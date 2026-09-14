Gina Hinojosa apuesta por el voto latino frente a Abbott en la carrera por la gubernatura de Texas

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Una propuesta consiste en un reembolso de 1,500 dólares por familia. Foto: AFP

La candidata demócrata Gina Hinojosa apostó por el voto latino como la estrategia central de su campaña para arrebatarle la gubernatura de Texas al republicano Greg Abbott, en una contienda que las últimas encuestas describen prácticamente empatada.

En entrevista con Univision, la también abogada de derechos civiles detalló las tres promesas con las que busca ese respaldo, entre ellas un reembolso de 1,500 dólares por familia, un camino de regularización para inmigrantes con años de residencia en el país y freno a la construcción de nuevos centros de datos de inteligencia artificial en el estado.

Una encuesta de septiembre respaldó su versión de ir en un empate técnico con Abbott, aunque el resto de las mediciones le sigue dando ventaja al republicano.

¿Qué tan cerrada está la contienda entre Hinojosa y Abbott?

De acuerdo con el rastreador de encuestas de la Universidad de Texas en Austin, la encuesta que Univision y Televisa concluyeron el 4 de septiembre de 2026 encontró un empate técnico de 47% a 47% entre ambos candidatos, la cifra más favorable para la demócrata entre las publicadas este año.

La medición más reciente del propio Texas Politics Project fue levantada del 5 al 13 de agosto entre 1,200 votantes registrados y ubicó a Abbott en 45% frente a 40% de Hinojosa, una ventaja de 5 puntos con un margen de error de 2.83%.

Esa distancia es mucho menor a la de las últimas tres reelecciones de Abbott, que ganó por 20.4 puntos en 2014, 12.3 en 2018 y 10.9 en 2022, de acuerdo con el mismo rastreador.

La tendencia de un achicamiento gradual se repite en casi todas las mediciones publicadas desde junio, aunque con diferencias entre ellas:

NY Times/Siena, concluida el 27 de junio: Abbott 51%, Hinojosa 44%

Fox News, concluida el 27 de julio: Abbott 50%, Hinojosa 49%

TSU/YouGov, concluida el 30 de julio: Abbott 49%, Hinojosa 43%

Emerson College, concluida el 10 de agosto: Abbott 49%, Hinojosa 45%

AARP Texas, concluida el 1 de septiembre: Abbott 49%, Hinojosa 46%

Firmas especializadas en pronósticos electorales también ajustaron sus proyecciones: Cook Political Report movió la contienda de “sólidamente republicana” a “probablemente republicana”, según reportó CBS Texas.

La propia Hinojosa se atribuyó ese avance. “Hemos cerrado la brecha a la mitad. La cortamos a la mitad. Empezamos en febrero, esa misma encuesta nos tenía 10 puntos abajo. Así que hemos cerrado esa brecha a 5 puntos abajo”, dijo a ese medio a finales de agosto.

My pronouns are Mom, Texan, and soon to be: Governor. pic.twitter.com/XqNOhCayhL — Gina Hinojosa (@GinaHinojosaTX) September 9, 2026

¿Qué le promete Hinojosa al electorado latino?

La promesa más citada de su campaña es el reembolso de 1,500 dólares por familia texana. Según reportó CBS Texas, el plan implicaría retirar 17 mil millones de dólares del fondo de reserva del estado —que tiene 27 mil millones— y dejar un remanente de 10 mil millones.

Hinojosa enmarcó la medida, detallada en otra entrevista con Univision, como un alivio directo ante el aumento del costo de vida y de las tarifas eléctricas, y la ha defendido frente a quienes la acusan de ser “socialista”, aunque no ha explicado los criterios de elegibilidad ni un calendario de implementación.

¿Qué propuesta brinda a la comunidad inmigrante?

La segunda promesa toca directamente a las comunidades inmigrantes, con un camino de regularización para quienes llevan años viviendo en el país sin estatus legal. Es una propuesta que contrasta con el historial migratorio de Abbott, cuyo gobierno impulsó la polémica ley SB4, que permite a la policía estatal detener a personas sospechosas de haber ingresado al país sin autorización y presentarlas ante un juez que puede ordenar su salida del estado.

Hinojosa no ha explicado el mecanismo legal de esa regularización, que tendría que negociarse en buena medida a nivel federal, y tampoco ha dicho si impulsaría medidas más acotadas a nivel estatal, como dar acceso a la licencia de conducir a personas sin estatus legal, algo que actualmente no está permitido en Texas.

El tercer eje es la oposición a nuevos centros de datos de inteligencia artificial, que consumen grandes cantidades de electricidad y agua en un estado donde ya hay quejas por el alza en las tarifas.

Hinojosa ha pedido que la legislatura estatal convoque a un periodo extraordinario de sesiones para regular su construcción, y la postura podría rendirle dividendos, pues 57% de los texanos se opone a estos proyectos en su localidad, según la encuesta de la Universidad de Texas en Austin, casi el doble de quienes los apoyan.

¿Quién es Gina Hinojosa y por qué apuesta por el sur de Texas?

Hinojosa es abogada de derechos civiles y sindical, y fue elegida por primera vez a la Cámara de Representantes de Texas en 2016, en representación del Distrito 49, que cubre Austin. Nació y creció en el Valle del Río Grande, la región fronteriza con mayor población latina del estado, y si gana en noviembre se convertiría en la primera gobernadora texana originaria de esa zona.

Su entrada a la política vino por una escuela, no por un partido. En 2012 ganó un puesto en la mesa directiva del Distrito Escolar Independiente de Austin, después de que la primaria de su hijo enfrentara un posible cierre por recortes de presupuesto estatal. Ahí llegó a ser presidenta antes de saltar a la Cámara de Representantes en 2016.

El inicio de su campaña

Lanzó su campaña a la gubernatura el 15 de octubre de 2025 con un mitin en Brownsville, una ciudad fronteriza que, como otras en el estado, ha sentido el endurecimiento migratorio de los últimos años. Tal es el caso de Dallas, quien, en abril de 2026, amplió su cooperación con ICE al permitir que la policía prolongue detenciones para verificar el estatus migratorio de alguien, a solicitud de agentes federales.

Su plataforma original, antes de sumar las promesas dirigidas al voto latino, se concentraba en educación pública y salud. Consiguió casi mil millones de dólares en fondos federales para atención médica de personas de bajos recursos en el condado de Travis, y ha impulsado leyes para reducir los exámenes estandarizados y aumentar el salario de los maestros.

Con Abbott todavía arriba en la mayoría de las encuestas, la apuesta de Hinojosa depende de que su historia personal —la abogada que se volvió activista para salvar la escuela de su hijo y que ahora aspira a ser la primera gobernadora del Valle del Río Grande— logre traducirse en votos concretos. En Texas, movilizar al electorado latino en las urnas ha sido, históricamente, más difícil que convencerlo en las encuestas.

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