Cómo localizar a un familiar detenido por ICE en Estados Unidos

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Persona busca a familiar. Foto creada con Leonardo.ai.

Una llamada que nunca llega. Un mensaje que deja de responderse. Horas de incertidumbre que parecen eternas. Si sospechas que un ser querido fue detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Estados Unidos, existen herramientas oficiales para intentar localizarlo. Aunque el proceso puede resultar angustiante, conocer los pasos correctos puede hacer la diferencia durante las primeras horas.

La principal recomendación de ICE, USA.gov, CBP y organizaciones como el National Immigration Law Center (NILC) es comenzar la búsqueda a través del Sistema Localizador de Detenidos en Línea, la plataforma oficial del gobierno para identificar a personas bajo custodia migratoria.

¿Cómo localizar a un familiar detenido por ICE usando el sistema oficial?

La forma más rápida de iniciar la búsqueda es ingresar al Sistema Localizador de Detenidos en Línea (Online Detainee Locator System) de ICE.

La propia agencia explica que el sistema permite localizar a personas que se encuentran bajo custodia de ICE o que llevan más de 48 horas bajo custodia de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

Puedes realizar la búsqueda de dos maneras:

Con el Número de Registro de Extranjero (A-Number) de nueve dígitos y el país de nacimiento

de nueve dígitos y el país de nacimiento Con datos biográficos, como nombre, apellido, fecha de nacimiento y país de origen

ICE advierte que los nombres deben escribirse exactamente como aparecen en sus registros. Un apellido compuesto o un guion omitido puede impedir que aparezcan resultados.

¿Qué pasa si tu familiar no aparece en el sistema de ICE?

Que una persona no aparezca inmediatamente no significa que no esté detenida.

Según ICE y CBP, hay varias razones por las que esto puede ocurrir:

El arresto ocurrió hace menos de 24 horas y la base de datos aún no se actualiza

La persona fue trasladada recientemente a otro centro de detención

Se encuentra bajo custodia de otra agencia federal o local

Es menor de 18 años, ya que el sistema no muestra información de menores de edad

Si se trata de un menor, las autoridades indican que debes comunicarte con la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR) al 1-800-203-7001.

¿Qué otras opciones existen para encontrar a un familiar detenido por ICE?

Cuando el localizador no ofrece resultados, el siguiente paso es ampliar la búsqueda.

El National Immigration Law Center recomienda este orden:

Contactar la oficina local de Operaciones de Detención y Deportación (ERO)

Verificar si la persona fue ingresada en una prisión federal o cárcel local

Comunicarte con el consulado de su país

Llevar un registro de los lugares donde ya verificaste para evitar duplicar esfuerzos

También puedes comunicarte con el Centro de Información para Detenidos (DRIL) al 1-888-351-4024, disponible de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 8:00 p.m. (hora del Este). ICE señala que el servicio ofrece atención en español y ayuda con consultas sobre casos, problemas durante la detención o situaciones familiares urgentes.

¿Qué dice CBP sobre las personas detenidas en la frontera?

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) aclara que normalmente no mantiene a los viajeros bajo custodia durante periodos prolongados.

Si una persona fue detenida recientemente en un puerto de entrada, es posible que todavía no aparezca en el sistema de ICE. En esos casos, CBP recomienda esperar la actualización del registro o contactar directamente a la oficina local de ERO.

La agencia también recuerda que será de gran ayuda contar con el Número A, que suele aparecer en una Green Card o en un permiso de trabajo.

¿Cómo revisar si existe un caso en la corte de inmigración?

Encontrar físicamente a un familiar es solo una parte del proceso.

USA.gov recomienda verificar también si ya existe un expediente en la corte de inmigración.

Puedes hacerlo mediante:

El Sistema Automatizado de Información de Casos (ACIS)

La línea telefónica 1-800-898-7180, donde debes presionar 2 para recibir atención en español

Esta consulta permite conocer el estatus del proceso migratorio y las próximas audiencias.

¿Qué hacer una vez que encuentras a tu familiar?

El National Immigration Law Center recomienda actuar con rapidez.

Entre las primeras acciones están:

Buscar un abogado especializado en inmigración

Informar al detenido que no firme documentos sin asesoría legal

Si teme regresar a su país, debe manifestarlo claramente ante los agentes de inmigración

Reunir documentos que demuestren sus vínculos con Estados Unidos, como empleo, escuela, voluntariado o apoyo familiar, ya que podrían ser útiles para solicitar una liberación bajo fianza, libertad condicional o bajo palabra, dependiendo del caso

La organización también advierte que, en algunos casos recientes, personas detenidas por ICE han sido trasladadas a instalaciones fuera del territorio continental de Estados Unidos o incluso deportadas a terceros países. Si existe evidencia de que un familiar fue enviado a la Base Naval de Guantánamo, recomienda contactar la línea especial del Colegio de Abogados de Estados Unidos (ABA) para recibir orientación legal.

En momentos de incertidumbre, la información confiable puede convertirse en el recurso más valioso. Saber cómo localizar a un familiar detenido por ICE no elimina la angustia, pero sí permite actuar con mayor rapidez y reducir el tiempo perdido entre llamadas, rumores y búsquedas sin rumbo. Cuando cada hora cuenta, acudir a las herramientas oficiales puede marcar la diferencia entre la incertidumbre y el primer paso para recuperar el contacto con un ser querido.

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