Un cambio silencioso de USCIS deja sin información primordial a nuevos residentes

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La M-618 explica cómo tramitar el número de Seguro Social. Foto: Envato

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) habría dejado de enviar, junto con las nuevas tarjetas de residencia permanente, el folleto oficial que orienta a los recién llegados sobre cómo empezar su vida en Estados Unidos, según reportó Newsweek.

La guía, titulada “Welcome to the United States: A Guide for New Immigrants”, explica desde cómo tramitar el número de Seguro Social hasta los derechos y obligaciones legales de un residente permanente, información que llegaba impresa junto con la Green Card, y que, de acuerdo con reportes recientes de personas afectadas, dejó de recibirse por correo sin ningún aviso público de por medio.

La única explicación pública que ha dado la agencia hasta el momento es una respuesta enviada a Newsweek, diciendo que la información está “disponible en línea”, una frase que no confirma ni desmiente directamente que se haya dejado de imprimir.

¿Qué contenía la guía que USCIS parece haber dejado de enviar?

La guía, identificada oficialmente como el folleto M-618 y disponible en 14 idiomas, funciona como un manual práctico de 116 páginas para quien apenas empieza su vida como residente permanente en el país. USCIS la sigue publicando —solo que exclusivamente en su propio sitio—.

El contenido cubre, entre otros temas:

Cómo tramitar el número de Seguro Social, encontrar trabajo y conseguir vivienda

Cómo acceder a servicios de salud, manejar las finanzas personales e inscribir a los hijos en la escuela

Los derechos y obligaciones legales de un residente permanente: pagar impuestos, obedecer las leyes federales, estatales y locales, portar prueba de su estatus migratorio y notificar a USCIS cualquier cambio de domicilio

Qué circunstancias pueden poner en riesgo el estatus de residencia, cómo evitar fraudes migratorios y dónde encontrar asesoría legal autorizada

Una introducción al proceso de naturalización, con los requisitos generales y los exámenes de inglés y civismo

¿Qué dice USCIS —y qué no dice— sobre este cambio?

Lo llamativo no es solo que la guía parece haber dejado de llegar por correo, sino que nadie en la agencia lo anunció. El hallazgo salió a la luz después de que varias personas lo señalaron en un hilo de Reddit, y solo cuando Newsweek le preguntó directamente a USCIS, la agencia respondió que la información sigue “disponible en línea” en su Centro de Recursos de Ciudadanía.

Douglas S. Pierce, quien fue supervisor de USCIS hasta finales de 2025, le explicó al medio que el cambio encaja en un esfuerzo más amplio de la agencia por recortar gastos de impresión, envío postal y almacenamiento, moviendo cada vez más materiales a formato digital. Pierce señaló que no es un caso aislado: dijo que una guía hermana, la M-617, y los paquetes de bienvenida que antes se entregaban en las ceremonias de naturalización, pasaron por el mismo camino.

¿Es un caso aislado o parte de una tendencia más amplia?

El cambio en la guía no está conectado directamente con ninguna regla migratoria nueva, pero sí coincide con un giro institucional de USCIS que sí quedó documentado oficialmente.

El 11 de agosto de 2026, el Departamento de Seguridad Nacional publicó una regla final interina que le da a USCIS la facultad de exigir, formulario por formulario, que ciertos trámites migratorios se presenten únicamente por internet.

Esa regla es distinta del folleto informativo —trata sobre cómo se presentan los trámites, no sobre cómo se entrega información—, pero explica el contexto detrás de la decisión. Según las propias cifras que el Departamento de Seguridad Nacional usó para justificar el cambio en la regla que habilita la presentación electrónica obligatoria de trámites migratorios:

Solo en el año fiscal 2025, USCIS procesó 452 millones de páginas en papel a través de sus centros de recepción postal

en papel a través de sus centros de recepción postal La agencia gastó 10.9 millones de dólares en franqueo ese mismo año

en franqueo ese mismo año Rechazó más de un millón de solicitudes en papel por errores como firmas faltantes o cuotas incorrectas

por errores como firmas faltantes o cuotas incorrectas El gobierno calcula un ahorro neto de 518 millones de dólares al año una vez que el sistema electrónico esté más extendido

¿A quién afecta más este tipo de cambios?

Pese a esas cifras, la adopción del trámite en línea sigue siendo baja: en el año fiscal 2025, solo el 43% de los solicitantes individuales usó la opción electrónica cuando estaba disponible.

Eso es justo lo que hace más sensible perder, sin explicación, un documento como la guía de bienvenida: quienes menos acceso tienen a internet o a una computadora, y para quienes esa guía en papel podía ser la única fuente confiable de información sobre sus derechos como residentes, son también quienes con más facilidad se quedan sin saber que la guía todavía existe, solo que hay que buscarla por su cuenta.

Ese mismo desconocimiento pesa más entre quienes ya enfrentan trámites lentos con USCIS, como renovar una Green Card, la cual puede tardar más de un año, y en algunos casos hasta 14 meses, un proceso donde tener claro cada paso, justo lo que la guía en papel ayudaba a explicar, puede marcar la diferencia entre resolverlo sin contratiempos o quedar expuesto a errores evitables.

Quien quiera consultarla puede descargarla directamente desde el sitio de USCIS, en el Centro de Recursos de Ciudadanía de la agencia.

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