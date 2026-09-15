El gobierno de Trump activa un polémico registro de ciudadanía a semanas de las elecciones de noviembre

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Los padrones electorales son responsabilidad estatal, no federal. Foto: AFP

El gobierno de Donald Trump avanza con la creación de listas estatales de personas ciudadanas habilitadas para votar en las elecciones de noviembre, un plan que retomó fuerza después de que la Corte Suprema le abriera la puerta a implementarlo, según reportó NPR.

La medida se basa en una orden ejecutiva que Trump firmó en marzo de 2026 y que instruye a las agencias de inmigración a compilar, estado por estado, quién es ciudadano y puede votar en comicios federales, algo que Estados Unidos nunca había intentado hacer antes, debido a que mantener los padrones electorales es responsabilidad de cada estado, no del gobierno federal.

Organizaciones de privacidad y de derecho al voto han advertido que las bases de datos que el gobierno piensa usar tienen errores conocidos, y que apurar su construcción a semanas de la elección puede terminar sacando del padrón a ciudadanos legítimos en lugar de detectar fraude real.

¿Qué ordena la orden ejecutiva de Trump?

La Orden Ejecutiva 14399, firmada el 31 de marzo de 2026, instruye a USCIS y a la Administración del Seguro Social a construir, para cada estado, una “Lista de Ciudadanía Estatal”: un listado de personas que el gobierno federal considera ciudadanas mayores de 18 años en ese estado. La orden manda que esas listas se envíen a los funcionarios electorales de cada estado al menos 60 días antes de cada elección federal.

El propio texto de la orden aclara algo importante: aparecer en esa lista no significa estar registrado para votar. Cada estado sigue teniendo sus propias reglas de registro, y la lista es solo un insumo adicional que los funcionarios electorales pueden usar o no.

La orden también instruye al fiscal general a priorizar la investigación y el procesamiento de funcionarios estatales o locales que entreguen boletas federales a personas no elegibles para votar.

¿Por qué el plan estuvo congelado y qué lo revivió?

Un tribunal inferior había bloqueado partes clave de la orden en 23 estados y en Washington D.C., después de que varios estados demandaran al gobierno. Pero el 24 de agosto de 2026, la Corte Suprema levantó ese bloqueo con una votación de 6 a 3 en el caso Trump v. California, según el propio fallo, publicado en supremecourt.gov.

Los jueces de la mayoría no decidieron si la orden es legal de fondo —eso sigue en disputa—, pero sí resolvieron que el gobierno puede seguir avanzando con el plan mientras el litigio continúa, porque una eventual reversión “llegaría demasiado tarde para las elecciones intermedias de 2026”, según la propia opinión de la Corte.

Esta es la cronología que llevó el plan hasta este punto:

31 de marzo de 2026: Trump firma la Orden Ejecutiva 14399

Trump firma la Orden Ejecutiva 14399 Antes del verano de 2026: un tribunal inferior bloquea partes clave de la orden en 23 estados y Washington D.C.

un tribunal inferior bloquea partes clave de la orden en 23 estados y Washington D.C. 8 de junio de 2026: el director de USCIS, Joseph Edlow, firma el memo que detalla cómo se implementará el plan

el director de USCIS, Joseph Edlow, firma el memo que detalla cómo se implementará el plan 24 de agosto de 2026: la Corte Suprema levanta el bloqueo judicial en Trump v. California

la Corte Suprema levanta el bloqueo judicial en Trump v. California 4 de septiembre de 2026: fecha original en la que el gobierno debía activar el portal de las listas, 60 días antes de la elección de noviembre

It’s time the Department of Homeland Security became more directly involved in protecting the security of our elections – and they are!



Our Elections are part of our national-security infrastructure. DHS is taking their role and that designation seriously. DHS is expanding its… — Unite4Freedom (@Unite4Freedom) September 14, 2026

¿Por qué el gobierno no va a cumplir su propio plazo?

Pese a tener luz verde de la Corte Suprema, el gobierno no va a lanzar el portal en la fecha que su propia orden exige. Abogados del Departamento de Justicia avisaron a las partes de dos demandas distintas que, en lugar de activar el sistema el 4 de septiembre, darán solo 48 horas de aviso previo antes de encenderlo, sin comprometerse a una fecha exacta.

Jules Torti, abogada de la organización sin fines de lucro Protect Democracy, dijo a NPR que esto es “profundamente preocupante”, porque significa que las listas quedarán terminadas todavía más cerca del día de la elección. “Significa caos adicional, confusión adicional para los funcionarios electorales estatales y para los votantes”, explicó. “Y creo que ese es el punto: el punto aquí es crear caos antes de la elección.”

¿Cuáles son los riesgos, según quienes se oponen al plan?

El Electronic Privacy Information Center (EPIC), junto con votantes a título individual, presentó una moción ante un juez federal en Maryland pidiendo bloquear por completo la creación y publicación de estas listas. La demanda argumenta que el plan viola varias leyes federales a la vez:

La Ley de Privacidad de 1974, porque el gobierno debe avisar con 30 días de anticipación antes de recolectar y compartir datos personales para un nuevo propósito

La Ley del Seguro Social

La Ley de Procedimiento Administrativo

El argumento de fondo es que el gobierno no tiene datos precisos y actualizados sobre quién es ciudadano. El sistema SAVE de USCIS, que alimentaría estas listas, frecuentemente no incluye los registros de personas que se hicieron ciudadanas siendo menores de edad, cuando sus padres se naturalizaron —una brecha que ya había obligado a USCIS a extender de forma automática otros trámites que dependen de ese mismo sistema—.

Los registros del Seguro Social, por su parte, tampoco siempre se actualizan cuando alguien se naturaliza o se muda de estado.

Un caso que refleja este problema

NPR ya había documentado antes casos concretos de este tipo de error. Anthony Nel, de Texas, nació en Sudáfrica y se volvió ciudadano estadounidense siendo adolescente, cuando sus padres se naturalizaron —justo el tipo de caso que SAVE no siempre logra verificar—. Nel llevaba casi una década votando sin problema cuando la secretaria de Estado de Texas, Jane Nelson, lo incluyó entre 2,724 personas que su oficina marcó como posibles no ciudadanas después de cruzar el padrón electoral completo del estado contra SAVE. Nel fue removido de las listas de votantes por no responder a tiempo a una notificación de su condado.

A nivel nacional, el propio USCIS reconoció en abril de 2026 que, de más de 60 millones de votantes que ya habían sido verificados con la versión renovada de SAVE, unos 21,000 —menos del 1%—habían sido marcados como posibles no ciudadanos, un margen de error que, aplicado a la población electoral completa del país, representaría decenas de miles de personas con derecho a votar viéndose señaladas por error.

El plan llega además mientras USCIS retomó otras medidas de escrutinio sobre quién puede considerarse ciudadano, como las investigaciones de vecindario que reactivó en agosto para evaluar solicitudes de naturalización —parte de un giro más amplio de la actual administración hacia revisar con más rigor quién es, o puede llegar a ser, ciudadano de Estados Unidos.

Ni el Departamento de Justicia ni el DHS respondieron a la solicitud de comentario de NPR sobre este plan.

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