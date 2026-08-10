Mamdani anuncia revisión de autorización de trabajo para migrantes con TPS

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Mamdani anunció una serie de apoyos para los afectados. Foto: AFP

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, confirmó en un comunicado de su oficina que la ciudad comenzó a revisar la autorización de trabajo de sus empleados haitianos beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS).

El anuncio llegó la noche del viernes 7 de agosto, después de que la Corte Suprema de Estados Unidos eliminara la última barrera legal que mantenía vigente esa protección migratoria para ciudadanos de Haití. La medida golpea principalmente a trabajadores municipales de los sectores de salud, construcción y hospitalidad.

El comunicado de la alcaldía no precisa cuántos empleados perderán su puesto, aunque reconoce que el proceso de separación ya está en marcha para quienes no cuenten con otra forma legal de trabajar en el país.

Pese a lo anterior, Mamdani calificó a la comunidad haitiana como parte indispensable de la ciudad y pidió públicamente al presidente Donald Trump restituir la protección, además de anunciar una serie de medidas y apoyos para los afectados.

¿Por qué Nueva York tuvo que revisar el TPS de sus trabajadores haitianos?

La revisión no nació de una decisión política de Mamdani, sino de un fallo judicial. El 25 de junio de 2026, la Corte Suprema de Estados Unidos resolvió, por seis votos contra tres, el caso Mullin v. Doe, que le quitó a los tribunales federales la facultad de bloquear las decisiones del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para terminar el TPS.

Antes de ese vuelco judicial, cerca de 300 mil personas de origen haitiano vivían y trabajaban legalmente en EE. UU. gracias a esa protección, según cifras de NPR. Según la Oficina de Asuntos de Inmigrantes de la Alcaldía (MOIA), la resolución de la Corte Suprema abrió la puerta para que el gobierno de Trump fijara una nueva fecha de vencimiento para el TPS de Haití y también de Siria.

Otros grupos de beneficiarios de TPS, como los salvadoreños, hondureños y nicaragüenses, atraviesan hoy una incertidumbre parecida sobre el futuro de su estatus.

Un proceso que aún no termina

El litigio de fondo, sin embargo, no está cerrado. Una jueza federal de Washington reconoció, en una orden firmada el 5 de agosto, que la protección judicial que frenaba el fin del TPS de Haití ya no está vigente tras el fallo de la Corte Suprema. El caso continúa, aunque ahora bajo el nombre Miot contra Trump, después de que la Corte de Apelaciones del Circuito de Washington D.C. lo devolviera a esa jueza para que el proceso siga su curso.

“La ciudad de Nueva York se vio obligada por la ley federal, según lo decidió recientemente la Corte Suprema, a revisar la autorización de trabajo de las personas haitianas con TPS y a separar a cualquier empleado que no haya establecido otras vías legales para trabajar”, explicó Mamdani en el comunicado difundido por su oficina.

Muchos de esos trabajadores llevan décadas viviendo y construyendo su vida en Nueva York después de huir de terremotos, hambrunas, guerra y violencia política en Haití, según el propio alcalde en la misma declaración.

Mayor Mamdani says he directly implored Trump to undo ending TPS for Haitians:



“I made it very clear that this is something of immense importance to this city, to our economy & to the welfare of [NYers] & that [he] is the only person that has the authority to extend TPS” pic.twitter.com/cAb3oFm4JJ — Josie Stratman (@JosieStratman) August 10, 2026

¿Qué apoyo ofrece la alcaldía a los trabajadores haitianos que pierden su empleo?

La ciudad no se quedó solo en el anuncio de las bajas. Mamdani prometió consultas legales gratuitas para evaluar si cada trabajador califica para otra forma de autorización de empleo, además de orientación para mantener su seguro médico y otros recursos familiares.

Cada empleado afectado está siendo conectado con personal de su agencia para conocer sus opciones, entre ellas la separación sin sanción disciplinaria, la renuncia voluntaria o la posibilidad de ser reincorporado si recupera su estatus legal, de acuerdo con el mismo comunicado.

Ese respaldo se suma a un programa que la ciudad ya tenía en marcha antes del fallo de la Corte Suprema, pensado específicamente para atender a la comunidad haitiana en momentos como este. La ciudad reconoce, además, que muchos haitianos ya se habían quedado sin protección legal semanas antes de este anuncio, un golpe que llegó incluso antes de que empezaran los despidos municipales.

¿A dónde pueden acudir las familias haitianas con TPS en Nueva York?

MOIA reúne varias vías de ayuda para quienes buscan orientación inmediata sobre su empleo, su estatus migratorio o sus finanzas, disponibles para cualquier familia que las necesite hoy mismo. Estas son las opciones, según el propio sitio oficial de la Alcaldía:

Iniciativa de Respuesta Haitiana : alianza entre MOIA, siete organizaciones comunitarias y Catholic Charities que ofrece servicios legales de inmigración y gestión de casos en criollo haitiano, en los cinco condados de la ciudad, sin importar el estatus migratorio de quien solicite ayuda.

: alianza entre MOIA, siete organizaciones comunitarias y Catholic Charities que ofrece servicios legales de inmigración y gestión de casos en criollo haitiano, en los cinco condados de la ciudad, sin importar el estatus migratorio de quien solicite ayuda. Línea de Ayuda Legal Migratoria : 1-800-354-0365, gratuita, confidencial y disponible en el idioma de quien llama.

: 1-800-354-0365, gratuita, confidencial y disponible en el idioma de quien llama. Guía de preguntas frecuentes sobre el fin del TPS : un documento en inglés y criollo haitiano, actualizado el 26 de junio de 2026, que explica qué implica perder el TPS para el estatus legal, la familia, el trabajo y las finanzas.

: un documento en inglés y criollo haitiano, actualizado el 26 de junio de 2026, que explica qué implica perder el TPS para el estatus legal, la familia, el trabajo y las finanzas. Línea general de Asuntos Migratorios: 212-788-7654, para dudas generales sobre el proceso, o el correo askMOIA@cityhall.nyc.gov.

Mamdani insistió en que solo el presidente Trump tiene la facultad de restituir el TPS o de otorgar un Estatus de Salida Diferida (DED) a las personas afectadas, algo que, según dijo, daría certeza inmediata a familias, empleadores y comunidades enteras.

El fin de esa protección también reactiva una pregunta que ronda a otras comunidades migrantes de la ciudad, la de qué hacer si un agente de inmigración toca la puerta. Mientras esa decisión presidencial no llegue, miles de hogares haitianos en Nueva York quedan a la espera de saber si conservarán el trabajo con el que sostienen a sus familias.

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