ICE planea invertir hasta 20 millones de dólares para equipar a sus agentes con miles de guantes capaces de emitir descargas eléctricas dolorosas

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Se espera que el equipo se entregue antes del 31 de marzo de 2027. Foto: Envato

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) solicitó autorización para comprar un lote de guantes eléctricos, un dispositivo de mano que aplica una descarga al contacto con la piel para inmovilizar momentáneamente a la persona que arresta, como parte de un contrato que podría llegar a los 20 millones de dólares.

El presupuesto solicitado va de 10 a 20 millones de dólares y el plan contempla que el equipo se entregue antes del 31 de marzo de 2027. Se trata de una solicitud de contrato dirigida a un solo proveedor, sin concurso público, y los guantes se repartirían entre agentes y oficiales de ICE, aunque el documento no precisa a qué divisiones específicas de la agencia se asignarían primero.

La solicitud salió a la luz a través de una investigación de la agencia AP News, que tuvo acceso a los documentos de contratación.

El fabricante del guante se negó a comentar sobre el plan cuando AP lo contactó. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS), por su parte, dijo estar preparando una respuesta y no ofreció comentarios a tiempo para la publicación del reportaje.

¿Cómo funciona el guante y qué provoca en quien lo recibe?

El dispositivo se llama G.L.O.V.E. y lo fabrica la empresa Compliant Technologies, que lo describe como una herramienta pensada para usarse “dentro del protocolo escalonado de uso de la fuerza”, junto con el equipo que ya usan los agentes, no como reemplazo de otras herramientas.

Según la ficha técnica publicada por el propio fabricante:

Genera descargas de hasta 380 voltios.

El efecto se siente en tres segundos o menos.

Funciona por contacto directo con la piel.

No deja marcas visibles en el cuerpo, de acuerdo con la empresa.

La solicitud de contrato revisada por AP añade dos límites operativos: no se deben aplicar más de dos guantes a la misma persona a la vez, y en muchos casos no deben usarse por más de 15 segundos.

John Peters, presidente del Institute for the Prevention of In-Custody Deaths, describió el efecto como el de una picadura de abeja, según declaraciones recogidas por AP: “es inmediato y agudo, y te va a distraer.”

One of the best announcements all week: DHS is spending up to $20 million to equip ICE agents with CTG-5 G.L.O.V.E. shock gloves.



Rabid Responders who refuse to keep their distance and illegal aliens who violently resist arrest just got a new option. FAZO – Fuck Around and Zap… pic.twitter.com/obizi1iVjg — Kim "Katie" USA (@KimKatieUSA) August 12, 2026

¿A quién se le entregaría y cuánto costaría?

El presupuesto solicitado va de 10 a 20 millones de dólares para equipar a oficiales y agentes de ICE, aunque se desconoce cuántos guantes planea comprar el gobierno, cuánto costaría cada unidad y cuándo empezarían a usarlos los agentes, de acuerdo con la información revisada por AP.

Al tratarse de una solicitud dirigida a un solo proveedor y sin concurso público, no hubo oportunidad para que otras empresas compitieran por el contrato antes de que se conociera la propuesta.

¿Qué han dicho los críticos?

Jenn Rolnick Borchetta, subdirectora de un proyecto sobre vigilancia policial en la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), fue una de las voces más duras, según declaró a CBS News: “ICE pasó el último año mostrándole a este país que son demasiado rápidos para usar la fuerza. Ahora van a poder aplicar descargas eléctricas con solo apretar un botón, algo que tal vez nadie más pueda ver que hicieron. Introducir guantes que se pueden usar tan fácilmente para provocar un dolor terrible en cualquier encuentro es una receta para el daño al público.”

Borchetta también cuestionó por qué la aplicación de leyes migratorias civiles necesita herramientas de descarga eléctrica.

¿En qué etapa está el plan?

Por ahora se trata solo de una solicitud de contrato sin licitación, publicada este mes, y no de una compra confirmada. Ni ICE ni el fabricante han confirmado públicamente si el contrato seguirá adelante.

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