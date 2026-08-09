Guía sobre tamaños permitidos y artículos prohibidos en el equipaje de mano

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Foto generada con Gemini

Llevar un bolso como equipaje de mano en un avión no depende únicamente del tamaño o del tipo de maleta. Antes de abordar, los pasajeros deben cumplir con las condiciones establecidas por la aerolínea y con las normas de seguridad que aplica la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA).

En la mayoría de los casos, un bolso no es rechazado por su diseño, sino porque supera las dimensiones permitidas, no puede guardarse correctamente dentro de la cabina o contiene artículos que están prohibidos durante el vuelo.

¿Qué bolsos están prohibidos como equipaje de mano?

No existe una lista de bolsos prohibidos por su marca, forma o material. Lo que determina si un bolso puede subir al avión es si cumple con las medidas exigidas por la aerolínea y si su contenido respeta las normas de seguridad.

Muchas aerolíneas utilizan como referencia una medida cercana a las 22 x 14 x 9 pulgadas, aunque los límites cambian según la compañía. Estas dimensiones incluyen ruedas, asas y bolsillos externos.

¿Qué tamaño debe tener un bolso de mano para viajar en avión?

El tamaño permitido depende de la aerolínea y del tipo de boleto adquirido. No existe una medida única para todos los vuelos dentro de Estados Unidos.

Además de la maleta de cabina que se coloca en el compartimiento superior, muchas compañías permiten llevar un artículo personal, como una mochila pequeña, una cartera o un bolso para computadora. Este debe poder guardarse debajo del asiento delantero.

Antes de viajar, la recomendación es medir el bolso completo, incluyendo ruedas y asas, porque esos elementos también cuentan dentro de las dimensiones máximas.

¿Qué artículos no puedes llevar dentro del bolso de mano?

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) puede revisar el equipaje de cualquier persona que ingrese al país y determinar si los artículos corresponden a un uso personal o si tienen fines comerciales.

Entre los objetos que no pueden llevarse en la cabina se encuentran:

Líquidos que superen los 100 ml , incluso si el envase está parcialmente lleno

, incluso si el envase está parcialmente lleno Objetos punzocortantes , como cuchillos, tijeras con hojas largas, navajas o herramientas

, como cuchillos, tijeras con hojas largas, navajas o herramientas Armas de fuego o réplicas , así como municiones

, así como municiones Sustancias inflamables o explosivas , incluyendo encendedores tipo soplete o aerosoles

, incluyendo encendedores tipo soplete o aerosoles Equipos deportivos, como bates, palos de golf o raquetas (algunas aerolíneas permiten ciertas excepciones si están debidamente embalados)

¿Cuáles son las reglas para llevar líquidos en el equipaje de mano?

Los líquidos, geles y aerosoles deben cumplir con la regla conocida como 3-1-1 de la TSA. Esto significa que cada recipiente puede tener una capacidad máxima de 3.4 onzas (100 mililitros), todos deben colocarse dentro de una bolsa transparente de un cuarto de galón y cada pasajero puede llevar una bolsa.

Existen excepciones para medicamentos, productos necesarios para bebés y algunos artículos relacionados con condiciones médicas.

¿Qué ocurre si un bolso no cumple las medidas del aeropuerto?

Cuando un bolso no cumple con las reglas de la aerolínea, el pasajero puede verse obligado a enviarlo como equipaje facturado, pagar una tarifa adicional o retirar algunos artículos antes de abordar.

En algunos casos, el personal de la aerolínea también puede solicitar el cambio de ubicación del equipaje si considera que no puede almacenarse de manera segura dentro de la cabina.

¿Cómo evitar problemas con el equipaje de mano?

La forma más sencilla de evitar inconvenientes es revisar las reglas de la aerolínea antes del viaje, medir el bolso con anticipación y confirmar qué artículos están permitidos por la TSA.

Aunque muchas personas buscan cuáles son los “bolsos prohibidos” para viajar en avión, en la práctica los principales motivos de rechazo son tres: exceso de tamaño, exceso de peso o contenido restringido.

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