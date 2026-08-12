USCIS permite denegar solicitudes sin previo aviso tras cambio de política

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La medida afectaría a quienes solicitan permisos de trabajo. Foto: Cuartoscuro

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) actualizó su Manual de Políticas para permitir que un oficial niegue una solicitud migratoria sin darte antes la oportunidad de corregir o completar tu expediente. Hasta ahora, la práctica común era enviar un aviso —conocido como Solicitud de Evidencia (RFE) o Aviso de Intención de Negar (NOID)— que le daba tiempo al solicitante para presentar los documentos que faltaban antes de una decisión final.

El cambio, identificado como la Alerta de Política PA-2026-05, entró en vigor el 5 de agosto de 2026 y aplica de inmediato tanto a las solicitudes que ya estaban pendientes ese día como a las que se presenten después.

De acuerdo con el Manual de Políticas de USCIS, un oficial ahora puede negar una solicitud directamente cuando falta evidencia inicial requerida o cuando lo presentado no logra establecer que la persona califica para el beneficio, sin pasar primero por el aviso.

La medida revierte una guía de 2021 que instruía a los oficiales a dar esa oportunidad de corregir el expediente antes de negar. Según USCIS, la agencia considera que esa guía “contribuyó a solicitudes frívolas, de relleno o sustancialmente incompletas” y alargó los tiempos de espera para todos.

¿Qué cambia exactamente con esta nueva regla?

El cambio central es simple: si tu solicitud no incluye toda la evidencia que USCIS pide desde el inicio, el oficial ya no está obligado a darte una segunda oportunidad. Antes podía pedirte el documento faltante mediante un RFE o NOID; ahora puede negar tu caso directamente en esa primera revisión.

USCIS explicó en su comunicado que “las instrucciones de cada formulario ya especifican toda la evidencia inicial requerida para cada solicitud”, lo que, según la agencia, le da al solicitante toda la información que necesita para cumplir desde el principio. La agencia agregó que con esta política puede “asignar mejor sus recursos para tomar decisiones de forma eficiente y evitar solicitudes sin fundamento”.

Es importante aclarar que esto no es una regla completamente nueva: USCIS sostiene que esta discreción para negar sin aviso ya existía en las regulaciones de inmigración, y que la guía de 2021 simplemente la había limitado. Por eso la agencia describe el cambio como una “restauración” de esa facultad, no como una regla inédita.

A partir de ahora, USCIS podrá negar ciertas aplicaciones sin enviar previamente una Solicitud de Evidencia (RFE) o un Aviso de Intención de Denegación (NOID). No asuma que USCIS le dará la oportunidad de corregir una solicitud incompleta después de presentarla. Contáctenos. pic.twitter.com/poQ1gCHuvr — Jesus Reyes Esq. (@jesusreyeslaw) August 6, 2026

¿A qué trámites afecta y quién debe tener más cuidado?

La política aplica de forma amplia, a prácticamente cualquier tipo de solicitud que se resuelve en USCIS. Entre los ejemplos que mencionan distintos despachos de abogados de inmigración están:

Peticiones de trabajo especializado (H-1B) y transferencias dentro de la misma empresa (L-1)

Peticiones de residencia permanente por empleo (I-140)

Solicitudes de ajuste de estatus para la residencia (I-485)

Permisos de trabajo

Solicitudes de asilo

Quienes viven fuera de Estados Unidos mientras su caso está en trámite deben poner especial atención, porque el margen de tiempo para responder una notificación por correo internacional también se redujo, como se explica más abajo.

¿Qué pasa si te llega un aviso o ya respondiste de forma parcial?

Si USCIS sí decide enviar un RFE, el plazo máximo sigue siendo de 12 semanas, pero eso ya no es el estándar: ahora el oficial puede fijar un plazo más corto según qué tan compleja sea la evidencia que pide. El NOID sí mantiene su límite fijo de 30 días, y normalmente no se puede pedir una extensión. Además, el margen adicional para quienes reciben la notificación por correo bajó de 14 días a solo 3, incluida la correspondencia internacional.

Responder de forma parcial a un RFE o NOID ya no garantiza otra oportunidad: si envías solo parte de la evidencia pedida, USCIS puede tomar la decisión final con lo que ya tiene en el expediente, en lugar de pedirte que completes lo que falta.

¿Qué puedes hacer para protegerte?

Antes de presentar cualquier trámite, conviene revisar la lista de evidencia inicial requerida que USCIS publica para cada formulario específico, y reunir todos esos documentos desde el primer envío en lugar de planear completarlos después. Tratar cada solicitud como si fuera la única oportunidad de demostrar que calificas, ya que ahora podría serlo en la práctica.

Si tu caso ya está pendiente desde antes del 5 de agosto de 2026, la nueva regla te aplica igual, así que vale la pena revisar con un abogado de inmigración si el expediente que ya enviaste está completo, antes de que un oficial lo evalúe bajo el nuevo criterio.

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