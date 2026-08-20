Perder el empleo y tener que salir de inmediato: la propuesta de DHS que elimina el plazo de gracia a trabajadores con visa

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Se eliminarían los 60 días que tiene un empleado para buscar otro trabajo. Foto:AFP

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) propone, a través del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), eliminar el plazo de 60 días que hoy le da a un trabajador con visa para buscar otro empleo después de perder el suyo.

La propuesta, identificada con el número de regulación (RIN, por sus siglas en inglés) 1615-AD22, alcanzaría a las mismas ocho categorías de visa que hoy tienen acceso al plazo de gracia, además de sus familiares dependientes.

Según reginfo.gov, el portal oficial donde el gobierno de EE. UU. da seguimiento a sus proyectos de regulación, la propuesta lleva el nombre “Eliminating the Discretionary 60-day Grace Period” y se recibió para revisión interna el 6 de agosto de 2026.

¿Qué es el plazo de gracia que USCIS quiere eliminar?

El plazo de gracia existe desde 2016, cuando quedó establecido en una regla que buscaba dar más flexibilidad a los trabajadores con visas patrocinadas por un empleador. Permite a alguien que pierde su empleo permanecer en EE. UU. hasta 60 días consecutivos, una sola vez por cada periodo de validez de su visa, según consta en la regla publicada ese año en el Federal Register.

Durante esos 60 días, la persona mantiene su estatus migratorio en regla mientras busca otro empleador dispuesto a patrocinar su visa, cambia de categoría migratoria o se prepara para salir del país sin que quede registrado como una violación. En términos prácticos, ese margen sirve para tres cosas concretas.

Buscar un nuevo empleador dispuesto a patrocinar la misma visa u otra distinta

Presentar ante USCIS una solicitud de cambio de estatus migratorio sin salir del país

Organizar su salida de EE. UU. de forma ordenada, sin que quede registrada como una violación de estatus

Ese margen no es exclusivo de una sola categoría de visa, pues aplica igual para trabajadores calificados, ejecutivos transferidos dentro de su empresa o especialistas con habilidades poco comunes, siempre que su empleo termine antes de que venza el resto de su periodo autorizado.

Trump Makes MASSIVE Move on H-1B Visas That Could Send THOUSANDS Back to India



DHS has advanced a proposal to get rid of the 60 day window to find new employment after job loss



This would allow for the U.S. to send them back IMMEDIATELY



It’s time to end the H-1B scam for good pic.twitter.com/SPvZarx4El — Mary ortho (@patriottigeriii) August 14, 2026

¿A quién afecta la propuesta y qué pasaría si se aprueba?

La eliminación alcanzaría a quienes tienen visas E-1, E-2, E-3, H-1B, H-1B1, L-1, O-1 o TN, sin importar cuántos años lleven trabajando bajo ese estatus. Cada una de estas categorías cubre un perfil distinto de trabajador.

H-1B, para trabajadores en ocupaciones especializadas que requieren al menos un título universitario.

L-1, para empleados transferidos dentro de la misma empresa desde una oficina en el extranjero.

O-1, para personas con una habilidad extraordinaria comprobada en su campo.

TN, para profesionistas de México y Canadá amparados por el T-MEC.

E-1, E-2 y E-3, para comerciantes, inversionistas y trabajadores bajo tratados comerciales con EE. UU.

De aprobarse la propuesta de USCIS, tal como está descrita, un trabajador que pierda su empleo tendría que salir de EE. UU. de inmediato, sin la opción de cambiar de empleador o de estatus migratorio mientras permanece en el país —algo que hoy sí es posible durante los 60 días—, salvo que USCIS decida autorizarlo por discreción propia, algo que ninguna de las dos firmas describe como algo común.

Quien quiera un nuevo estatus tendría que solicitarlo ya fuera de EE. UU., desde un consulado o embajada estadounidense en el extranjero. El texto completo de la propuesta todavía no es público, así que estos detalles podrían variar cuando se publique de forma oficial.

¿Qué sigue en el proceso y qué pueden hacer los trabajadores mientras tanto?

El proceso todavía no llega a la etapa pública, pues la propuesta sigue bajo revisión del gobierno y no tiene fecha confirmada de publicación. Una vez que se publique de forma oficial en el Federal Register, deberá abrir un periodo de comentarios públicos antes de poder convertirse en regla final, un paso que en propuestas similares ha tomado entre 30 y 60 días.

Mientras la propuesta no se publique de forma oficial y complete su período de comentarios, el plazo de gracia de 60 días sigue vigente tal como está hoy. Quien tenga una visa E, H-1B, H-1B1, L-1, O-1 o TN y esté en riesgo de perder su empleo puede seguir usando ese margen con normalidad, aunque conviene que consulte con su empleador o un abogado de inmigración sobre sus opciones concretas, sobre todo si su periodo de validez está por vencer de cualquier forma.

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