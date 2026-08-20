Tragedia en Nueva York: ICE arresta a capitán salvadoreño tras muerte de madre y bebé

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Embarcación cerca de la Estatua de la Libertad. Foto: Envato.

El caso que conmocionó al puerto de Nueva York tomó un nuevo giro esta semana. Manuel Ernesto Hernández-Umana, un salvadoreño de 46 años señalado como capitán de la embarcación que volcó cerca de la Estatua de la Libertad el 8 de agosto, quedó bajo custodia de ICE después de que las autoridades determinaran que se encontraba sin documentos en Estados Unidos. En el accidente murieron Sara Sánchez, de 27 años, y su hija Antonella García, de apenas 5 meses.

La historia ahora se mueve en dos escenarios distintos: Hernández enfrenta una acusación penal por la tragedia y, al mismo tiempo, un proceso migratorio que podría terminar con su deportación.

¿Por qué ICE arrestó a Manuel Hernández después del naufragio en Nueva York?

El Departamento de Seguridad Nacional informó que la investigación de la Guardia Costera confirmó la situación migratoria de Hernández. Según el DHS, el hombre ingresó a Estados Unidos por Texas en 2007 y habría afirmado falsamente ante un agente de Aduanas y Protección Fronteriza que era ciudadano estadounidense.

Después de esa investigación, agentes de la Oficina de Operaciones de Control y Deportación de ICE lo arrestaron.

El gobierno federal ya dejó clara su intención. El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, dijo que, una vez que Hernández responda ante la justicia por el caso penal, las autoridades buscarán expulsarlo rápidamente del país.

Es importante hacer una precisión: la detención migratoria no significa que Hernández haya sido declarado culpable por las muertes. Esa responsabilidad todavía deberá determinarse dentro del proceso judicial.

¿Qué pasó con el bote que se volcó cerca de la Estatua de la Libertad?

La tragedia ocurrió el 8 de agosto en el puerto de Nueva York, cerca de Liberty Island.

Según la denuncia federal citada por las autoridades, Hernández pilotaba una embarcación Yamaha AR210 que llevaba a 14 personas, incluido él, aunque la capacidad máxima señalada en la investigación era de 10 pasajeros.

Los fiscales también sostienen que el bote no estaba registrado para realizar ese tipo de actividad y que Hernández no contaba con la certificación necesaria para transportar pasajeros que pagaban por el recorrido.

La embarcación, según la acusación, pertenecía a un amigo. Hernández habría decidido utilizarla porque su propio bote necesitaba reparaciones.

El paseo tenía un carácter recreativo. La familia había salido a realizar un recorrido por el puerto como parte de una celebración de cumpleaños.

Y entonces ocurrió el vuelco.

¿Por qué se volcó la embarcación en Nueva York?

Esta es una de las preguntas centrales de la investigación.

La denuncia sostiene que, aproximadamente 20 minutos después de comenzar el recorrido, Hernández hizo un giro en U. La maniobra habría provocado que la embarcación se encontrara con un oleaje.

Los fiscales alegan que el capitán aceleró para intentar atravesar la ola. El agua terminó entrando por la proa y la embarcación se volcó. Todos los pasajeros cayeron al agua.

Hernández y otras 11 personas fueron rescatados. Sara Sánchez y su bebé Antonella no respondían cuando fueron sacadas del puerto y posteriormente fueron declaradas muertas en un hospital de Brooklyn.

Hay un detalle especialmente doloroso dentro de la denuncia: la embarcación no contaba con un dispositivo de flotación para bebés.

Según los fiscales, los padres de Antonella habían informado antes de abordar que tampoco tenían uno para la pequeña. La respuesta que presuntamente recibieron fue que el bote tampoco disponía de ese equipo y que uno de los adultos tendría que usar un dispositivo de flotación mientras sostenía a la bebé.

Fue Sánchez quien terminó sosteniendo a su hija durante el recorrido.

¿Qué cargos enfrenta Manuel Hernández por la muerte de madre y bebé?

El proceso penal no ha terminado. Hernández enfrenta dos cargos federales por conducta indebida y negligencia como oficial de una embarcación con resultado de muerte.

También enfrenta cargos estatales. Las autoridades de Nueva York le atribuyen 13 cargos relacionados con imprudencia temeraria, según la información proporcionada por las autoridades.

Hernández compareció ante un tribunal federal el 10 de agosto. En esa audiencia quedó en libertad bajo una fianza personal de 50 mil dólares, además de recibir condiciones que le impiden operar cualquier barco o embarcación.

Ahora permanece bajo custodia migratoria de ICE.

La situación puede resultar confusa, pero jurídicamente son procesos diferentes. La causa penal busca establecer su responsabilidad por el accidente y las muertes; el procedimiento migratorio analiza su permanencia en Estados Unidos.

¿Quiénes fueron las víctimas del naufragio en Nueva York?

Las víctimas fueron Sara Sánchez, de 27 años, y su hija Antonella García, de solo 5 meses.

La muerte de la bebé convirtió rápidamente el accidente en una tragedia especialmente dolorosa para la comunidad.

El padre de Antonella, Andrés García, sobrevivió al naufragio. De acuerdo con testimonios recogidos por medios estadounidenses, esperaba con entusiasmo compartir aquel paseo con su familia.

La pareja también tenía un hijo de 6 años, que estaba bajo el cuidado de una niñera cuando ocurrió el accidente.

Ese detalle cambia la dimensión de la historia. Ya no hablamos solamente de una embarcación que volcó frente a uno de los lugares más visitados de Nueva York. Hablamos de una familia que salió a celebrar y regresó incompleta.

¿Hernández será deportado de Estados Unidos?

El DHS ha dicho que sí buscará su deportación, aunque el momento dependerá de lo que ocurra con el proceso penal.

De acuerdo con las autoridades, Hernández permanecerá bajo custodia migratoria mientras avanza el caso criminal. Una vez que concluya ese procedimiento y se determine cualquier sentencia que corresponda, el gobierno pretende continuar con el proceso de expulsión.

Mientras tanto, su abogado no ha ofrecido comentarios públicos sobre la detención migratoria.

La investigación de la Guardia Costera continúa junto con las autoridades locales y federales. Todavía queda por determinar con precisión qué ocurrió durante esos minutos en el puerto y qué responsabilidad corresponde a cada una de las personas involucradas.

Lo que sí está establecido es el resultado: una madre y una bebé murieron después de que una embarcación con 14 personas se volcara cerca de la Estatua de la Libertad.

Y detrás de los cargos, las cifras y el debate migratorio queda una escena mucho más difícil de procesar: una niña de cinco meses que salió a dar un paseo con sus padres y nunca volvió a casa.

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