el Atlántico este año, en buena parte por el fenómeno de El Niño, que tiende a frenar la formación de ciclones.

Jamie Rhome, subdirector del NHC, explicó ahí mismo que la cortante de viento del noreste empujará la mayor parte del sistema mar adentro, lo que también reduciría la lluvia acumulada; por eso, dijo, Luisiana “podría librarse de lo peor” del impacto. Aun así, insistió en que la temporada debe tomarse con la misma seriedad de siempre, menos ciclones no equivale a menos riesgo.

El motivo es que el agua del Golfo de México está más caliente de lo normal, lo que puede intensificar cualquier tormenta que sí llegue a formarse. Jeff Berardelli, meteorólogo en jefe de WFLA-TV en Tampa Bay, lo comparó con gasolina de alto octanaje para un ciclón. Phil Klotzbach, investigador de la Universidad Estatal de Colorado, coincidió en que aguas más cálidas “cargan los dados” hacia tormentas más fuertes, aunque haya menos en total.

Ese mismo cuidado aplica a otros riesgos del verano en las costas de EE. UU.: decenas de playas, incluidas algunas en Florida, permanecen cerradas este verano por contaminación del agua, un problema aparte de los ciclones que igual obliga a revisar el estado de la playa antes de ir.

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