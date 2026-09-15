El pueblo de Minnesota recibe el premio humanitario de los Hispanic Heritage Awards por su resiliencia durante un operativo de ICE

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Se reconoció cómo la comunidad respondió en el Operation Metro Surge. Foto: AFP

Los Hispanic Heritage Awards entregaron su Premio Humanitario 2026 al pueblo de Minnesota, en una ceremonia que por primera vez en 39 años salió de Washington D.C., según anunció la propia Fundación Hispanic Heritage.

La fundación que organiza los premios decidió mudar la ceremonia a Minneapolis como una manera de reconocer, en primera instancia, cómo la comunidad respondió durante Operation Metro Surge, el operativo de inmigración que el gobierno de Trump desplegó en el estado meses atrás y que dejó, además de miles de arrestos, la muerte de dos personas ciudadanas estadounidenses a manos de agentes federales.

Más de 30 minnesotanos subieron al escenario a recibir el reconocimiento en representación de organizaciones, negocios y colectivos que apoyaron a sus vecinos durante el operativo, mientras Los Tigres del Norte, quienes entregaron el premio, tocaban para la ocasión.

¿Por qué la ceremonia se mudó a Minneapolis?

Los Hispanic Heritage Awards 2026, que se celebran desde hace 39 años, normalmente en el Kennedy Center de Washington D.C., se llevó a cabo el pasado 10 de septiembre de 2026 en el Orchestra Hall de Minneapolis.

El premio reconoce la trayectoria y las contribuciones de personas latinas en Estados Unidos y América Latina, y entre quienes lo han recibido en años anteriores están Rita Moreno, Gloria Estefan y Bad Bunny, al igual que, en una edición previa, los propios Los Tigres del Norte, quienes esta vez regresaron no como premiados, sino para entregarle el reconocimiento a Minnesota.

Antonio Tijerino, presidente y director ejecutivo de la Fundación Hispanic Heritage, formó parte de una delegación de líderes latinos nacionales que viajó a Minnesota en febrero, en pleno operativo, para conocer de cerca a la comunidad, según un comunicado de la propia fundación.

En ese comunicado, la fundación explicó que honraba al pueblo de Minnesota por su fuerza colectiva y su capacidad de mantenerse unido en medio de la crisis. Ya sobre el escenario la noche de la ceremonia, Tijerino fue más allá, según recogió el medio MPR News: “Nunca podemos permitir que un sentimiento de impotencia se convierta en un sentimiento de desesperanza. Y los minnesotanos no son ni lo uno ni lo otro”.

This year, the 39th Hispanic Heritage Awards moved outside of D.C. for the first time ever, paying homage to the people of Minnesota to award them the organization’s Humanitarian Award. pic.twitter.com/rDcjY6r1ua — Mayor Jacob Frey (@MayorFrey) September 13, 2026

¿Qué fue la Operación Metro Surge?

El operativo que motivó el reconocimiento comenzó el 1 de diciembre de 2025 y se extendió por Minneapolis, San Pablo y otras ciudades de Minnesota durante semanas, con cerca de 3,000 agentes federales del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) desplegados en la zona.

El propio gobierno lo describió como su operativo migratorio más grande jamás realizado. Cuando el gobierno lo dio por terminado en febrero, el saldo reportado incluía:

Cerca de 4,000 personas detenidas desde el inicio del despliegue.

Dos personas ciudadanas estadounidenses, Renee Good y Alex Pretti , fallecidas por disparos de agentes federales: Good el 7 de enero, dentro de su auto, durante un operativo de ICE en una calle residencial de Minneapolis; Pretti el 24 de enero, durante una de las protestas que estallaron después de la muerte de Good.

, fallecidas por disparos de agentes federales: Good el 7 de enero, dentro de su auto, durante un operativo de ICE en una calle residencial de Minneapolis; Pretti el 24 de enero, durante una de las protestas que estallaron después de la muerte de Good. Pérdidas económicas estimadas entre 10 y 20 millones de dólares semanales para negocios locales.

Protestas diarias en Minneapolis y movilizaciones de solidaridad en otras ciudades del país.

Ese es el contexto que la Fundación Hispanic Heritage quiso reconocer: no la ausencia del conflicto, sino la manera en que vecinos, organizaciones civiles y negocios se sostuvieron entre sí mientras ocurría.

¿Quién recibió el premio y qué dijeron en el escenario?

El representante Joaquín Castro, de Texas, quien también recibió el Premio al Servicio Público esa misma noche, agradeció a los minnesotanos su activismo durante el operativo: “Toda la nación se inspiró en cómo esta comunidad se unió cuando estaba bajo asedio de ICE y del gobierno de Trump, con miles de agentes en la calle tratando de llevarse a niños y a sus padres.”

Enrique Jiménez, presidente y director ejecutivo de Propel Nonprofits, subió al escenario en representación de la comunidad y dijo a FOX 9: “Quiero que todos sepan que este es el premio latino más prestigioso que podemos tener de la comunidad, y está aquí en Minnesota.”

Finalmente, Luis Hernández, integrante de Los Tigres del Norte, también se sumó a los agradecimiento al explicar por qué la banda quiso tocar esa noche: “Tenemos que seguir adelante. No tenemos que rendirnos, especialmente en estos momentos.”

La noche también reconoció a otras figuras de la música y la cultura latina:

Oscar D’León — Premio Leyenda.

— Premio Leyenda. Mon Laferte — Premio Justicia Social.

— Premio Justicia Social. Ximena Sariñana — Premio Música.

— Premio Música. Eladio Carrión — Premio Inspira.

— Premio Inspira. Joaquín Castro — Premio al Servicio Público.

La ceremonia completa fue grabada y se transmitirá como especial de PBS el próximo mes, aunque la fundación todavía no ha anunciado la fecha exacta.

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