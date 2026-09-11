En Connecticut, residentes con Green Card y DACA puedan convertirse en policías: nueva medida

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La posibilidad de ser policías estaba reservada para ciudadanos. Foto: AFP

El Concejo Municipal de Danbury, en Connecticut, aprobó una ordenanza que permite a residentes permanentes legales (Green Card) y beneficiarios de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) aplicar para convertirse en policías, un puesto que antes estaba reservado solo para ciudadanos estadounidenses, de acuerdo con el texto oficial de la ordenanza publicado por el Ayuntamiento de Danbury.

El cambio se sometió a votación final la noche del martes 1 de septiembre de 2026, tal como estaba programado en la agenda oficial de esa sesión del Concejo, y fue aprobado con 18 votos a favor y 2 en contra, según reportó Patch.

El cambio se da después de que el Consejo de Normas y Entrenamiento de Oficiales de Policía de Connecticut (POST, por sus siglas en inglés), el organismo estatal que fija los requisitos mínimos para todos los departamentos del estado, eliminó el requisito de ciudadanía para residentes permanentes el 19 de noviembre de 2020 y lo amplió a beneficiarios de DACA el 13 de marzo de 2025, según un aviso oficial del propio POST.

Danbury, sin embargo, seguía exigiendo la ciudadanía en su propio reglamento, algo que varias ciudades del estado arrastraban por costumbre aun cuando la regla estatal lo permitía desde años atrás, y la votación se dio, además, pocos días después de una ola de operativos de inmigración que dejó a más de 60 personas detenidas en la ciudad.

¿Qué requisitos cambian para quienes quieran ser policías en Danbury?

La enmienda se hizo sobre la Sección 22-27 del Código de Ordenanzas de Danbury, la parte que regula los nombramientos dentro del Departamento de Policía. Antes, el texto solo aceptaba solicitudes de ciudadanos de Estados Unidos, incluyendo ahora a “residentes permanentes legales de los Estados Unidos” (Green Card) y a beneficiarios de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), de acuerdo con el texto oficial de la ordenanza publicado por el Ayuntamiento de Danbury.

Pese a la reciente actualización, el resto del proceso de selección se mantiene igual para cualquier aspirante, sin importar su estatus migratorio. De acuerdo con ese mismo documento oficial y con lo que el propio jefe policial detalló ante el Concejo, según Patch, todo aspirante debe pasar por:

Un examen físico, que incluye pruebas de agilidad y de consumo de drogas

Una evaluación psicológica realizada por un médico

Un examen de polígrafo y una investigación de antecedentes

Descalificación automática si fue condenado por un delito que la ley considera de “vileza moral”

Un año de período de prueba, durante el cual debe aprobar el curso básico de certificación policial que exige el estado

Danbury’s City Council voted 18–2 to allow lawful permanent residents and DACA recipients to apply for police jobs. Mayor Roberto Alves, who said he grew up undocumented, became a U.S. citizen in 2017. The vote came days after ICE operations in the city.#WashingtonEye pic.twitter.com/zfsoGPNlry — Washington Eye (@washington_EY) September 6, 2026

¿Por qué Danbury decidió hacer este cambio?

El jefe de la Policía de Danbury, Patrick Ridenhour, fue quien propuso el cambio ante el Concejo Municipal y dijo que al menos 30 agencias policiales de Connecticut ya permiten contratar bajo estas condiciones. “Esto no significa bajar nuestros estándares de contratación: esto solo significa alinear nuestros requisitos de elegibilidad con los que ya exige el organismo que regula a la policía en el estado”, declaró el jefe policial, según recogió Patch.

Un reportaje de CT Mirror publicado en 2024 ya había señalado a Danbury, junto con Hartford, Bridgeport, New Haven y otras ciudades del estado, entre los departamentos que seguían exigiendo la ciudadanía en sus propias páginas y reglamentos pese al cambio estatal ya vigente desde 2020.

La votación llegó, según CT Mirror, en medio de uno de los operativos de inmigración más grandes hechos en Connecticut, que dejó decenas de detenidos en la ciudad a finales de agosto. Mientras Danbury abre sus filas policiales a estos inmigrantes, otras ciudades del país han tomado el camino contrario: sumar a su propia policía a las tareas de control migratorio mediante acuerdos federales conocidos como 287(g).

¿Cómo fue el proceso hasta la votación final?

La ordenanza no se aprobó de un día para otro: pasó por meses de revisión dentro del propio Concejo antes de llegar a la votación final, según consta en las actas oficiales del Ayuntamiento de Danbury. Este fue el camino que siguió el cambio:

Abril de 2026: un comité especial (Ad Hoc) analiza la propuesta de enmienda a la ordenanza policial

5 de mayo de 2026: el pleno del Concejo Municipal recibe ese reporte y lo manda a audiencia pública, por unanimidad

17 de agosto de 2026: se realiza la audiencia pública sobre el cambio

1 de septiembre de 2026: el Concejo Municipal aprueba la enmienda con 18 votos a favor y 2 en contra

Testimonios a favor y en contra

Durante esa última sesión, el representante estatal Farley Santos, quien de niño no pudo hacerse policía por no tener papeles migratorios, contó ante el Concejo que una sobrina suya sí es beneficiaria de DACA y pidió aprobar la medida. Santos escribió en Facebook tras la votación, según recogió Patch: “Danbury amplió la oportunidad para personas calificadas que aman esta ciudad y quieren servirla en uno de los trabajos más difíciles e importantes que existen.”

El concejal Joe Britton, que también respaldó el cambio, agregó, según Patch: “Si estás calificado y dispuesto a levantar la mano para servir a Danbury, mereces esa oportunidad.” No todos estuvieron de acuerdo, pues otros residentes expresaron dudas sobre los controles de verificación de antecedentes, el uso de armas de fuego por parte de personas sin ciudadanía, y el hecho de que el estatus de DACA no es permanente y depende de que el gobierno federal siga renovando el programa.

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