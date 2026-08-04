¿Puedes recuperar tu cuenta bancaria en EE. UU. después de una deportación? Esto debes saber

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Una persona deportada de Estados Unidos puede seguir teniendo acceso al dinero de una cuenta bancaria estadounidense, siempre que pueda cumplir con los procesos de verificación del banco y mantener una forma de administrar sus fondos.

De acuerdo con la Red Appleseed (Appleseed Network), una organización que desarrolla recursos legales para comunidades vulnerables, las familias inmigrantes deben prepararse con anticipación para proteger sus bienes, incluidas cuentas bancarias, viviendas y ahorros, ante una posible deportación.

¿Qué pasa con una cuenta bancaria en Estados Unidos si una persona es deportada?

Una deportación no elimina automáticamente la propiedad sobre el dinero depositado en una cuenta bancaria de Estados Unidos.

Los fondos continúan perteneciendo al titular de la cuenta, pero el acceso dependerá de las reglas y procedimientos de cada institución financiera.

La Corporación Federal de Seguro de Depósitos (FDIC, por sus siglas en inglés) explica que los depósitos en bancos asegurados cuentan con protección bajo el sistema financiero estadounidense, aunque el acceso a la cuenta depende de que el cliente pueda cumplir con los procesos establecidos por el banco.

Después de una deportación, algunos problemas frecuentes pueden estar relacionados con:

No tener acceso al número telefónico registrado en el banco

Perder documentos utilizados para verificar identidad

No poder recibir códigos de seguridad para ingresar a la banca digital

No actualizar información personal antes de salir del país

Por esta razón, la preparación previa puede ser clave para evitar perder el control de los recursos.

¿Cómo acceder al dinero si ya estás fuera de Estados Unidos?

Si una persona teme una posible deportación, una opción viable es gestionar que la cuenta bancaria tenga un cotitular o una persona autorizada.

Dependiendo de las condiciones establecidas por el banco, el cliente puede continuar realizando operaciones permitidas, como retirar fondos, realizar transferencias o administrar ciertos aspectos de la cuenta.

Esto también implica que el banco pueda solicitar la verificación de identidad para acceder a la cuenta y permitir operaciones desde otro país, por lo que es importante preparar algunos documentos.

¿Qué documentos conviene preparar antes de una deportación?

La Red Appleseed recomienda reunir y proteger documentos importantes antes de una posible deportación.

Entre ellos se encuentran:

Certificados de nacimiento

Documentos migratorios

Identificaciones personales

Permisos de trabajo

Información bancaria

Contratos de alquiler

Documentos relacionados con propiedades

También aconseja elaborar una lista con información sobre:

Cuentas bancarias

Tarjetas de crédito

Préstamos

Propiedades

Contactos de bancos y otras instituciones financieras

Estos registros deben mantenerse en un lugar seguro y, cuando sea posible, contar con copias digitales protegidas.

¿Puedes autorizar a otra persona para manejar tus finanzas?

Una herramienta legal que puede ayudar es un poder notarial financiero, un documento que permite designar a una persona de confianza para tomar determinadas decisiones económicas en nombre del titular.

Según la Red Appleseed, un poder notarial puede permitir que una persona autorizada realice acciones como firmar documentos financieros, administrar recursos o tomar decisiones específicas relacionadas con bienes.

El alcance del documento depende de las leyes del estado donde se prepare y de las facultades que el titular decida otorgar.

Los expertos recomiendan consultar con un profesional legal para crear un documento adecuado a cada situación.

¿Qué ocurre con los impuestos de una cuenta bancaria si vives fuera de EE. UU.?

Mantener una cuenta bancaria en Estados Unidos después de una deportación puede tener implicaciones fiscales dependiendo de la situación de la persona.

El Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) utiliza el formulario W-8 BEN para que ciertas personas extranjeras certifiquen su condición fiscal ante instituciones financieras estadounidenses.

Este formulario no permite recuperar una cuenta bancaria ni garantiza acceso a los fondos, pero puede ser necesario para cumplir requisitos tributarios cuando una persona deja de ser residente fiscal en Estados Unidos.

¿Qué hacer si ya fuiste deportado y no puedes entrar a tu cuenta?

Si una cuenta continúa activa pero la persona no puede ingresar, la recomendación principal es comunicarse directamente con el banco.

Sitios especializados como Law Info explican que el titular de la cuenta también puede contactar a su banco para solicitar una transferencia bancaria o usar su tarjeta de débito en cajeros automáticos en el extranjero, teniendo en cuenta las posibles comisiones.

Una deportación puede cambiar la situación migratoria de una persona, pero no elimina automáticamente sus derechos sobre sus cuentas bancarias o propiedades. Tener esta información preparada puede facilitar la administración del dinero y reducir problemas si la persona debe salir de Estados Unidos.

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