Los errores que hacen perder la ayuda de FEMA tras un desastre en Estados Unidos

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Desastre natural en EE. UU. Foto creada con Leonardo.ai.

Perder tu casa por un huracán, un incendio o una inundación ya es una experiencia devastadora. Descubrir después que FEMA rechazó tu solicitud por un error que pudo evitarse puede ser todavía más frustrante. Cada año, miles de familias buscan apoyo económico para comenzar de nuevo. Algunas lo reciben. Otras se quedan en el camino por no cumplir requisitos que, aunque parecen sencillos, son obligatorios.

Si vives en una zona afectada por un desastre declarado a nivel federal, conocer los errores que hacen perder la ayuda de FEMA en Estados Unidos puede ayudarte a evitar retrasos, rechazos o incluso problemas legales.

¿Cómo funciona?

La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) explica que antes de entregar cualquier asistencia debe comprobar que cada solicitante cumple con los requisitos establecidos por la ley. Esa revisión incluye identidad, residencia, elegibilidad migratoria y la verificación de que las pérdidas no hayan sido cubiertas por otro programa o una aseguradora.

Entre los errores más frecuentes están:

Proporcionar información falsa o incompleta en la solicitud

en la solicitud No comprobar la identidad cuando FEMA solicita documentos adicionales

cuando FEMA solicita documentos adicionales No demostrar que la vivienda dañada era tu residencia principal

Olvidar informar que tienes seguro de vivienda o de inundación

de vivienda o de inundación No enviar la resolución de la aseguradora , ya sea de pago o de rechazo

, ya sea de pago o de rechazo Presentar varias solicitudes para el mismo hogar, lo que puede retrasar todo el proceso

FEMA recuerda que toda solicitud se presenta bajo protesta de decir verdad. Dar información falsa puede derivar en la devolución del dinero, investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) e incluso consecuencias penales.

¿Quién puede solicitar la ayuda de FEMA?

Uno de los puntos que más dudas genera tiene que ver con el estatus migratorio.

FEMA señala que la asistencia está disponible para ciudadanos estadounidenses, nacionales no ciudadanos y determinados inmigrantes con estatus migratorio calificado.

Sin embargo, esto no significa que una familia quede automáticamente excluida si los padres no cumplen ese requisito.

El Insurance Information Institute explica que, si un menor de edad del hogar es ciudadano estadounidense o reúne los requisitos legales, la familia puede presentar la solicitud en nombre del niño, utilizando su número de Seguro Social y los documentos correspondientes.

Además, la agencia aclara que recibir ayuda de FEMA no afecta beneficios como el Seguro Social, SNAP, Medicaid ni genera impuestos federales, una preocupación frecuente entre muchas familias inmigrantes.

¿Qué pasa si tienes seguro de vivienda?

Otro error habitual es pensar que tener seguro impide solicitar apoyo.

No es así.

Lo que FEMA prohíbe es duplicar beneficios. Si tu aseguradora cubre todos los daños, la agencia no otorgará dinero por los mismos conceptos. Pero si el pago del seguro resulta insuficiente, todavía podrías recibir ayuda para necesidades no cubiertas.

Por eso FEMA pide entregar la carta de liquidación o de rechazo emitida por la compañía de seguros antes de determinar qué asistencia adicional corresponde.

¿Qué hacer si FEMA rechaza tu solicitud?

Un rechazo no siempre significa el final del proceso.

Según FEMA y el Insurance Information Institute, cuando una solicitud es declarada no elegible, el solicitante recibe una carta donde se explica el motivo. Es fundamental leerla con atención antes de actuar.

Si consideras que la decisión fue incorrecta, puedes presentar una apelación por escrito dentro de los 60 días posteriores a la notificación. En muchos casos, el problema se resuelve simplemente enviando la documentación que faltaba.

¿Cómo evitar perder la ayuda de FEMA?

Si quieres aumentar las posibilidades de que tu solicitud avance sin contratiempos, los especialistas recomiendan:

Completar una sola solicitud por vivienda

Guardar fotografías del antes y después de los daños

Conservar recibos de limpieza y reparaciones , incluso si ya terminaste los trabajos

, incluso si ya terminaste los trabajos Responder rápidamente cuando FEMA solicite documentos adicionales

cuando FEMA solicite documentos adicionales Informar cualquier cobertura de seguro desde el inicio del trámite

desde el inicio del trámite Revisar cuidadosamente todos los datos antes de enviar la solicitud

También es importante recordar que puedes solicitar la asistencia en DisasterAssistance.gov, por teléfono o de manera presencial en un Centro de Recuperación por Desastres.

En situaciones donde la recuperación depende de cada día y de cada dólar, un documento faltante o un dato incorrecto puede retrasar semanas la llegada del apoyo. FEMA insiste en que su objetivo es entregar recursos a quienes realmente los necesitan, pero también está obligada por ley a proteger los fondos públicos y prevenir fraudes. Por eso, más que apresurarte a llenar un formulario, conviene hacerlo con calma. En una emergencia, unos minutos adicionales revisando tu solicitud pueden evitarte meses de incertidumbre.

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