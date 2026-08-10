Esta nueva regla del gobierno de Trump podría cambiar para siempre cómo se tramitan las visas y la residencia en EE. UU.

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La regla no convierte ningún trámite electrónico en obligatorio. Foto: Cuartoscuro

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) publicó una regla interina final que le permite a la agencia de inmigración exigir, formulario por formulario, que ciertos trámites se presenten únicamente por internet.

La medida, presentada el 10 de agosto, publicada oficialmente el 11 de agosto y que abrirá un periodo de comentarios públicos de 60 días, no convierte de inmediato ningún trámite en electrónico obligatorio, fija apenas las condiciones bajo las cuales el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) podrá hacerlo más adelante.

La lista de trámites que podrían verse alcanzados es amplia. Incluye la reposición de la tarjeta de residencia, las peticiones familiares, las solicitudes de asilo, el Estatus de Protección Temporal y la propia naturalización.

¿Cómo funciona exactamente esta nueva regla de USCIS?

Según el comunicado, la regla no obliga a nadie a presentar sus trámites por internet a partir de este 11 de agosto. Lo que hace es autorizar a USCIS a exigir el formato electrónico sólo para los formularios que ya llevan al menos 180 días disponibles para presentarse en línea, y únicamente después de avisarlo con 60 días de anticipación en su propio sitio web.

USCIS respalda el cambio con cifras del propio sistema en papel. Sólo en el año fiscal 2025, la agencia procesó 452 millones de páginas a través de sus centros de recepción postal, gastó 10.9 millones de dólares en franqueo y rechazó más de un millón de solicitudes en papel por errores como firmas faltantes o cuotas incorrectas.

DHS calcula que el cambio generará un ahorro neto de 518 millones de dólares al año para los propios solicitantes, después de restar los 15 millones que costará operar el nuevo proceso de exención.

Pese a esas cifras, la adopción voluntaria sigue siendo baja. En el año fiscal 2025, sólo el 43% de los solicitantes individuales usó la opción en línea cuando estaba disponible, frente a menos del 6% de abogados y representantes acreditados.

📢 IMPORTANTE: USCIS avanza hacia la presentación electrónica de formularios 🇺🇸



DHS presentó una regla que permitirá a USCIS exigir el "e-filing" (presentación en línea) para ciertos formularios de inmigración.



¿Qué significa esto para ti?



✅ USCIS podrá requerir que ciertos… pic.twitter.com/p5iC0eMWk4 — Benme Legal | Immigration Law (@benmelegal) August 10, 2026

¿Qué trámites de visa, residencia y ciudadanía podrían verse afectados?

Desde el 16 de diciembre de 2025, USCIS ya permite presentar varios formularios por internet, ya sea llenándolos directamente en el portal o subiendo un PDF ya completado. Entre los que podrían pasar a ser obligatorios bajo esta regla están algunos de los trámites más usados del sistema migratorio:

I-90, para reponer o renovar la tarjeta de residencia permanente o Green Card, uno de los trámites que hoy ya enfrenta tiempos de espera que superan el año en muchas oficinas de USCIS

I-130, la petición de un ciudadano o residente para un familiar, un trámite que además debe cumplir con las reglas vigentes sobre “carga pública” para obtener la residencia

I-751, para remover las condiciones de una residencia obtenida por matrimonio

I-765, la autorización de empleo

I-589, la solicitud de asilo

I-821 e I-821D, para el Estatus de Protección Temporal y la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia

N-400, la solicitud de naturalización, junto con N-600 y N-600K, los certificados de ciudadanía

El formulario I-485, con el que se solicita el ajuste de estatus para obtener la residencia permanente sin salir del país, no aparece todavía en la lista de formularios habilitados para presentarse en línea, así que por ahora no podría quedar sujeto a esta regla.

¿Qué pasa si alguien no puede presentar su trámite por internet?

La regla crea un mecanismo de excepción para quienes presentar su trámite en línea representaría una carga excesiva. USCIS revisará esas solicitudes caso por caso, tomando en cuenta el acceso real a la tecnología y otras barreras que enfrente cada persona, y adelanta que se creará un nuevo formulario con una cuota específica para pedirla.

Ese tipo de exigencia de papel ya genera fricciones hoy en otros trámites. Para pedir la exención total de la cuota de naturalización, por ejemplo, la solicitud debe presentarse necesariamente en papel, sin versión digital disponible, porque USCIS solo habilita el formulario de exención en línea cuando acompaña a una solicitud de autorización de empleo, no a la naturalización.

Quienes dependen de ese tipo de excepciones son, en muchos casos, los mismos que menos acceso tienen a una computadora o a internet estable.

USCIS todavía no anuncia qué formularios serán los primeros en volverse obligatorios ni cuándo empezará a hacerlo. Mientras eso ocurre, quienes tienen un trámite en curso pueden seguir presentándolo en papel sin ningún cambio inmediato.

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