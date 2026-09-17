La ley de California que protege a los trabajadores de las amenazas con ICE

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El empleador debe avisar a los trabajadores si ICE revisa sus registros. Foto: AFP

Un empleador de California que amenace a un trabajador con reportarlo al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) por reclamar su salario o denunciar un abuso laboral puede enfrentar una multa de hasta 10 mil dólares.

Esto se puede lograr gracias a un paquete de leyes estatales que combina al menos cinco artículos del Código Laboral —el más antiguo, de 2013— con la Ley de Protección al Trabajador Inmigrante (AB 450, de 2017), de acuerdo con el Departamento de Relaciones Industriales de California.

¿Qué es la AB 450?

AB 450, tal como se aprobó, buscaba, entre otras cosas, prohibir a los empleadores dejar entrar a agentes de ICE a áreas no públicas del centro de trabajo sin una orden judicial, y entregarles expedientes de empleados sin un citatorio o mandato judicial.

Sin embargo, y respecto a estas últimas dos protecciones específicas, están bloqueadas por la justicia federal desde 2018, después de que el primer gobierno de Trump las demandara: un juez federal las suspendió ese mismo año, y ese bloqueo sigue vigente porque California nunca lo apeló.

Lo único de AB 450 que un tribunal de apelaciones sí revisó y dejó vigente, en 2019, es la obligación de avisar a los trabajadores —y a su representante sindical, si lo tienen— dentro de 72 horas, si ICE inspecciona sus registros migratorios.

A la par de AB 450, el Código Laboral suma protecciones más específicas contra las amenazas migratorias como forma de represalia —un mecanismo legal distinto, que no depende de las inspecciones de ICE y que no está afectado por ese bloqueo judicial—.

Estas son las protecciones que sí están vigentes hoy en California, según un comunicado que el Departamento de Relaciones Industriales dirigió a los empleadores el 9 de junio de 2025:

Artículo 90.2 (de AB 450): el empleador debe avisar a los trabajadores dentro de 72 horas si ICE inspecciona sus registros

el empleador debe avisar a los trabajadores dentro de 72 horas si ICE inspecciona sus registros Artículo 98.6: prohíbe cualquier represalia contra un trabajador por presentar una queja laboral

prohíbe cualquier represalia contra un trabajador por presentar una queja laboral Artículo 244: amenazar con reportar el estatus migratorio de un empleado como represalia se considera una acción ilegal

amenazar con reportar el estatus migratorio de un empleado como represalia se considera una acción ilegal Artículo 1019 (de 2013): prohíbe prácticas migratorias injustas; el Artículo 1019.1 fija la multa correspondiente, de hasta 10 mil dólares por infracción

prohíbe prácticas migratorias injustas; el Artículo 1019.1 fija la multa correspondiente, de hasta 10 mil dólares por infracción Artículo 1171.5: todos los trabajadores tienen los mismos derechos, sin importar su estatus migratorio

¿Qué protege exactamente esta red de leyes hoy?

Bajo este marco, a los empleadores de California les está prohibido pedir más documentos migratorios de los que exige la ley federal o usar mal el sistema E-Verify, entre otras prácticas migratorias injustas. Un trabajador no está obligado a revelar su estatus migratorio para presentar una queja salarial o de represalia ante el Comisionado Laboral, que tampoco pregunta por ese dato a nadie que pida su ayuda.

El Departamento de Relaciones Industriales, además, mantiene un programa llamado Business Engagement Program para capacitar directamente a los empleadores sobre estas obligaciones, y un correo (MakeItFair@dir.ca.gov) donde tanto empleadores como trabajadores pueden hacer preguntas o reportar a un competidor que gane ventaja violando estas reglas.

¿Por qué esto importa justo ahora?

Este paquete de leyes estatales cobra más peso porque, a nivel federal, el gobierno de Trump dejó de operar sin aviso el programa DALE, que ofrecía protección temporal contra la deportación a trabajadores indocumentados involucrados en investigaciones laborales.

Sin la opción federal de DALE, y con partes de AB 450 todavía bloqueadas en los tribunales, las protecciones que sí siguen vigentes en California dependen de leyes aprobadas por la legislatura del estado, no de la voluntad de una agencia federal, lo que las hace más difíciles de eliminar de un día para otro.

Si un empleador amenaza con llamar a inmigración, estas son algunas acciones que un trabajador puede tomar en California:

Documentar la amenaza con fechas, testigos o mensajes, como recomienda cualquier asesoría legal ante un caso de represalia laboral

Presentar una queja ante el Comisionado Laboral sin necesidad de revelar el estatus migratorio, de acuerdo con el propio Departamento de Relaciones Industriales

Escribir a MakeItFair@dir.ca.gov para pedir orientación o denunciar a un empleador

Recordar que el empleador puede recibir una multa por la sola amenaza, aunque nunca la cumpla

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